Журналист-иностранец пропал в Харькове после угроз СБУ. Он рассказывал о преступлениях нацбатов

Чилийский режиссер и журналист Гонзало Лира пропал в Харькове. Он выступал против киевского режима и поддержки украинского национализма с Запада, а также разоблачал фейки зарубежных СМИ о якобы преступлениях российской стороны. Незадолго до пропажи Лира заявлял, что его преследует СБУ.

В Харькове пропал чилийский режиссер и журналист Гонзало Лира, который вел оппозиционный по отношению к киевской власти YouTube-канал. Он рассказывал о зверствах украинских боевиков в Мариуполе и опровергал якобы совершенные российскими военными преступления, а также разоблачал фейки, распространяющиеся в западных проукраинских СМИ.

Лира известен как романист, кинопродюсер и независимый экономист-аналитик. Он стал автором книги «Акробат», экранизированной компанией Miramах. Его последние публикации в Telegram-канале и в аккаунте в Twitter были сделаны 15 апреля. С тех пор журналист не выходил на связь и не появлялся в Сети.

За что похитили Гонзало Лиру?

В YouTube-подкасте Real Talk with Zuby Лира рассказал, что жил на Украине с 2016 года, а приезжать в страну начал еще в 2012 году, так как женился на украинке. Из шестилетнего опыта жизни в государстве Лира понял, что при Зеленском установился фашистский режим.

Чилиец рассказал, что еще до начала российской спецоперации на Украине репрессировали журналистов, а также закрывали несогласные с киевским режимом СМИ. Он подчеркнул, что у Зеленского, с его точки зрения, нет настоящей власти, а истинным президентом страны с 2013 года якобы является заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Источник фото: YouTube

Лира подчеркнул, что у России нет цели разрушить жизненно важную инфраструктуру, захватить мирные города или взять их жителей в заложники. В подтверждение этого он пояснил, что находится в Харькове, где есть вода, связь и интернет, хотя украинская пропаганда говорит, что Россия якобы пытается отрезать город от остальной Украины.

«Почему мы видим все эти разрушенные здания? Потому что режим Зеленского располагает вооруженные силы рядом с гражданскими объектами. Можно найти сотни видео, где украинские военные спят в детских садах и больницах. Они специально размещаются там, чтобы вызвать огонь российской армии», — рассказал он.

Преследования СБУ

В этом же интервью Лира рассказал, что его преследует СБУ, так же как ранее преследовала журналиста Дмитрия Джангирова, тоже транслировавшего свою точку зрения на происходящие события. Об исчезновении Джангирова «Литературная газета» писала еще 22 марта.

В публикации отмечали, что сейчас неизвестно, жив ли политолог и журналист, хотя ранее на его страницах появилось видеообращение, предположительно, записанное под давлением со стороны ВСУ.

«Его <…> вынудили записать, а потом вывесить на YouTube видео с фейковым обращением, в котором явно чувствуется жесткое принуждение и чужая воля. На видеозаписи — испуганный человек в стареньком тренировочном костюме и почему-то в шапке. Такой „растрепанности“ и неаккуратности Дмитрий Джангиров никогда в видеозаписях не допускал», — сказано в публикации.

Лира подчеркивал, что его ждет та же судьба. В аккаунте в Twitter он написал, что если он не будет выходить на связь на протяжении 12 часов, то его именем можно пополнить список похищенных или убитых политических и общественных деятелей, журналистов и блогеров, несогласных с киевской властью.

После исчезновения Лиры в Twitter появилась публикация пользователя под ником @BotsmanUA с текстом «Если кто-нибудь знает, где находится Гонзало Лира, пожалуйста, покажите бицепс». Один из мужчин на приложенном фото показывает названый жест.

В человеке, показывающем бицепс на фото, пользователи Сети опознали неонациста, командира харьковской ячейки территориальной обороны Сергея «Чили» Величко, которого ранее обвиняли в пытках российских военнопленных.

У второго мужчины на фото на рукаве виден шеврон запрещенного батальона «Азов»*. Предположительно, это член спецподразделения с позывным «Кракен». Третий человек на фото — глава киевской теробороны Сергей Коротких, известный под позывным «Боцман». Предположительно, именно он стал автором поста.

На момент публикации материала аккаунт Коротких в Twitter, где он выкладывал фото и косвенные подтверждения своего участия в похищении Лиры, заблокирован или удален.

* Нацбатальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.