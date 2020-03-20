Маршал Жуков на реставрации. Почему москвичи спорят из-за памятника и его замены

Вместо памятника Маршалу Жукову на Манежной площади поставили его копию. Люди испугались, многие решили, что скульптуру заменили навсегда. Но оказалось, монумент отправили на реставрацию. Да и копию скоро уберут. Во время установки выяснилось, что постаменту тоже нужен ремонт.

Утром 20 марта памятник маршалу Жукову забрали на реставрацию. Хотя работы были плановыми, многие москвичи об этом не знали. Новость стала неожиданной даже для депутатов Мосгордумы.

«А что такое с ним случилось? Я первый раз об этом слышу. Не знаю, кто это сделал. Разговоров много ходило. Но сейчас я не знаю про это», — удивился председатель комиссии по культуре Евгений Герасимов.

Многие, в том числе и сын автора монумента, скульптора Вячеслава Клыкова, решили что памятник заменят на новый.

«Никак со мной не согласовывалось. Мы новый памятник не делали, со мной никто не разговаривал. Я пока еще не знаю, буду ли куда-то обращаться, я сейчас буду пить корвалол», — сказал Андрей Клыков.

Москвичам «замена» тоже пришлась не по душе.

Хотя и шутники тоже нашлись.

Но оказалось, что скульптуру всего лишь отвезли на реставрацию. А вместо нее установили временную копию. От оригинала она отличается тем, что полководец отдает честь, а его конь Кумир приподнял одну из ног и опустил хвост.

Ни о какой замене, подчеркнул руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, речи не идет. Да и саму копию, по его словам, скоро уберут. Как оказалось, постамент тоже нужно ремонтировать.

«Проводятся плановые ремонтно-реставрационные работы по скульптуре. Плановый срок окончания этих работ — 7 мая 2020 года. Изначально планировалось, что скульптура, установленная на этом месте, будет заменена копией. Но из-за неудовлетворительного состояния постамента принято решение от этой идеи отказаться», — заявил он.

История и критика памятника

Многим кажется, что памятник у Исторического музея стоит чуть ли не со времен Парада Победы на Красной площади, который в далеком уже 1945 году принимал лично Георгий Жуков. Но это далеко не так. Монумент установили только в 1995 году. Его автором стал скульптор Вячеслав Клыков, занимавшийся проектом вместе с архитектором Юрием Григорьевым. Памятник открыли накануне 50-летней годовщины Победы.

Четырехметровую бронзовую скульптуру установили на двухметровом гранитном постаменте. Автор запечатлел маршала привставшим в стременах во время Парада Победы, в то время как его конь топчет копытами нацистские штандарты. Первоначально монумент должен был появиться на Смоленской площади, затем его решили поставить в Парке Победы на Поклонной горе.

Борис Ельцин предложил поставить памятник Жукову перед Историческим музеем, но со стороны Кремля. Однако в ЮНЕСКО заявили, что это изменит уникальный ансамбль Красной площади. Поэтому памятник установили со стороны Манежки. После открытия на скульптуру обрушилась волна критики. Сам автор не раз признавал, что место для установки выбрали неудачно — у северной стены музея. Из-за этого монумент постоянно находится в тени.

По сведениям ТАСС, скульптор Зураб Церетели говорил, что «Клыков — очень одаренный человек, но в данном случае не сложилось». Другие противники критиковали несоблюдение пропорций в фигурах человека и лошади, неестественно прямые передние ноги коня и так далее. Жаловались и на то, что скульптура мешает проведению парадов.

В октябре 2014 года Общество памяти Жукова предложило перенести монумент в музей полководца в Калужской области. Их поддержали в Российском союзе ветеранов. Но комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме эту идею отклонила.