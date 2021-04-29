Хозяйке дорогих авто пытались поставить жучок на мойке. За шпионское оборудование в России наказывают

Автомойщик попытался установить прослушивающие устройства в машину бизнес-леди. Шпионское оборудование разрешено использовать только оперативникам во время розыска, а сотрудника автомойки за это могут привлечь по нескольким статьям.

Мойщика автомобилей на северо-западе Москвы задержали из-за установки жучков в два дорогих автомобиля. Другие автомойщики помогли передать его полиции.

Он установил жучки на Mercedes-Benz и Rolls Royce, которые принадлежали 42-летней предпринимательнице Диане Левиев, сообщил РЕН-ТВ. По данным сайта, хозяйка машин владеет фирмами «Металл майнинг групп» и «Даниели хоум». В распоряжении предпринимательницы находятся также компании «Штихель и Мейсель» и «Левиев групп», которая занимается дизайном интерьеров.

Это произошло в подземном гаражном комплексе «Москва-Сити». Пока что не известно, кто захотел шпионить за бизнес-леди.

Нарушение тайны личной жизни

Прослушивающие устройства в России вне закона. Автоюрист Сергей Радько объяснил, что такие шпионские игры нарушают закон по нескольким параметрам.

Это нарушение тайны личной жизни, которое охраняется Конституцией РФ. Статья «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» Сергей Радько.

Их приобретение, сбыт наказываются штрафом до 200 тысяч рублей, либо ограничением свободы до четырех лет, либо четырехлетними принудительными работами с лишением права занимать определенные должности.

Юрист напомнил, что такие средства могут использовать лишь некоторые лица. Самого же мойщика можно еще привлечь за приготовление серьезного преступления.

Использовать специальное шпионское оборудование могут только соответствующие органы во время оперативно-разыскных действий, которым предоставили такое право законом.

Автоюрист посоветовал обращаться в полицию, если вы вдруг заметили у себя установленный жучок. Однако здесь есть свои сложности. Если у вас нет предположения, где могли поставить жучок, то злоумышленника будет сложно найти.

Незаконная прослушка

Жертвами шпионской прослушки часто становятся бизнесмены и высокопоставленные люди. В марте этого года подозреваемого в незаконной прослушке уральских предпринимателей и политиков доставили в Екатеринбург.

По версии следствия, в 2019 году 10 человек незаконно прослушивали уральских бизнесменов и политиков. Для расследования дела в Екатеринбурге провели обыск по 13 адресам, а на допрос доставили семь человек. Одного из них отправили в СИЗО.

На незаконной прослушке попался и бывший начальник отдела полиции в Барнауле. Его обвинили в нарушении тайны телефонных переговоров и сообщений россиян.

Барнаулец предложил руководителю коммерческой организации получить сведения о телефонных соединениях партнера по бизнесу. Чтобы воплотить план, он пошел к начальнику отдела полиции Индустриального района города. Тот передал экс-полицейскому информацию.

Когда барнаулец пытался получить у предпринимателя 50 тысяч рублей за услугу, его задержали оперативники. Суд назначил ему штраф 150 тысяч рублей.