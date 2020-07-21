Авторитетный батюшка

Отец Сергий Романов необычный священник. Как рассказала в фильме Собчак, до прихода в церковь он служил в милиции, а после увольнения стал продавцом в магазине, где попался на хищении имущества. Под суд он попал после ДТП со смертельным исходом. Пока шло следствие он признался еще в одном преступлении. Вместе с друзьями куском бетона и монтировкой он забил человека, писал сайт kp.ru.

После рукоположения он стал монахом и начал собирать свою паству.

Журналист Дмитрий Колезев рассказал в фильме, что все это так называемые «царебожники». Они обожествляют последнего российского императора Николая II. Именно они стоят за нападением на кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, когда мужчина протаранил фойе на машине УАЗ. И именно они потребовали от Покраса Лампаса поменять супрематический крест.

По словам Собчак, среди известных сторонников отца Сергия хоккеист Павел Дацюк, Наталья Поклонская, Игорь Гиркин-Стрелков и екатеринбургские авторитеты. Настоятель выступает против ИНН, чипирования населения и не верит в коронавирус. Паломницы, с которыми смогла пообщаться журналистка, заявили, что готовы умереть ради отца Сергия.

«Я твоему папе глотку перережу»

Христина Самушкина попала в Среднеуральский женский монастырь еще ребенком. Туда ее отправил отец после смерти бабушки. За девочкой смотрела монахиня Татьяна, которая практически заменила ей мать. Когда она умерла от лейкоза, девушка стала винить отца Сергия. По словам девушки, он запрещал сестрам проходить обследования и не обращал внимания на антисанитарные условия, в которых они жили.

Источник фото: YouTube.com

Христина утверждает, что у большинства монахинь сломана психика. Они верят каждому слову Сергия и считают, что они полностью зависят от него.

«Если он скажет, что надо уйти в мир иной, то они пойдут», — пояснила девушка. Проблемы у Христины начались, когда ей исполнилось 10 лет. Она начала понимать, что слова в монастыре полностью расходятся с действием. Но вместо ответов на вопросы ее наказывали.

Первое наказание — это было ремень. Потом был кабель — это такой шланг. Когда мы узнавали, что нас будут пороть, то мы спрашивали чем: «ремнем или кабелем». Кабелем просто не так больно Христина Самушкина Бывшая воспитанница Среднеуральского монастыря.

Она пояснила, что ей внушили, что отец, который ее навещал знал о том, как ее наказывают. Поэтому она ничего не рассказывала. Наказанием детей с благословения отца Сергия занимались взрослые мужчины, рассказала в фильме девушка.

«Отец Сергий подозвал меня к себе и сказал: „Иди к Владимирской иконе и бей 100 поклонов“. Потом подозвал брата Алексея и сказал: „Она сейчас поклоны сделает, побей ее“. Матушка держала меня за руку, а Алексей бил», — утверждала Христина.

Были случаи и простых угроз. Когда Христина работала в коровнике, к ней пришел работник по имени Виктор. Девушка отметила, что на груди у него были набиты купола. Он позвал ее к себе, чтобы она рассказала о том, что за икона висит у него на стене.

Источник фото: YouTube.com

Когда она подошла к иконе, то он направил ей в затылок винтовку и спросил страшно ли ей. После он обернул все в шутку, но когда Христина пообещала пожаловаться отцу Виктор напомнил, что ее отец, когда приезжает в монастырь, все время проводит в братской.

«Если ты ему расскажешь, я твоему папе глотку перережу», — вспомнила Христина угрозы своего обидчика.

Девушка пояснила, что на территории монастыря запрещены смартфоны, так как Сергий боится, что появятся люди, которые могут снять на видео все, что происходит в обители. Но и собрать воспоминания очевидцев тоже оказалось не просто.

«Девочки говорят, что у него такие знакомства серьезные, а у меня дети, муж. Я просто проглочу, но промолчу. Многие просто боятся, что их убьют», — заявила Христина.

«Женщина там не человек»

Бывшего воспитанника монастыря Антона Крыжановского в монастырь сдали родственники. Он родился с сексуальными вариациями и изначально считался девочкой, но когда стал подростком, то превратился в юношу.

Родственники на это отреагировали плохо и меня увезли в монастырь, потому что, по словам отца Сергия, во мне есть бесы Антон Крыжановский Бывший воспитанник Среднеуральского монастыря.

Там ему выдали черную юбку и платок. Но для подростка это было странно, тем более, что его заставляли спать в келье вместе с монахинями. Многие думали, что так батюшка смиряет непокорного юношу.

Отец Сергий обещал ему, что если Антон будет постоянно молится, то все у него наладится. Сначала подросток во все это верил, но потом понял, что ничего не меняется.

Источник фото: YouTube.com

Настоятель постоянно называл его гермафродитом и говорил, что раньше таких сжигали, вспоминал собеседник Собчак. В отличие от Христины Антон получал пощечины. Но, по его словам, там психологически ломали детей, заставляя любить отца Сергия. Наказывали за все: за украденную еду, громкий смех, чтение книг.

«Девочкам там приходится хуже, потому что женщина там не человек. Ребенка с детства это закладывают», — отметил Антон и пояснил, что всех детей, которые там сейчас находятся надо спасать.

Наказание карцером

Братья Филипп и Федор Малюткин рассказали о наказаниях для мальчиков. После того, как они сбежали искупаться на озеро, то сначала их поставили на горох, а потом били палкой по пяткам. Самым страшным оказался «карцер». По словам собеседников, так называли железный вагон, куда пятерых ребят посадили после того, как поймали за курением.

Дали блок сигарет и коробок спичек. Сергий сказал, что курите до тех пор, пока не начнете отрыгиваться этими сигаретами и табаком. Трое суток там провели Филипп Малюткин Бывший воспитанник Среднеуральского монастыря.

В этот вагончик сажали группами на несколько дней. Выдавали батон хлеба и трехлитровую банку воды на всех.

Федор Малюткин рассказал, что монах отец Иоанн растил в обители мак, из которого делал наркотики. Он употреблял сам и насильно заставлял колоться подростков, утверждал Федор. По словам молодого человека, Иоанн был первым, кто сделал ему укол. Сейчас у Федора наркотическая зависимость, но в этом он винит себя.

Источник фото: YouTube.com

Виктор, который напугал Христину убийством отца, по слова Филлиппа, появился в монастыре, когда там уже было много послушниц с детьми. Первым делом взрослый мужчина хвастался своими татуировками.

Также братья рассказали о несовершеннолетней послушнице, которая закрутила роман с одним из работников. Девочку публично отругали, а потом выпороли на глазах у всех. Мужчину при этом не наказывали.

«После того, как она вышла из монастыря я узнал, что у нее обнаружили ВИЧ», — поделился Филипп.

Тайные скиты

Вдоль реки Тура отец Сергий открыл несколько тайных скитов. Проехать туда на машине невозможно, поэтому Собчак отправилась туда на вертолете. Но посадить его не смогли, так как все скиты находятся в чаще леса. Местная журналистка Раиса Иванова рассказала, что к ней обращались женщины, которые потеряли связь с родственниками, ушедшими в монастырь. Она считает, что в тайных скитах могут насильно удерживать послушниц.

Но в регионе есть и открытый скит Среднеуральского монастыря. Он находится в деревне Новоселово. Умирающий поселок ожил, когда обеспеченные последователи отца Сергия начали покупать там землю. Один из домов, по словам журналистки, принадлежит Дмитрию Соколову — актеру «Уральских пельменей».

Источник фото: YouTube.com

Сам скит строят мигранты. Священник, который следит за строительством, назвал их «православными таджиками». Со съемочной группой он общаться не захотел. А когда сопровождавшая группу Христина начала требовать от него, чтобы он рассказал о том, как избивали детей в монастыре, священник попросил ее уйти с богом.

«Где ваш бог? Как вам верить?» — со слезами в голосе спросила журналистка.