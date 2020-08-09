Жизнь в прикосновениях, звуках и запахах. Незрячая девушка рассказала о путешествиях по миру и своем творчестве

Сейчас Холли живет в Колорадо и работает в Центре для незрячих людей. Она много путешествует, ведет блог на YouTube и подкаст о жизни незрячих людей.

В основном вопросы задавались о том, понимает ли девушка, что такое цвета, а также о том, знает ли она, как выглядит.

Холли объяснила, что она может узнает о цвете из книг о науке, но как их различать и что они из себя представляют, ей понять не дано. Говоря о своем внешнем виде, она заявила, что для нее это самая сложная часть ее слепоты.

«Я знаю все о своей внешности, но всегда будет то, чего у меня нет, что видят остальные. Мои знания о внешности сформированы теми, кто видит меня», — поделилась она.

На вопрос о ее путешествиях по миру девушка рассказала, что большинство слепых людей в той или иной мере используют эхолокацию, для которой используют трость.

«Моя трость издает эхо, когда что-то стучит. Благодаря этому я могу собрать много информации», — заявила Холли.

Она добавила, что при помощи трости может находить ступеньки поверхности. При этом она всегда прислушивается к звукам, которые ее окружают. Она опровергла миф, что слух у незрячих людей лучше. Она пояснила, что просто замечает те вещи, на которые обычно люди не обращают внимания.

«Я также могу использовать технологию GPS и приложения, которые будут рассказывать мне о расписании автобусов», — пояснила Холли.

Первой страной, куда она перебралась из Великобритании, была Испания. По словам девушки, в начале ей было очень тяжело. Чужая страна, при этом сама она не была сильно общительной. После переезда в Колумбию все изменилось.

«Это был лучший период в моей жизни. Я завела много друзей и начала путешествовать. Это изменило мой взгляд на многие вещи и показало, что если я буду стараться, то это будет отличный опыт», — рассказала она.

На вопрос о том, есть ли у нее молодой человек и как она вообще выбирает партнеров, девушка рассказала, что никогда не встречалась со зрячими, а опыт отношений у нее был разный. По ее словам, не важно, будет партнер видеть или нет, главное, чтобы он был ей близок как личность. При знакомстве с новыми людьми единственное, на что Холли ориентируется, это эмоциональность речи.

«Думаю, что упускаю некоторую информацию, потому что не вижу языка тела, особенно если я единственный слепой в комнате», — пояснила она. По ее словам, ее не интересует, как человек выглядит, как и большинство незрячих. То, что они часто прикасаются к чужим лицам, она назвала мифом.

На вопрос, видит ли она сны, девушка пояснила, что вся ее жизнь состоит из звуков, запахов, вкусов и прикосновений. Поэтому когда она спит, она просто переживает все, что с ней происходило ранее. Любимым впечатлением она назвала шум ветра в деревьях в сочетании с запахом ночи. При этом из детства ей запомнилось выступление на рождественском утреннике в детском саду, когда она провела рукой по занавесу.

Единственное, на что Холли пожаловалась, это то, что незрячим постоянно пытаются помочь, как неспособным ни на что людям.

«Бывали ситуации, когда на ребенка возлагали больше ответственности, чем на меня. Самое главное — уважать то, что мы взрослые, у нас есть навыки и мы можем внести свой вклад», — заявила она.

Тред девушки вызвал большое восхищение пользователей. Один из комментаторов поинтересовался, как ей удается так работать. В качестве примера он привел своего отца, который недавно потерял зрение и рассказал, что для него многие вещи стали проблемой.

Холли заявила, что ей просто нравится писать тексты на компьютере. Делает это она на ощупь и довольно быстро. Она добавила, что многие незрячие занимаются искусством, которое предполагает тактильный контакт. Но ей самой это неблизко.