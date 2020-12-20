Жизнь в обсервации и разлука с семьей. Как медсестры работают в красной зоне

Коронавирус повлиял на жизни каждого человека, но особенно сильно он отразился на медработниках. Очень часто рассказывают о врачах, которые спасают пациентов и терпят лишения, но мало кто говорит о труде медсестер. Однако им тоже пришлось многим пожертвовать. «360» покажет один день из жизни подмосковной медсестры, которой пришлось надолго расстаться со своей семьей, чтобы помогать людям.

Старшая медсестра Наталья с начала осени не видела своих четверых детей — она общается с ними только по видеосвязи. Все это время она работает в красной зоне ковидного госпиталя, поэтому не возвращается домой, чтобы не подвергать семью риску. Живет Наталья в специальном обсерваторе вместе с другими медработниками госпиталя.

Четверо детей Натальи по маме очень скучают, но справляются. Старшая дочь Настя присматривает за младшими: кормит их, проверяет уроки. При этом девушка успевает учиться сама — она студентка, учится на дипломата. У каждого ребенка есть свои обязанности.

«Я просто контролирую. Например, Андрея уроки заставляю переписывать по несколько раз, чтобы все было четенько. Проверяю Андрюше уроки, Аня в основном у нас по кухне, следит, чтобы порядок был всегда. А Саша — по музыке», — рассказала Настя.

В разговоре с мамой дети говорят, что им было тяжеловато, как всегда, но они во всем справились. Настя отметила, что уже привыкла к такому образу жизни. Однако их маме такая перемена дается нелегко.

«К этому привыкнуть невозможно. Я привыкла, что я прихожу домой и там шумно, встречают дети, обнимают меня, играет музыка. Приходишь — и здесь пустота», — рассказала Наталья «360».

Она отметила, что после работы жизнь, по сути, заканчивается. В своей комнате Наталья ест, идет в ванну и ложится спать. Однако бросать свою работу женщина не собирается. Она планирует работать в госпитале до тех пор, пока нужна людям.

Я точно решила, что я хочу помочь людям. И останусь до окончания коронавируса, буду помогать. Потому что если я уволюсь, кто-то должен прийти на мое место. Я надеюсь, что к новому году все вылечатся и я увижусь с семьей Наталья старшая медсестра.

Наталья уверена, что дети смогут справиться со всеми трудностями. Они понимают ее решение и поддерживают маму, ждут ее дома.

«Я их воспитала так, чтобы они были самостоятельными и с любой ситуацией могли справиться. Если бы я вошла сейчас домой, они бы сразу сбежались со всех углов квартиры с криками „Ура, мамочка пришла!“, обняли бы меня, я бы их обняла. И мы бы стояли так долго, обнявшись», — отметила она.

По детям, конечно, скучаю. Очень их не хватает. Но здесь я медсестра, и это моя работа. Я к ней привыкла. Такая у меня жизнь Наталья старшая медсестра.

Один день в красной зоне

Наталья — старшая медсестра, поэтому ее обязанности немого отличаются от других медсестер. Она рассказала, что не стремилась получить эту должность, просто так вышло.

«Так как я старшая медсестра, я слежу за этими блоками, смотрю, чтобы все были на рабочих местах, смотрю за выполнением. Как ставят капельницы, уколы, раздают таблетки. Каждый день мы переодеваемся все и идем в красную зону. Там я иду по всем отделениям, смотрю, у кого как дела», — отметила Наталья.

Госпиталь поделен на два больших блока, которые рассчитаны примерно на 700 человек. Каждому из них нужна помощь и внимание. Многие пациенты в шоке от того, что находятся в ковидном госпитале. Дело в том, что он выглядит необычно и совсем не похож на обычную больницу.

«Люди очень переживают, лежат. Они, во-первых, находятся не в обычной больнице. Это временный госпиталь, он выглядит не как обычная больница. Людям страшновато там находиться, они смотрят: нет дверей закрывающихся, палата полностью просматривается медиками. Помещение очень огромное, они теряются. Пожилые люди вообще могут потеряться, забыть, где они лежат», — отметила она.

Наталья отметила, что медсестры постоянно вплотную контактируют с ковидными больными. Она делает ЭКГ, берет кровь из вены, записывает во все журналы, выписывает направления. Кроме того, медсестра берет у пациентов мазки. Несмотря на защитный костюм, некоторый страх остается, ведь пациенты кашляют на медработников. Некоторые не выдерживали постоянного стресса и увольнялись, но многие справились с первым страхом и продолжили помогать людям.