Ученые Объединенного института ядерных исследований в Дубне в сотрудничестве с российскими и американскими специалистами начали комплексное исследование метеорита Оргея. В нем обнаружены уникальные находки, дающие основания полагать, что жизнь существует и вне Земли. «360» узнал все подробности исследования у его непосредственных участников Алексея Розанова и Антона Рюмина.

Новое открытие

Объединенный институт ядерных исследований, Палеонтологический институт имени А. А. Борисяка (РАН), Институт микробиологии имени С. Н. Виноградского (РАН), Космический и ракетный центр Соединенных Штатов (Хантсвилл, штат Алабама) и Научный совет РАН по астробиологии выпустили монографию «Метеорит Оргей: атлас микрофоссилий». В ней собраны материалы четырехлетней работы по изучению окаменелых микроорганизмов — микрофоссилий, собранных на сколах метеорита Оргея. Научная группа из российских и американских ученых обнаружила в нем уникальные микроорганизмы, указывающие на то, что жизнь может существовать не только на Земле.

Как уточнил в разговоре с «360» академик РАН и заведующий сектором астробиологии ОИЯИ Алексей Розанов, речь о возможности существования внеземной жизни шла давно. Представители ОИЯИ своей работой не совершили открытия, а подтвердили крепкими фактами теорию, которая обсуждалась долгое время.

«Стоит отметить, что до нас были публикации по находкам окаменелых организмов в метеорите Оргее. Мы обнаружили новые находки, подытожили работу коллег до нас и много нового материала собрали», — добавил младший научный сотрудник лаборатории радиационной биологии ОИЯИ Антон Рюмин.

Что известно об Оргее

Метеорит упал в 1864 году во Франции, возле деревни Оргей. Поначалу его остатки собрали и отправили в музеи, после он подвергался исследованиям разных ученых. В то время методы изучения были более примитивными, поэтому результаты оказались недостоверными. В ОИЯИ его начали исследовать с 2017 года.

«В Оргее с самого начала что-то обнаруживали, но тогда люди не понимали, что там за остатки находятся. Реальная интерпретация этих организмов происходит сейчас», — объяснил Розанов.

Часть метеорита Оргей, найденного во Франции. Источник фото: «Википедия»

Оргей относился к метеоритам класса углистых хондритов. Именно в них ученые находят большое количество остатков древней органики. Например, в метеоритах, целиком состоящих из железа, никакой органики быть не может.

Оргей также имеет кометное происхождение, а начало его формирования по возрасту сопоставимо с возрастом Солнечной системы.

Жизнь вне Земли

Уникальность Оргея состоит в том, что внутри него обнаружили окаменевшие остатки организмов, имеющих ядро. При этом исследования указывают, что метеорит прилетел на Землю уже с мертвыми ископаемыми — допустимо, что их жизнь зародилась где-то за пределами нашей планеты.

«Этот метеорит — сборная солянка, потому что он состоит из слипшихся фрагментов разных космических тел. Откуда он прилетел, мы пока не знаем, и думаю, что нескоро узнаем. А возможно, и никогда», — отметил Розанов.

Как рассказал Рюмин, коллеги из других учреждений тщательно изучили микроорганизмы на загрязнение и возможность их земного происхождения, но не нашли в них значимой земной контаминации.

Диатомеи — одноклеточные водоросли с панцирем из диоксида кремния — в Оргее. Масштаб линейки 10 микрометров. Источник фото: ОИЯИ

Ученые также выяснили, что ископаемые Оргея жили в водной среде. На это указывали найденные в метеорите магнитотактические бактерии с магнитосомами. Это ряд кристаллов магнетита, выстраивающихся в бактериях. Исходя из этого, бактерии должны были зародиться на объекте, который имел свое магнитное поле.

Были также теории о том, что метеорит все же мог иметь земное происхождение, то есть он был когда-то выбит с Земли падением крупного астероида. По этой теории, его части улетели в космос и через какое-то время вернулись обратно на Землю.

«Насколько мне известно, геохимические исследования метеорита Оргея, в том числе по анализам изотопов, пришли к выводу, что он имеет не земное и не лунное происхождение. Это означает, что жизнь вообще не уникальна, что она распространена в космосе. Во всяком случае одноклеточная жизнь. Это говорит о том, что это неотъемлемое свойство материи, что через какое-то время в среде, где есть благоприятные образования, жизнь будет сформирована», — подчеркнул Рюмин.

Как проводятся исследования

Для изучения метеорита от него сначала отламывают крошечные образцы, после чего их очищают от возможного засорения современной органикой. Инструменты и стол обрабатывают пламенем газовой горелки.

Чтобы рассмотреть содержимое метеорита, ученые используют электронный микроскоп. К нему же присоединен микроанализатор, который отображает химический состав образца.

Сканирующий электронный микроскоп и образец метеорита Оргея. Источник фото: ОИЯИ

Как уточнил Рюмин, активное исследование метеоритов с точки зрения палеонтологии началось в 90-х годах — как раз с применением электронной сканирующей микроскопии. До этого в основном использовались световые микроскопы.

«Мы начали сотрудничать с американскими коллегами. И они те, кто первыми стали активно применять методы сканирующей электронной микроскопии для изучения микрофоссилий в метеоритах», — сказал он.

Алексей Розанов (крайний слева) с коллегами: слева направо — Александр Сергеев (президент РАН), Ричард Гувер (Космический и ракетный центр США), Борис Шарков (ОИЯИ), Эдмунд Акопов (ЦОНТ НИИСИ РАН). Источник фото: ОИЯИ

Что это значит для науки

Результаты этого исследования в корне меняют представление о зарождении жизни. Если в метеорите есть остатки организмов возрастом старше Земли, то это значит, что сама природа появления жизни значительно сложнее, чем ученые предполагали.

«Существует стопроцентная вероятность того, что жизнь за пределами нашей планеты есть. По поводу существования существ, соответствующих разуму человека или выше, я высказываться боюсь. Если лет 30 назад я считал, что это белиберда, то сегодня я полагаю, что оно возможно», — отметил Розанов.

По словам Рюмина, результаты этих исследований могут дать нам представление о том, какая может быть жизнь, как она распространена во Вселенной. Можно выяснить необходимый диапазон условий, включая температуру, радиационный фон, отсутствие или присутствие кислорода, для жизнеспособности этих организмов. Отталкиваясь от этих факторов, ученые смогут оценить те или иные планеты с точки зрения того, может ли на них существовать жизнь.

Гипотетически можно также предположить: если в метеоритах, которые имеют астероидное или марсианское происхождение, находится достаточно большое количество органики, то возможно, что некоторые тела Солнечной системы потенциально будут интересны нам для поисков каких-нибудь месторождений полезных ископаемых.