Жизнь порнозвезд вне работы. Чем занимаются лучшие актеры Pornhub за кадром

В середине октября в театре «Орфей» в Лос-Анджелесе прошло необычное мероприятие. Там собрались звезды порноиндустрии, чтобы получить заветные статуэтки от Pornhub. «360» рассказывает о жизни главных звезд премии вне их работы.

Ведущей события, которое состоялось 11 октября, стала Аса Кисара. Главными номинациями традиционно стали «Лучшая актриса» и «Лучший актер». Премии получили 23-летняя американка Лана Роудс и 25-летний испанец Джорди Эль-Ниньо Полла.

Кто такая Лана Роудс и Джорди Эль-Ниньо Полла

Лана Роудс (настоящее имя — Амара Мейпл) родилась в небольшой деревне на границе штатов Висконсин и Иллинойс. Ее семья — выходцы из Чехии и Словении. После школы девушка переехала в Чикаго. Сначала она работала официанткой, а потом перешла в стриптиз. По-видимому, он и привел ее в порноиндустрию. В этом бизнесе она дебютировала в 19 лет.

Интересный факт — свой псевдоним Мейпл позаимствовала у героини сериала «Американская история ужасов» журналистки Ланы Уинтерс. В свободное время Лана активно ведет Instagram, где у нее более пяти миллионов подписчиков.

Джорди Эль-Ниньо Полла, как и Лана, раньше активно постил фото в Instagram. Теперь он в основном общается с подписчиками в Twitter и Facebook. Парень родился в 1994 году в испанском городе Сьюдад-Реаль. Карьеру в фильмах для взрослых начал шесть лет назад.

Летом этого года Джорди попал в скандальную историю, не связанную с порно. В соцсетях появилось фото молодого человека с заголовком: «Сын министра Андреса Фелипе Ариаса начал кампанию, чтобы доказать невиновность своего отца. Вот это настоящая любовь и преданность!»

Но, конечно, Эль-Ниньо не имеет никакого отношения к экс-министру сельского хозяйства Колумбии, который получил 17 лет тюрьмы по обвинению в коррупции. Однако у людей на проверку информации ушло некоторое время, поэтому часть пользователей Twitter оказалась в неловком положении.

Выбор женщин с PornHub

Также были номинации, где лучшего актера и актрису выбирали только женщины. Премии в этот раз получили Абелла Дейнджер и Джонни Синс. Дейнджер в свободное время активно занимается спортом и наращивает мышечную массу. Результаты ее стараний можно увидеть в Instagram.

Джонни Синс известен в Сети как «лысый из Brazzers». В свободное от работы время он ведет свой канал на YouTube, где рассказывает вместе со своей женой Киссой Синс (тоже порноактриса) об обычной жизни и дает советы по сексу. Одна из рубрик посвящена разных кухням мира. На видео Синс с энтузиазмом пробует блюда разных стран.

Нетрадиционные номинации PornHub

Кроме традиционных номинаций, организаторы премии назвали победительниц в категориях «Лучшая лесбиянка», «Лучшая фетишистка», «Лучшая порноактриса с большой грудью».

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Статуэтку главной звезды в этот раз получила блогерша Бель Дельфин. Она запомнилась тем, что пообещала завести аккаунт на PornHub, если ее запись в Instagram наберет миллион лайков. После того, как это случилось, Бель выполнила свое обещание. Однако она не стала размещать на сайте порно.

Кроме того, бывшая актриса Disney Белла Торн тоже получила награду за дебют в кино для взрослых. Она попробовала себя в качестве режиссера и сняла БДСМ-короткометражку «Он и она». В одной из главных ролей кстати снялась Абелла Дейнджер.

Лучшим порносайтом стал Team Skeet, лучшим любительским каналом (где видео публикуют не порноактеры) — Leolulu.

Все результаты премии можно посмотреть на сайте организаторов. Первая премия Pornhub прошла в 2018 году. Режиссером церемонии стал рэпер Канье Уэст.