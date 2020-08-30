Жизнь под звуки оваций. Коллеги и близкие вспомнили Кобзона в годовщину его смерти

Уже два года прошло со дня смерти советского и российского артиста Иосифа Кобзона. Он боролся с онкологическим заболеванием в течение 13 лет. Родные и коллеги певца поделились с «360» своими воспоминаниями о жизни Иосифа Давыдовича и рассказали, как живут после большой утраты.

Личная утрата для всего поколения

Советский и эстрадный певец Михаил Шуфутинский много выступал вместе с Иосифом Кобзоном и часто гастролировал с артистом. Они дружили семьями. Поэтому Михаил воспринял смерть Кобзона, как личную утрату.

«Я его знал гораздо ближе, чем многие другие. Мне повезло в жизни много с ним общаться и выступать вместе с ним, и ездить в поездки. Мы в известной степени были близкими друзьями и дружили семьями. Для меня на всю жизнь останется самая великая память об этом потрясающем человеке. Я никогда не забуду его доброты, его широты, великолепие его таланта», — поделился с «360» Шуфутинский.

По мнению исполнителя, наше поколение должно гордиться тем, что с нами был такой человек.

«Надеюсь, что для многих, как и для меня, он не просто был, а он есть, потому что он живет в сердцах людей. И в моем сердце тоже. Жалко, Бог забирает хороших людей, а плохих оставляет. Я рассчитываю, что мы все всегда будем его помнить и поминать добрым словом» — добавил Михаил Шуфутинский.

Такие люди рождаются раз в сто лет

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал «360», что для него и его жены Валерии Кобзон был «маяком, на который все ориентировались». Он счастлив, что был знаком с этим человеком.

«Валерия была его студенткой, училась у Иосифа Давыдовича. И он был первым, кто ее разглядел, как талантливую будущую звезду. Он был свидетелем того, как она стала Заслуженной артисткой России, Народной артисткой России. Когда Валерии вручали Орден Дружбы, она высказала уважение и благодарность выдающемуся учителю», — пояснил Пригожин.

По мнению продюсера, такие люди, как Иосиф Кобзон, рождаются один раз в сто лет. Он был не только певцом, но и великим человеком.

«30 августа для нас особенный день. 30 лет, как нет моего отца. И такие люди, как Иосиф Кобзон, заменяли нам отцов. Мы ориентировались на них, на их опыт. Он сумел жить таким образом, чтобы остаться живым в наших воспоминаниях. И все же нам его очень не хватает», — поделился Иосиф Пригожин.

Продюсер добавил, что Кобзон очень мечтал о внуках и был счастлив, когда они родились. А младшего внука назвали его именем — это также стало важным моментом в жизни артиста.

Сама Валерия также поделилась с «360» своим отношением к Иосифу Кобзону. Певица призналась, что он повлиял на ее становление и как человека, и как артиста.

«Так быстро летит время. Уже два года нет с нами Иосифа Давыдовича. Но он всегда будет в моем сердце. Говорю не дежурно, не общие какие-то фразы, а это действительно так. Вся семья Кобзона — для меня родные близкие люди. Нам его не хватает. И мы всегда-всегда будем его помнить», — рассказала Валерия.

Настоящий кавалер

«Бурановская бабушка» Анна Прокопьева несколько раз выступала с Иосифом Кобзоном на одной сцене. Она рассказала, как артиста принимали зрители.

«Мы всегда с теплотой вспоминаем Иосифа Давыдовича Кобзона. Нашего российского, советского великолепного исполнителя песен. Кобзон приезжал к нам с концертом в Ледовый дворец, и наш номер шел за ним. Мы стоим за кулисами, ждем своего выхода, а его зритель требует и требует, требует и требует. Песня за песней звучит, хлопки, овации», — поделилась Анна Прокопьева.

Также «Бурановским бабушкам» довелось работать вместе с Кобзоном на одной сцене в Кремле.

«И тоже у Кобзона песня за песней, одна лучше другой. Его зритель не отпускает. Такое великолепное исполнение. Зрителю нравился его голос, его исполнение», — рассказала Прокопьева.

Незадолго до смерти артиста он вместе с «Бурановскими бабушками» был на праздновании дня рождения режиссера Евгения Глазова.

«Мы сидели за одним столом, Иосиф Давыдович был с супругой. Мы даже по рюмочке выпили, танцевали с ним. Он меня вел в танце. Какое обращение с женщиной! Настоящий кавалер. Одни только теплые воспоминания остались», — заключила Анна Николаевна.

Первый в «горячих точках»

Кобзон остался в памяти у близких и поклонников не только как голос поколения, но и как самоотверженный мужчина. Он всегда открыто и настойчиво отстаивал свои идеалы и выражал гражданскому позицию. Он выступал в горячих точках: появлялся там раньше, чем другие артисты. Только в Афганистане Кобзон побывал более десяти раз, при этом дважды попадал под обстрел в Кабуле. Артист всегда общался с простыми солдатами, а по приезде звонил их родителям и рассказывал о состоянии детей.

В 1986 году Иосиф Кобзон посетил Чернобыль: опять же один из первых из известных людей. Всего через месяц после взрыва артист выступил на четырехчасовом концерте в километре от станции. Через два года Кобзон поехал в город Спитак в Армении, где произошло страшное землетрясение. Он привез гуманитарную помощь и дал концерт для жителей, которые остались без домов.

В следующем десятилетии Кобзон посещал Чечню, где также помогал всем, кто в этом нуждался. Певец также выступал в Донбассе, а в 2016 году приехал с концертом на военную базу в Сирии.

Именно Иосиф Кобзон одним из первых зашел в здание театра на Дубровке, которое захватили террористы в октябре 2002 года. Ему удалось вывести оттуда троих детей и актрису Ларису Корнилову. После артист заходил в театр еще дважды, но уже не смог договориться с террористами.

Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года в Москве. Его похоронили на Востряковском кладбище рядом с матерью. На прощание с артистом приехали не только знаменитости и коллеги Кобзона, но и простые жители столицы. Кобзона проводили в последний путь под нескончаемый гул аплодисментов. Более десяти минут собравшиеся кричали «Браво».