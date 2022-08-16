Жизнь от зарплаты до зарплаты. Как американцы пострадали от антироссийских санкций

Американцы боятся за свое финансовое благополучие — цены на продукты, бензин и жилье все растут, а зарплаты в лучшем случае остаются прежними. Некоторым приходится отказываться от транспорта, другим — искать бесплатную еду. Причина — обратный эффект антироссийских санкций.

Больше половины американцев боятся того, что не смогут платить за жилье уже в следующем году. По данным издания The Hill, 62% опрошенных жителей США высказали такие опасения. У 58% респондентов арендная плата уже поднялась из-за инфляции, 6% сообщили, что стоимость жилья увеличилась на треть.

Наибольшие тревоги американцев, по данным опроса, связаны с рецессией в экономике США — этого боятся 84% респондентов. Также люди переживают за повышение процентных ставок и растущие риски потерять работу (77 и 50% соответственно).

По данным социологической службы Gallup, основными проблемами США американцы считают инфляцию и кризис государственного управления (по 17% респондентов), а также состояние экономики (12%), писал ТАСС.

В США уже началась рецессия экономики, написало издание The New York Times. Все больше людей теряют работу, а зарплаты не поспевают за растущими ценами.

Не хватает на еду

Уже сейчас 61% опрошенных жалуется на то, что не хватает денег даже на основные потребности, включая еду. Свой образ жизни они описали как жизнь от зарплаты до зарплаты. К июлю 2022 года потребительские цены в США выросли на 8,5%, а инфляция достигла 9,1%, обновив исторический максимум последних 40 лет.

Уже в апреле Минсельхоз США выпустил прогноз на 2022 год, в котором предположил рост цен на продукты питания. По данным американского ведомства, в магазинах ценники вырастут на 3-4%, а еда вне дома подорожает на 5,5-6,5%.

Если тенденция сохранится, мясо в США подорожает в среднем на 12-16%, рыба и свежие фрукты — более чем на 10%, крупы хлеб и сладости — на 7%, а овощи и молочные продукты — на 4-5%.

Многие американцы стали обращаться к бесплатным столовым из-за финансовых трудностей. Спрос на благотворительные продуктовые наборы вырос на 78% в сравнении с 2021 годом.

В феврале индекс потребительских цен в США вырос на 7,9% в годовом исчислении. Такой уровень инфляции назвали максимальным за последние 40 лет. Президент США Джо Байден заявлял, что американцам нужно мужественно терпеть трудности, с которыми им приходится сталкиваться из-за обратного эффекта антироссийских санкций.

Топливо и электричество не по карману

Еще в марте 2022 года Американская автомобильная ассоциация сообщала, что в стране резко выросли цены на топливо. Если в феврале галлон бензина (около 3,7 литра) стоил 3,39 доллара, то к началу марта цена подскочила на 10%, так что в некоторых регионах страны за галлон придется заплатить 4,86 доллара. К июню же цена на бензин дошла до 6,70 доллара за галлон.

Все это — следствие запрета американского правительства ввозить нефть и газ из России. В США даже начали взламывать бензоколонки, так как люди просто не могут позволить себе купить топливо по назначенным ценам.

Некоторые американцы рассказали о том, что из-за заправки автомобиля им придется ограничивать себя в еде — денег на продукты просто не хватает, а автомобиль необходим, чтобы добраться до работы. Другие просто пересаживаются на велосипеды или ходят пешком.

А в штате Мичиган в июне сообщали, что в одном из местных полицейских участков кончились деньги на покупку сильно подорожавшего бензина, так что правоохранители будут выезжать на вызовы только в самых экстренных случаях, рассказали в эфире телеканала ABC. Большинству помощь будут оказывать по телефону — как именно, не уточняется.

Также в США сильно выросли цены на электричество — аж на 20%. При этом эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации: к концу лета в некоторых штатах цены на электроэнергию могут скакнуть на 50%.

Некоторым жителям США придется отказаться от ряда продуктов или подыскать новое жилье, чтобы иметь возможность оплатить счет за электричество.