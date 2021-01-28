Жизнь на пороховой бочке. Пермский завод загорелся из-за неправильной погрузки отходов

Утром 28 января в одном из зданий Пермского порохового завода произошел пожар. Очевидцы сообщили о том, что слышали взрывы. Известно о четырех пострадавших. Предварительная причина случившегося — нарушение техники безопасности.

Первые данные о ЧП

В ГУ МЧС России по Пермскому краю информация о случившемся поступила в 08:30 по местному времени (06:30 по московскому). На улицу Гальперина, где находится завод, выехали пожарные. К моменту их приезда огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

Пользователи Сети публиковали фото и видео, где видно клубы огня. Некоторые писали, что слышали взрыв.

«Был сильный взрыв. Высокий. Сильное зарево. В Заостровке комнату осветило», — написала одна из участниц группы «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Примерно в 08:25 видел яркое зарево, желто-оранжевого цвета, и потом в небе осталась полоса. Никакого шума не слышал, наблюдал эту картину, находясь в районе Бахаревки!» — отметил другой пользователь в группе «Мой город — Пермь!».

Огонь потушили в 09:22 по местному времени (07:22 по московскому). В ликвидации пожара принимали участие 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 61 человек и 12 единиц техники. В распоряжении «360» оказались кадры с места ЧП.

Пострадавшие

По данным регионального Минздрава, в больницу доставили четырех человек. Как написало издание РroPerm.ru, это мужчины 49, 48 и 30 лет. Среди них есть грузчик и водитель.

Двух человек госпитализировали в ожоговый центр горбольницы имени Гринберга, третьего — в ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России МСЧ № 133. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе краевого Минздрава, еще одного мужчину медики осмотрели на месте происшествия. Он отказался от госпитализации и будет лечиться на дому.

Причины пожара

Руководство Пермского порохового завода заявило, что производственные отходы загорелись во время их погрузки в машину. В итоге огонь перекинулся на помещение склада, где находилась спецпродукция.

Завод после ЧП продолжил работать в обычном режиме. СК начал проверку. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, на месте работают следователи и следователи-криминалисты. Они изучат видео с камер видеонаблюдения, опросят очевидцев. По версии Следственного комитета, основной причиной пожара стало нарушение техники безопасности.

«Следователем будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение», — сказано в сообщении.