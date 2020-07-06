Жизнь на краю Земли и дружба с пингвинами. Россиянин ведет красочный дневник из Антарктиды

Немного о герое

Об экспедиции в Антарктиду Мельников задумался, когда учился в университете. По образованию он геофизик — занимается поиском месторождений нефти и газа. По работе он объехал половину Средней Азии, Центральную Сибирь, Дальний Восток и даже был в Индии. В прошлом году он попал на Крайний Север, где наблюдал за бескрайней тундрой и северными оленями.

После возвращения с Севера Мельников понял, что сейчас самое время осуществить мечту — отправиться в Антарктиду. Он отправил свое резюме и прошел собеседование в Институте Арктики и Антарктики. Там его предупредили, что зимовка длится больше года, и если передумает через пару месяцев — уволиться не получиться. Геофизик посоветовался с семьей и принялся собирать необходимые документы. 14 января он отправился в экспедицию.

Вот ты какая Антарктида

До пункта назначения судно добиралось два месяца и два дня. Затем до станции доставляют вертолеты. В первый же день полярник повстречал пингвинов.

С этого момента Мельников начинает рассказывать про свой антарктический быт, который к слову, не такой уж и плохой.

В своем Twitter мужчина старается рассказывать о буднях на краю Земли с юмором. Не забывая публиковать фото красивых пейзажей.

И, конечно же, самый интересный для него объект — пингвины.

Он готов рассказывать о них вечно.

«В этот раз пингвины нами заинтересовались и сами подошли. Показалось что слышали писк пингвинят, но из-за ветра и плохой видимости не рассмотрели», — пишет он.

Героями его роликов иногда становятся тюлени. У некоторых даже есть имена.

Не менее интересны его онлайн-экскурсии по станции, в которых он рассказывает о жизни и быте предыдущих экспедиций вплоть до 1980-х годов.