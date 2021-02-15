Ученые нашли жизнь на глубине 900 метров во льдах Антарктиды. Там темно, холодно и очень мало еды

Исследователи сделали интересное открытие в Антарктиде, когда пробурили шельфовый ледник. Ученые планировали взять образцы морского дна, но в итоге обнаружили живые организмы на глубине 900 метров. Ранее никто не мог предположить, что на такой отметке будет подобная форма жизни.

Исследователи обнаружили новые виды, когда пробили скважину в шельфовом леднике Фильхнера. Видеокамеры зафиксировали на глубине 900 метров от поверхности ледника булыжник, покрытый живыми организмами. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на Frontiers in Marine Science.

Неожиданное открытие

Шельфовые ледники перемещаются от берега в моря. Когда они двигаются по суше, то могут собирать валуны, которые врастают в их основание, прежде чем опуститься на морское дно.

«Это немного странно. Никогда и через миллион лет мы бы не подумали о поисках такой жизни, потому что не думали, что она там будет», — сказал доктор Хью Гриффитс, морской биогеограф из Британской антарктической службы.

На фотографиях и видеозаписях булыжника видно, что на нем обитают как минимум два типа губок. У одного из них есть длинный стебель, переходящий в шляпку. Видно, что на камне обитают и другие организмы, которые могут быть трубчатыми червями или стебельчатыми ракушками.

Ранее исследователи находили на такой глубине небольшие мобильные организмы: рыб, червей и медуз. Однако «стационарных» организмов, которые питаются только тем, что проплывает мимо, раньше обнаружено не было. Эта находка меняет представление о том, какие типы жизней могут выживать в таких условиях. Раньше ученые предполагали, что полная темнота, отсутствие еды и температура -2°C создавали слишком враждебную обстановку для подобных организмов.

Новые вопросы

Находка еще раз доказывает, что человек все еще далеко от полного изучения океана. Плавучие шельфовые ледники покрывают более 1,5 миллиона квадратных метров континентального шельфа Антарктиды. При этом на данный момент изучена только площадь, сопоставимая по размеру с теннисным кортом. Это было сделано благодаря предыдущим восьми скважинам, написал научный журнал EurikAlert!.

Биогеограф Хью Гриффитс отметил, что данное открытие интересно, что поднимает еще больше вопросов, чем было до этого.

«Например, как они туда попали? Что они едят? Как долго они там были? Насколько распространены эти булыжники, покрытые живыми существами? Это те же виды, что мы видим за пределами шельфового ледника, или это новые виды? А что будет с ними, если ледник разрушится?» — сказал он.

Сейчас у исследователей нет возможности провести тесты ДНК, чтобы понять сколько лет этим организмам и чем они питались. Все, что на данный момент известно о них, — это то, что они обитают в том месте, в котором их никто не ожидал увидеть.

«Чтобы ответить на наши вопросы, нам нужно будет найти способ поближе познакомиться с этими животными и их средой — а это под 900 метрами льда, в 260 километрах от кораблей, где находятся наши лаборатории. Это означает, что нам как полярным ученым придется найти новые инновационные способы их изучения и ответить на все новые вопросы, которые у нас возникают», — заключил ученый.

Гриффитс и его команда также отметили, что время для изучения и защиты данных экосистем на исходе из-за климатического кризиса и обрушения шельфовых ледников.