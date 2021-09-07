Их жизнь разделилась на «до» и «после». Истории известных спортсменов, чья жизнь изменила кома

Стало известно о том, что умер французский футболист Жан-Пьер Адамс, который провел в коме 39 лет. Спортсмен оказался жертвой врачебной ошибки во время совсем безобидной операции, и родные десятилетиями ждали чуда, которого не произошло. Об известных спортсменах, которые пережили кому — в подборке «360».

Цена врачебной ошибки

Адамс — выходец из Сенегала. Уже будучи взрослым, он попал во Францию как беженец и сумел построить громкую спортивную карьеру. Однако в 1982 году его жизнь изменилась навсегда.

Спортсмену предстояла небольшая операция на колене, которое стало болеть. Но именно в это время в Париже была забастовка врачей, и некоторым приходилось работать за своих бастующих коллег. Возможно, это повлияло на дальнейшие события.

Во время операции Адамсу ввели наркоз два раза по ошибке. Во время процедуры дежурил практикант, который не заметил, что кислород поступает с перебоями. В итоге спортсмен впал в кому.

Супруга несколько дней провела возле неподвижного мужа. Через некоторое время выяснилось, что произошло повреждение мозга. Бернадетт не сдавалась и забрала возлюбленного домой, чтобы ухаживать и ждать чуда. Она заботилась о супруге 39 лет. К сожалению, волшебство так и не случилось — в понедельник, 6 сентября 2021 года футболиста не стало.

Фатальный спуск Михаэля Шумахера

Широкую огласку получила трагическая история легендарного гонщика Михаэля Шумахера. Он долгое время был самым титулованным спортсменом в истории «Формулы-1». Но карьеру и счастливую жизнь оборвала ситуация, которая может показаться нелепой.

Семь лет назад спортсмен, который годами участвовал в очень опасных гонках, постоянно шел на риск и выходил победителем — просто неудачно спустился с горнолыжного склона. Шумахер получил серьезную травму головы и был введен в кому.

С тех пор четкой информации о его состоянии нет — семья тщательно скрывает все подробности. По некоторым данным, Шумахер вышел из комы совсем недавно, по другим, это произошло еще в 2014 году. Факт только в том, что его реабилитация очень сложная и долгая. Вернется ли он когда-нибудь к нормальной жизни, не может предсказать никто.

Источник фото: РИА «Новости»

Травма на ринге

Еще одним спортсменом, чья жизнь разделилась на до и после, стал боксер Магомед Абдулсаламов. Последний его бой прошел в 2013 году. Он соревновался с колумбийцем и получил несколько ударов по голове. Из-за одного из них в мозге образовался тромб.

Поначалу медики не заметили ничего страшного. Но уже спустя несколько часов после боя стало ясно: нужна экстренная госпитализация. Врачи ввели Магомеда в искусственную кому, в которой он провел немногим больше месяца.

Возвращение спортсмена к жизни было очень трудным. Повреждения мозга оказались серьезными, теперь есть трудности с движением, речью и мышлением. О боях пришлось забыть.