Райли Хорнер из Монмута, штат Иллиноис, просыпается каждое утро, думая, что сегодня 11 июня. В этот день она получила травму головы — студент случайно ударил Райли по голове во время танцев, теперь девочка теряет память каждые два часа.

Память Райли «сбрасывается» каждые пару часов. Каждое утро она просыпается в своей спальне, и ее первое чувство — смятение. По словам матери Райли, девочка не помнит, что ее дядя умер, хотя ее семья рассказывает ей об этом каждый день.

«У меня есть календарь на двери. Я смотрю — сейчас сентябрь, и я такая „вау“», — говорит Райли Хорнер.

У Райли стоит постоянное напоминание — каждые два часа звенит телефон, напоминающий о необходимости просматривать подробные записи, которые она сделала в классе. Без этого девочка просто отстанет от программы и не сможет дальше учиться с друзьями. Она носит с собой все свои вещи, потому что не помнит номер шкафчика.

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Врачи не знают, чем вызвана такая потеря памяти. Первый врач даже отказался от версии о том, что это сотрясение мозга, и просто отправил девочку домой на костылях.

Потом Райли все же диагностировали сотрясение, но после ряда посещений больницы и многочисленных тестов врачи сказали, что не могут понять, что не так.

«Врачи не видят сотрясение мозга на снимках МРТ или томографии. Нет мозгового кровотечения, нет опухоли», — говорит мать Райли Сара Хорнер.

Райли рассказала изданию WQAD, что когда приходит время ужина, она уже не вспомнит, что давала интервью или что ее показывали в новостях.

Я очень запуталась и пытаюсь вспомнить, но не могу. У меня не появляются новые воспоминания, это очень страшно Райли Хорнер.

«Доктора сказали нам, что она может остаться такой навсегда. И меня это не устраивает», — сказала мама.

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Сейчас семья очень надеется понять, что вызывает потерю памяти, врачи опасаются, что если оставить ее без лечения, то через шесть месяцев урон краткосрочной памяти может оказаться необратимым.

Мать Райли обращается ко всем, кто мог бы помочь ее дочери. Издание WQAD призывает всех, кто сталкивался с похожими симптомами или знает их возможную причину, написать им, чтобы редакция передала информацию Саре Хорнер и докторам девочки.

Нам нужна помощь. Нам нужен кто-то, кто знает немного больше, потому что Райли заслуживает лучшего. Она хотела работать в медицинской сфере, а теперь даже не сможет устроиться на работу, если захочет Сара Хорнер мать Райли.

По данным клиники Mayo Clinic, потеря памяти может быть вызвана целым рядом заболеваний, включая черепно-мозговую травму, которую перенесла девочка. При травмах головы память может пострадать, даже если человек не теряет сознания и чувствует себя относительно нормально.

Потеря памяти может быть вызвана другими заболеваниями (такими как деменция), а также некоторыми лекарствами, психическими расстройствами (такими как тревога и депрессия), алкоголизмом, дефицитом витамина В12, недостаточной активностью щитовидной железы, опухолями мозга или инфекциями.