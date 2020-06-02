Пять лет в грязи и с мертвыми кошками. Жизнь девочки с опекуншей превратилась в настоящее испытание

Девочка-подросток из Екатеринбурга рассказала историю своей жизни с опекуном, который сначала был заинтересованным и добрым человеком, а потом открыл новые грани. Это и избиения, и мусорка в квартире, и даже мертвые кошки в холодильнике.

Жизнь до 2015 года

Девочку зовут Алина (имя изменено), ей 17 лет, и она учится в институте физкультуры в Екатеринбурге. Пять лет девушка жила в забитой хламом квартире, три года из которых в помещении вообще не было электричества.

Алина лишилась матери в 3,5 года и переехала вместе с бабушкой в Санкт-Петербург, потому что у девочки был талант к фигурному катанию. В 2014 году бабушка умерла. В город приехал дядя девочки Илья Шамов, чтобы забрать тело умершей родственницы и оформить опеку над Алиной на себя. Но выяснилось, что еще в 90-х он попался на сбыте наркотиков и отсидел, поэтому ребенка ему не отдали. В то же время сейчас у мужчины двое детей, нормальная работа. Его жена Дарья решила оформить опеку над Алиной на себя. Семья жила в Арамиле и девочку перевезли туда.

Так как Алина была спортсменкой, ей нужно было тренироваться. В связи с этим Дарья возила ее в Екатеринбург. Жить в таком формате было трудно, и девочку решили устроить в училище олимпийского резерва. Неделю она жила там, а на выходные Дарья с Ильей забирали ее в Арамиль.

В училище Алина познакомилась с некой Аллой Анатольевной — воспитателем. Женщина вызывала доверие — добрая, правильная, психолог и, главное, очень хорошо относилась к девочке. В то же время у Ильи и Дарьи портились отношения с Алиной.

В конце концов девочка сказала, что не хочет жить с семьей Шамова и пожелала переехать к Алле Анатольевне. Прежние опекуны сомневались, отдавать Алину другому человеку или нет. В тот момент девочке было 12 лет.

Сомневались, конечно, но она внушала такое доверие, тогда были мысли, что у нее как у психолога лучше получится наладить контакт с девочкой в переходном возрасте, направит ее в нужную сторону. Теперь виню себя за ту ошибку Илья Шамов.

Алина сама считала женщину внимательной, спокойной и дружелюбной. По словам подростка, Алла часто говорила, что если Алина попадет в детский дом, то сразу должна звонить ей, и ее возьмут.

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Жизнь у новой опекунши

Перед тем как Алла стала опекуном Алины, женщина позвала девочку в квартиру, где они будут вместе жить. Но впоследствии оказалось, что к этой квартире Алла никакого отношения не имеет и живет в другой — «однушке» на улице Гурзуфской. Помещение было захламлено, там было много кошек, а женщина уверяла Алину, что скоро в квартире будет ремонт и такого бардака не будет.

В первый год отношения между девочкой и опекуншей были хорошими — она интересовалась жизнью Алины, помогала.

Потом отношения испортились. Даже не помню, из-за чего случился первый конфликт, я не выполнила приказ, она кинулась на меня, порвала мне кофту. Била по лицу. Потом такие стычки-срывы стали постоянными. Могла пнуть, кинуть в меня учебником Алина.

По словам Алины, опекунша иногда запрещала ходить ей в туалет, потому что там жили кошки. Из-за этого девочка бегала в торговый центр. Алина ничего не рассказывала дяде, потому что боялась, что ее отправят в детский дом. При этом за пять лет инспектор из опеки лишь один раз проверил условия жизни девочки. И в этот единственный раз Алла привела представителя в другую квартиру — в общежитие, где Алла когда-то работала.

На деньги, которые дядя присылал Алине, она покупала не только вещи для себя, но и еду для кошек. В квартире Аллы также была собака, которая никогда не выходила на улицу. Из-за всего этого в помещении стоял жуткий запах. Периодически, когда кошки умирали, Алла якобы складывала тела в холодильник.

В 2017 году к мерзкой обстановке в квартире добавилась еще одна проблема — отключение электричества за неуплату. Девочка могла делать домашнюю работу только днем, потому что в вечернее время суток ничего не было видно.

Последний конфликт

Последняя ссора между Аллой и Алиной произошла несколько дней назад, когда женщина заставила ее помыть полы. Алина в тот момент делала домашнюю работу и не могла отвлекаться, из-за чего начался конфликт. Опекунша сказала, чтобы девочка убиралась к «родственничкам», Алина позвонила дяде и все рассказала.

Илья Шамов сначала не поверил и решил проверить, приехав к племяннице. Пообщавшись с соседями ему стало ясно, что в квартире, где живет Алина и Алла, действительно нет электричества. Он заглянул в окно с улицы и увидел захламленную комнату — там стояли мешки и пакеты. Тогда мужчина обратился в опеку Железнодорожного района Екатеринбурга. Именно здесь числилась его племянница, хотя жила в другом — Верх-Исетском. На место приехал инспектор вместе с опекуншей, и представитель организации внезапно начал пугать девочку. Шамов записал разговор, и вот что там было.

Ты уедешь сейчас у меня, ты поняла? Ты у меня уедешь <...> Ты умом понимай, если что, ты уедешь [в приют] Инспектор из опеки.

В то же время опекунша утверждала, что она с девочкой жила в другом месте и никого не пускала в захламленную квартиру.

В конце концов Алину оставили жить у дяди. Он сам написал заявление в районную прокуратуру, требуя разобраться в ситуации. Заявление датируется 29 мая.

«360» обратился к Управлению социальной политики по Железнодорожному району Екатеринбурга за ответами, но там никакой информации не дали и направили в Министерство социальной политики Свердловской области. Мы направили запрос, но на момент написания материала реакции от ведомства не последовало.

Старший помощник прокурора Свердловской области по связям со средствами массовой информации и общественностью советника юстиции Марина Канатова в беседе с «360» заявила, что в ведомстве есть соответствующее дело, которое поступило только во вторник, 2 июня.

«Нами организована проверка по данному заявлению, будут тщательно исследованы все доводы обращения. Мы начали проверку всех обстоятельств, при которых проживал ребенок, соблюдались ли права в том числе со стороны опекуна и как вообще органами проверялись условия проживания данного ребенка», — сказала Канатова.

В региональном Следственном комитете сообщили, что проверили историю с девочкой 2002 года рождения. Ситуацией занимался отдел по Верх-Исетскому району — там как раз жила Алина.

Следователи установили, что женщина на почве личной неприязни била девочку руками и ногами в период с декабря 2017 по май 2020 года, в связи с чем возбуждено уголовное дело об истязаниях.

Источник фото: Следственный комитет России

Журналисты пообщались с самой Аллой. Она считает, что на ее истории поднимают хайп, поэтому попросила не беспокоить ее.

«Сейчас поднимают хайп, и я просила бы СМИ не беспокоить ни меня, ни мою опекаемую. Она сейчас не совсем в норме», — сказала Алла. Женщина отметила, большая часть комнаты принадлежала девочке, а ее родственники «преследуют свои цели». По мнению Аллы, у девочки травма после общения с семьей Шамова, потому что до этого все было нормально.