Жизнь без мигрантов. Отток иностранных работников угрожает российской экономике

Число мигрантов в России с начала пандемии сократилось почти вдвое, из-за этого на стройках уже не хватает рабочих рук. Эксперты уверены, что приезжие — важный фактор поддержки и развития российской экономики. Поэтому сейчас государство работает над тем, чтобы организовать целевые завозы иностранцев для определенных видов работ.

В МВД сообщили, что в России осталось около шести миллионов мигрантов. В разные периоды их число составляло от 10 до 11 миллионов человек — почти вдвое больше, чем сейчас. На такое сокращение повлияла пандемия — ограничения на въезд в страну и срок пребывания в ней, а также весенний карантин, когда многие приезжие остались без работы и жилья и с трудом попадали обратно на родину.

«Удар по национальному богатству»

При этом трудовые мигранты очень важны для российской экономики, уверен эксперт трудовой миграции антидискриминационного центра «Мемориал» Андрей Якимов. По его словам, в России сегодня практически не осталось сфер экономической жизни, в которых не были бы задействованы мигранты.

«Мигранты очень тесно вовлечены в российскую экономику. Этот год показал, что для России миграционный фактор рабочей силы принципиально важен для развития страны и просто для поддержания экономики в нормальном качестве. Думаю, пострадают все сферы», — заявил он.

Никаких плюсов в сложившейся ситуации с мигрантами Якимов не видит. Больше всего, по его мнению, от оттока иностранной рабочей силы пострадает строительная сфера, а также пищевая и легкая промышленность. Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов добавил, что также пострадает и сфера услуг, и ЖКХ.

С учетом труда мигрантов создается большой процент ВВП России, около 15%, так что ограничение на использование этого труда — это прямой удар по национальному богатству Андрей Якимов эксперт трудовой миграции антидискриминационного центра «Мемориал».

Каримов согласен с тем, что хорошего в оттоке мигрантов из России мало. «С советской позиции можно было бы говорить, что раз не хватает работников, то механизация придет на стройки, в коммунальные хозяйства, начнется роботизация… Но в это мне слабо верится», — сказал он.

Часть рабочих мест, по мнению Каримова, могут занять российские безработные, но для этого государству нужно приложить много сил.

«Например, если мы хотим, чтобы они приехали в Москву, нужно создать какие-то относительно благополучные и достойные условия пребывания и проживания. Потому что мигранты приезжают и живут очень плохо. Так не должны жить люди, у которых есть мало-мальский выбор», — заключил он.

Вернуть мигрантов в Россию

В Федерации мигрантов со словами Якимова согласились. Президент организации Вадим Коженов убежден, что поток гастарбайтеров в Россию восстановится, если правила для въезда будут «более-менее понятные и выполнимые». Якимов же считает, что мигранты вернутся в Россию тогда, когда будет снята хотя бы часть коронавирусных ограничений.

«Как только ограничения будут сняты, поток мигрантов в Россию возобновится. Не знаю, достигнет ли он докоронавирусных показателей, но возобновится точно, потому что в Средней Азии есть определенная проблема с „перегревом“ рынка труда, безработицей. То есть страны просто не могут устроить то количество рабочих рук, которые есть», — сказал он.

Понимают важность иностранной рабочей силы и в Министерстве строительства, ведь именно этой сфере обещают наибольшие проблемы из-за нехватки рабочих рук. Сейчас Минстрой предложил правительству РФ упростить въезд в Россию для иностранцев, которые будут работать на стройках.

Но «льготные» условия въезда предоставить готовы не всем. Ведомство уже отметило, что упрощенная процедура сможет работать только для крупных строительных компаний, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля на своих объектах. Более того, компании возьмут на себя ответственность за оформление документов, постановку иностранного рабочего на учет, заключение с ним трудового договора и соблюдение всех его обязательств.