  • «Живые лица» Серебряного века. 150 лет Зинаиде Гиппиус

    20 ноября 2019, 03:40

    Анастасия Кукова

    Полтора века назад 20 ноября родилась поэтесса Зинаида Гиппиус, человек «ручной работы» и, как ее называли, «амазонка Серебряного века». Она стоит особняком среди литераторов своего времени не только потому, что в то время женщины редко посвящали жизнь поэзии. Она стала музой и путеводной звездой для многих уникальных умов начала ХХ века.
    «Живые лица» Серебряного века. 150 лет Зинаиде Гиппиус

    Литераторы считали ее умной, прозорливой, непостижимо своеобразной и холодно-беспощадной в оценках. Поэт Александр Блок указывал в своем дневнике на ее «единственность».

    А поэт, переводчик и литературный критик Георгий Адамович писал, что есть люди, выпущенные как с завода однородными сериями, но Гиппиус — человек «ручной работы».

    «Это была самая замечательная женщина, которую пришлось мне на моем веку знать. Не писательница, не поэт, а именно женщина, человек, среди, может быть, и более одаренных поэтесс, которых я встречал», вспоминал он.

    «Живые лица» Серебряного века. 150 лет Зинаиде Гиппиус | Изображение 1
    Источник фото: публичное достояние

    Зинаида Гиппиус прожила 52 года в браке с писателем Дмитрием Мережковским. Их дом стал культурным салоном, литературной меккой, в которой собирались люди искусства со всего мира. Многие из них жаждали получить от Гиппиус оценку своих творений, и вот тут как раз проявлялся ее привыкший к анализу холодный и рациональный ум. Разумеется, трезвая критика породила немало обиженных на нее писателей. Некоторые из них не постеснялись негативно отозваться не только о ее личных качествах, но и о внешности. Впрочем, поэтесса в долгу никогда оставалась, делая из своих врагов «подушечки для булавок».

    Близкий друг Мережковского Петр Перцов называл ее наружность «ботичеллевской», а поэт Андрей Белый утверждал, что она «напоминала причастницу, ловко пленяющую сатану». В ответ Зинаида Гиппиус отметила его особенность — «весь извивающийся, воплощенная неверность».

    «Живые лица» Серебряного века. 150 лет Зинаиде Гиппиус | Изображение 2
    Источник фото: публичное достояние

    Но несмотря на противоречивые отзывы пара Гиппиус-Мережковский слыла самым оригинальным союзом эпохи Серебряного века. Оба стали светочем сначала литературной среды России, а затем и эмиграции. Зинаида поражала ярким макияжем актрисы и умом, ее муж — «тревожным огнем библейского пророка» в глазах. Современник невысоко оценивали ее стихи, в частности, Иван Бунин называл их «электрическими» и отмечал присутствие «холодного рацио».

    Особенный интерес для последующих поколений представляют ее дневники. В них ее склонность к анализу позволяет жестко и мрачно фиксировать постреволюционные события. Супруги приветствовали Февральскую революцию, но Октябрьскую восприняли-ка «воцарение Антихриста». В 1919 год они бежали из России, и через год обосновались в Париже.

    «Живые лица» Серебряного века. 150 лет Зинаиде Гиппиус | Изображение 3
    Источник фото: публичное достояние

    Супруги привезли с собой «петербургскую атмосферу» и создали литературное общество «Зеленая лампа». Однако их популярность не помогла, когда Мережковский выступил на германском радио, призвав бороться с большевизмом. После нападения на Советский Союз супруги подверглись остракизму.

    В 1941 году писатель умер. Зинаида Гиппиус пыталась написать о муже книгу, но не смогла ее закончить. Она умерла в 1945 году и была похоронена под одним надгробием с Мережковским на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

    «Живые лица» Серебряного века. 150 лет Зинаиде Гиппиус | Изображение 4
    Источник фото: публичное достояние

    Но забытую литературным светом того времени поэтессу продолжают помнить. Google по случаю ее 150-летия выпустил праздничный дудл. Его разработала художница Марина Шишова. Созданный ею логотип изображает поэтессу за любимым занятием, чтением. Нажав на дудл, пользователи смогут узнать подробности ее богатой на знакомства и события жизни.