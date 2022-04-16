Владелец итальянской торговой сети торговой сети Eataly Оскар Фаринетти объявил, что намерен отключить свой дом от газового отопления в качестве жеста против спецоперации России на Украине. Свое заявление и призыв к сограждан пойти по его пути он сделал в интервью телеканалу La7.

Пользователи Twitter не оценили призыв предпринимателя и подвергли его жестокой критике. Они напомнили, что с 17 апреля в многоквартирных домах Италии и так отключают отопление вне зависимости от того, какая погода на улице. Но живущему в частном доме бизнесмену об этом не известно.

Источник фото: Twitter/politicjock

«Еще один богач, который, имея возможность включить отопление, когда захочет, не знает, что у большинства итальянцев, живущих в кондоминиумах, с завтрашнего дня отопление отключат по закону», — написал один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что живет без отопления уже месяц. Но это не из-за протеста против действий России, а из-за нехватки денег из-за выросших коммунальных услуг.

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«Я отключил отопление на месяц, но не назло Путину, а потому что это слишком дорого».

Фаринетти предложили переселить семью в дома без отопления. При этом некоторые не исключили, что в особняке бизнесмена может быть камин, через который идет обогрев дома. В обычных квартирах такое оборудовать невозможно.

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«Я бы хотел бы увидеть его внуков в своем доме, его жену, как он держит их в холоде. Может быть, у него есть большой камин, который обогревает весь дом, тогда отключение газа ему не страшно», — пояснил автор комментария.

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Итальянскому предпринимателю вместе с отоплением в доме предложили также отключить и все приборы, так как электропитание идет через газовые станции.

Накануне глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал соотечественников реже мыться, чтобы сохранить запасы газа. Он пояснил, что если Евросоюз введет эмбарго на поставку энергоносителей, то запасов хранилищ хватит до осени и в новый зимний период страна войдет без возможности обеспечить тепло в домах.