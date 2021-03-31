Домашних животных будут прививать за 500 рублей. Но они не болеют ковидом

В России разработали вакцину от коронавируса для животных. Ее называют первым и единственным в мире профилактическим препаратом против вируса для домашних питомцев. Ветеринарные врачи удивлены, что в стране есть статистика по заболеваемости человеческим ковидом среди животных. Но прививаться, считают специалисты, не помешает.

Прививка для любимца

В реестр лекарственных средств для животных внесли препарат «Карнивак-Ков». Он предназначен для вакцинации животных: пушных зверей, собак и кошек. Препарат разработали ученые Россельхознадзора. По словам заместителя руководителя надзорного ведомства Константина Савенкова, это первая и единственная в мире вакцина от коронавируса для животных.

Массовое производство препарата может начаться в апреле, добавил Савенков. Испытания вакцины стартовали еще в октябре. Ее тестировали на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. Савенков отметил, что у зверей в 100% случаев выработались антитела к коронавирусу.

На какое время вакцина дает иммунитет, точно сказать пока нельзя. Этот вопрос продолжают изучать. Предварительный срок — полгода. По данным Россельхознадзора, вакцинация домашних животных будет стоить около 500 рублей. Массовой вакцинации не будет, так как специалисты ведомства не видят в этом необходимости.

Вопрос о передаче коронавируса между животными и человеком все еще стоит. По словам Савенкова, известны только случаи, когда человек передал животному вирус. В России подтверждено два таких эпизода, связаны они были с кошками. Противоположной ситуации пока в стране не было.

В то же время отсутствие прецедента — не гарантия, что такого не может быть. Громкий случай был в Дании в конце 2020 года, когда у 214 жителей страны нашли мутировавший от норок коронавирус. Из-за этого уничтожили более 15 миллионов норок. Примеру датчан последовала Франция.

В марте 2021 года похожая проблема возникла в Китае. Тогда новым источником заражения вирусом назвали пушные фермы в Китае, где животные содержались в непригодных условиях.

Вакцина при отсутствии статистики

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «360» сказал, что у ветеринарного российского сообщества нет достоверных данных о том, что домашние животные болеют COVID-19. То есть статистики по количеству таких случаев просто нет.

Если мы вводим вакцину, значит должны признать, что животные начали болеть ковидом. Достоверных данных о том, что домашние животные восприимчивы, у нас нет. Вопрос возникает — вакцина на основе какой-то статистики сделана? Значит статистика должна быть открытой, чтобы хотя бы специалисты могли понимать, сколько доказательных случаев болезни домашних животных. Статистики нет Михаил Шеляков.

При этом коронавирус среди животных встречается сплошь и рядом, но только это коронавирус, который связан именно с видом. То есть у собак один, у кошек другой. Если у человека коронавирус выражается в респираторном заболевании, то у животных по-другому — в виде поражения желудочно-кишечного тракта. Вирус ослабляет организм и приводит к прочим заболеваниям. У кошек он имеет свойство мутировать.

По мнению Шелякова, до сих пор под вопросом точность тестов на коронавирус у человека. Это говорит о том, что сами технологии обнаружения заболевания еще сырые, а тут речь о животных, статистика заболеваемости и смертности которых именно от COVID-19 вообще не известна.

Как бы то ни было, Шеляков считает, что люди вряд ли будут вакцинировать своих животных от человеческого коронавируса. Во-первых, кого-то может смутить стоимость препарата. По данным Россельхознадзора, прививка будет стоить 500 рублей, но что делать людям с маленькой зарплатой и 10 собаками?

Шеляков предположил, что вакцина для животных будет дороже, чем ее представляют сейчас. Даже обычные прививки не очень дешевые — примерно 1,5 тысячи рублей. А в контексте COVID-19 эта вакцина — бесконкурентная.

Также возникает вопрос, будет ли пандемия среди домашних животных. Если да, в таком случае вакцина нужна в качестве меры сокращения заболеваемости у вида. Особенно это нужно социальным питомцам, например собакам. В противном случае будет наблюдаться то же самое, что было с норками в Дании, но только с домашними питомцами в России.

Проблема с вакцинированием животных также в том, что уколы нужно будет ставить и бездомным животным, и живущим в приютах. А там могут быть тысячи тех же собак. Приюты же не располагают средствами, чтобы обеспечить всех животных вакциной. Это значит, что не исключен сценарий, при котором животных будут просто уничтожать, называя их угрозой человечеству.

Болезнь дороже вакцины

Президент фонда зоозащиты «Спаси меня», ветеринарный врач Карен Даллакян в разговоре с «360» обратил внимание на то, что в России, по его данным, нет случаев заражения коронавирусом животных от человека. Поэтому о статистике говорить не приходится. При этом вакцина против коронавируса есть, но только у некоторых животных.

Фактически на рынке есть вакцина для собак против собачьего коронавируса. Кошки тоже болеют своим коронавирусом, но вакцинации нет. Может быть, [вакцину сделали] с учетом, что у кошек не было вакцины, и наши специалисты придумали эту вакцину. До сих пор мы прививали только собак Карен Даллакян.

Даллакян задался вопросом о том, как связаны человеческий и животный коронавирусы. Люди уже давно знают, что у кошек и собак есть коронавирусы, но разные виды друг от друга не заражались (при этом друг другу один вид может передать коронавирус). Аналогию можно провести с болезнями чумы. Есть чума птиц, свиней, собак, человека, но всех пациентов прививали вакцинами соответствующего вида.

По мнению Даллакяна, прививать животных нужно. Вакцина для любого животного дает организму свойство бороться. То есть если внедряется патогенный вирус, то организм эффективнее включает защитные механизмы. Это называется генетическая память. Даже если иммунитет дается на полгода, это лучше, чем ничего не делать. Болеть, по словам специалиста, тяжелее, дороже и опаснее, чем ждать усовершенствованной вакцины.