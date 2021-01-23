Полюбившаяся чиновниками живопырка. Что это такое и почему с ней часто ошибаются

Периодически в заявлениях российских чиновников и депутатов проскакивает некая «живопырка». Это слово имеет всего два значения и происходит из воровского жаргона. Иногда его довольно удачно вставляют в фразу, но бывает, что из-за него высказывания чиновников теряют всякий смысл.

Последний случай упоминания этого слова случился буквально на этой неделе. СМИ заметили, что два депутата от КПРФ «голосовали» в Госдуме, хотя на самом деле были в реанимации. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко объяснил это техническим сбоем, а обсуждение в Сети назвал хамским и циничным.

«Эту циничную и хамскую публикацию, которая зашкаливает за все морально-этические нормы, — мы даже говорить на эту тему не будем. Какая-то живопырка нахамила по поводу умершего человека. У меня бывали ситуации, когда я нажимаю на кнопки, а в системе показывает, что этого не было. Значит, была ошибка какая-то, сбой», — сказал Ющенко изданию «Подъем».

В своем высказывании глава пресс-службы использовал слово «живопырка». Если не знать правильного значения, то можно подумать об обычном ругательстве или неприятном сравнении. На самом же деле это слово не имеет отношения ни к тому, ни к другому.

Что такое живопырка?

В толковом словаре Ушакова слово «живопырка» является просторечным, оно используется в воровском жаргоне. Обозначает место, где постоянно толпа людей, шум и скандалы.

При этом живопырка уже давно перекочевала в бизнес-сленг. Это слово стали использовать для обозначения организации, которая занимается какой-либо нелегальной деятельностью. Также речь может идти о компании, используемой для формально законных, но не всегда прозрачных сделок. Еще есть понятие «завести на живопырку», что значит сделать некую компанию собственником актива, чтобы самому не становиться им публично.

Одним из первых в своем выступлении жаргонизм употребил бывший вице-премьер Сергей Иванов. Более 10 лет назад он выступал перед студентами Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Иванов рассказывал учащимся о ситуации с авиакомпаниями, которых стало слишком много.

«В России банков чрезмерное количество, так же, как вузов и авиакомпаний. 100 авиакомпаний, из них 10 нормальные, а остальные живопырки», — заявил бывший вице-премьер.

После этого начались обсуждения, что же именно имел в виду Иванов. Значение слова из словаря явно не подходит, а если подставить другое, то все становится понятно: остальные авиакомпании существуют для проворачивания сомнительных сделок.

Трудности употребления

Слово «живопырка» время от времени всплывает в заявлениях российских чиновников. Иванов был далеко не единственным человеком, который его использовал. Бывший замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин давал интервью, где его попросили прокомментировать новость о падении индекса свободы Интернета.

«Вы знаете, я не обращал бы внимания на разного рода никому не известные живопырки, которые берут данные с потолка», — заявил Волин.

Если Иванов абсолютно оправданно использовал жаргонизм, то в этом случае об этом говорить довольно сложно. Сам бывший замминистра не пояснил, что именно имел в виду. Еще одним примером употребления живопырки стало высказывание мэра Абакана Алексея Лемина о частных котельных в городе и введении штрафов.

«Если мы ведем речь о промтерритории города, объектах коммерческого назначения — как говорил Николай Генрихович, живопырки стоят в центральной части города и дымят, хотя рядом проложена теплотрасса. В этом случае рычаги штрафов должны применяться», — отметил Лемин.

Здесь глава города тоже промахнулся со значением слова. О многолюдном месте речь явно не шла, а сомнительной деятельность котельных не является. Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов не просто использовал жаргонизм, а добавил к нему еще и прилагательное. Он комментировал предложение объединить «Справедливую Россию» с другими небольшими партиями.

«Понятно, зачем политтехнологам власти надувать „жертвенные живопырки“. Ими удобно манипулировать», — заявил он.

При этом он так и не пояснил, что именно вкладывал в определение выбранного понятия. Это далеко не все случаи употребления слова «живопырка» в публичных выступлениях. Были примеры и правильного использования, но их значительно меньше.