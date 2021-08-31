Живого «крысиного короля» нашли на Ставрополье. Но такое существо многие считают мифом

Житель Ставропольского края нашел на арбузном поле сплетенных хвостами мышат. Такое явление называют «крысиным королем», но раньше удавалось обнаружить лишь мертвых спутанных грызунов. Ученые относятся к феномену со скепсисом, а мнения российских специалистов разделились.

На клубок мышат наткнулся в поле ставропольский рабочий Алибулат Расулов. Он заснял сплетенных хвостами грызунов на видео и выложил ролик в Instagram.

«После того как мы пустили воду по каналу, вода поднялась и залила мышиную нору. Мышка вывела на улицу своих мышат и связала хвостики каждого мышонка между собой и привязала их к траве, чтобы они не уплыли и не убежали», — предположил мужчина.

По словам Расулова, хоть и с трудом, но ему удалось распутать полевых мышей. Найденных грызунов мужчина высушил, отогрел и отпустил. Позже он признался, что даже не знал о понятии «крысиный король».

«Пока в комментариях вы не стали писать, что это „крысиный король“, пока я не загуглил и не прочитал, я даже не знал, что такое есть», — сказал Расулов в своем видеообращении к подписчикам.

Правда или миф?

«Крысиным королем» называют нескольких грызунов со связанными между собой хвостами. Такое животное считается мифическим, но некоторые все же верят в возможность его существования.

«Прежде думали, что крысиный король в золотом венце восседает на троне из нескольких сросшихся меж собой подданных и отсюда решает судьбы всего крысиного царства», — писал еще в XIX веке немецкий зоолог Альфред Брем.

Он говорил, что крысы слипаются хвостами из-за некой совершенно особенной болезни. При этом настоящей причины такого явления никто не знает. «Крысиных королей» находили в разные годы, но каждый раз грызуны были уже мертвы.

Есть теория, согласно которой «крысиные короли» появляются в тесных норах. Крысы с переплетенными хвостами уже не могут выбраться на поверхность и умирают под землей. Некоторые полагают, что все находки являются артефактами, специально созданными людьми. Якобы мертвых грызунов связывают хвостами и мумифицируют. Научных исследований о феномене «крысиных королей» нет, поэтому многие ученые считают его мифом.

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«В природе такое сообщество, если можно так выразиться, существовать в принципе не может, потому что оно не жизнеспособное. Это бывают редкие случаи, которые происходят при тесном содержании в лабораторных условиях», — заявил «360» доктор биологических наук, специалист по крысам Валентин Рыльников.

Он добавил, что в природе такие сплетенные крысы просто умрут. Но ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков считает, что выжить «крысиному королю» помогают сородичи.

«Есть такие, которые самостоятельно срастаются. Это действительно очень уважаемая каста в так называемом мышином королевстве. Это действительно редко бывает — раз в десятилетие. Среди грызунов это очень уважаемый организм, который не может сам себе добывать пищу. Ему приносят все, о чем только можно мечтать», — рассказал он.

По словам специалиста, достоверно неизвестно, как появляются «крысиные короли». Дело может быть в мутации или чем-то еще. Шеляков отметил, что сросшиеся хвостами грызуны живут меньше своих сородичей и являются более уязвимыми. С точки зрения природы это нежизнеспособный организм.