В Челябинске полиция заподозрила 13-летнюю школьницу в жестокой расправе над котенком. Девочка из семьи, которую называли благополучной, расчленила животное и оставила послание его кровью. Но наказать ее не смогут, а родители получат только выговор от полиции и штраф.

Жителей Челябинска ужаснула новость о жестокой расправе над котенком. На балконе одного из домов на северо-западе города обнаружили труп животного. По некоторым данным, его расчленили. На двери балкона оставили послание кровью: фразу I kill you («Я тебя убью» на английском с ошибкой) и рисунок.

В группе «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» во «ВКонтакте» сообщили, что котенка «разорвали на четыре части», «вставили в рот отрубленной голове котенка сигарету и оставили на переходном балконе».

Местный депутат Артем Клименко оставил в группе ЖК «Академ Риверсайд», где нашли труп животного, послание живодеру.

«Изверг, <…> если читаешь это, знай, если мы тебя найдем — сделаем все, чтоб ты присел надолго», — написал он.

Проблемы с психикой

Полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Подозреваемой в резонансном деле оказалась 13-летняя школьница. По данным сайта kp.ru, отследить ее удалось по камерам видеонаблюдения ЖК.

«Сейчас с ней проводится работа, решается вопрос о помещении ее в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей», — заявили в УМВД.

По официальным данным, других случаев жестокого обращения с животными за школьницей не значится, однако источник «Комсомольской правды» заявил, что подобное уже случалось.

Издание Znak.com тоже утверждает, что случаи живодерства уже были. Якобы девочка отыгрывалась на животных из-за плохих отношений с матерью, которая заставляла ее много заниматься как по школьной программе, так и многочисленными внеклассными занятиями.

«Мать видела и знала, что у ее ребенка явно начались проблемы с психикой, но ничего не делала, а только еще больше требовала от ребенка. <…> Ребенка надо было срочно вести к психиатру, а ее вели на скрипку или требовали получить очередную грамоту за олимпиаду, хотя родственники боялись подростка», — заявил источник издания.

По данным издания, мать считала девочку особо одаренным ребенком, поэтому перевела ее на домашнее обучение. При этом девочка якобы вымещала на животных «ненависть к матери и своей жизни» не в первый раз. Раньше она якобы брала котов по объявлениям, чтобы расправиться над ними.

В полиции же сообщили, что семья не состоит на учете в органах опеки, подозреваемую на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних не ставили.

Наказание для живодеров

Статья о жестоком обращении с животными предполагает штраф до 300 тысяч или срок до пяти лет. Но даже если вина школьницы будет доказана, уголовную ответственность она все равно нести не будет, объяснил «360» управляющий партнер Адвокатской конторы «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко.

Девочку поставят на учет в отделение по делам несовершеннолетних. Родителей вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних, назначат им штраф. А к уголовной ответственности девочка привлечена не будет в силу возраста Алексей Скляренко.

«Если котенок чей-то окажется, хозяева могут предъявить гражданский иск к родителям», — заключил он, добавив, что даже на принудительное лечение подозреваемую в силу возраста отправить не смогут.

К сожалению, случаи живодерства среди несовершеннолетних нередки. Одним из первых и самых громких таких дел стало дело хабаровских живодерок. Две школьницы в 2016 году выложили видео издевательств над собакой, а пользователи Сети смогли их разоблачить. После долгого суда обеих приговорили к реальным срокам — жертвами живодерок стали 15 собак, кошек и птиц.

Следом страну потрясла новость о новосибирской живодерке — в 2019 году 16-летняя школьница жестоко расчленила соседского кота. Когда ее нашли по камерам видеонаблюдения, оказалось, что живет девочка одна, а в квартире хранит трофеи — черепа, шкурки и даже отрубленные головы в морозилке.

Родители девочки в ее увлечении ничего страшного не видели. Они уверяли, что их дочь сама никого не убивает, а останки животных объясняли ее «работой с биоматериалом». В итоге на девочку завели уголовное дело, но вместо тюрьмы направили на принудительное лечение в психиатрической больнице.