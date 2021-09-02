На что живет «Талибан»*? Наркотики не главный источник доходов террористов

Движение «Талибан»* после захвата власти в Афганистане столкнется с серьезными проблемами в экономике. Вливание денег со стороны западных стран прекратилось, а внешние институты заблокировали государственные счета страны. Пока не известно, сможет ли группировка решить эту проблему. Прошлые способы получения денег не позволят ей получить крупный доход. За счет чего «Талибан»* вырос и набрал силу, а также какая судьба ждет экономику Афганистана — в материале «360».

Доходы «Талибана»*

«Талибан»* получал доход за счет торговли опиумом и героином, которые производились на подконтрольных территориях. Но со временем это стало не основной частью формирования бюджета. Значительно больше группировка получала за счет дани, которую собирала с населения и организаций.

«Зависимость талибов* или состав их доходов менялся. Сначала они зависели от пожертвований и денег от продажи наркотиков. Потом с расширением подконтрольной зоны они уже стали собирать налоги с населения, но это была небольшая часть. Больше платили операторы мобильной связи, транспортные компании», — рассказал «360» директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

По данным доклада «Жизнь под теневым правительством талибов*», население подконтрольных территорий платило два вида налога: ошр и закят.

Первая часть — это мусульманская десятина, которую верующие платят в виде части урожая или дохода. Этой данью обложили все компании и жителей подконтрольных талибам* территорий. Закят — это 2,5% от ежемесячного дохода. В исламе эти деньги мусульманин должен отдавать на благотворительность. По словам респондентов, которых опросили авторы доклада, талибы* забирали деньги себе для закупки вооружения.

Работа мобильных операторов, о которых сказал эксперт, также контролировалась талибами*. Платили группировке только частные провайдеры. Террористы запретили жителям подконтрольных территорий пользоваться SIM-картами государственного сервиса Salam. Мобильные телефоны регулярно проверялись.

Под контролем талибов* находились поставки электроэнергии. Сначала они самостоятельно собирали деньги с населения по счетам государственной компании «Брешна», оставляя их себе. Когда электричество начали отключать, террористы предложили энергетикам собирать деньги самостоятельно, но за уплату налога. Для того, чтобы компания приняла это предложение, ей пригрозили терактами.

Омар Нессар отметил, что еще несколько лет назад талибы* взяли под контроль крупные дороги Афганистана. Страна является транзитом между Центральной и Южной Азией, поэтому через нее проходит множество грузов. Для того, чтобы спокойно ездить, перевозчики платили дань талибам*, которые брали меньше официальных таможенных служб.

Авторы доклада отметили, что при президенте Гани на трассе, связывающей Афганистан с Ираном, стояло 25 контрольных пунктов, где с дальнобойщиков брали деньги. «Талибан»* после захвата контроля над трассой, брал плату только один раз, выдавая водителю квитанцию, которую он показывал при проезде других КПП.

Контроль над дорогами Афганистана, позволил талибам* подмять под себя всю контрабанду, которая шла через страну. Члены группировки сами не занимались поставками, но получали свою долю, в том числе с работорговцев.

«Если посмотреть динамику получения доходов, то уже к 2020 году талибы* стали меньше зависеть от внешней помощи и пожертвований, а стали более самостоятельными в экономическом плане, — заявил Омар Нессар. — Я думаю, что все-таки была больше мелкая помощь, но от большого количества людей. Если и были какие-то крупные бизнесмены, то вряд ли они это афишировали, чтобы не попасть под санкции».

Эксперт отметил, что другие страны открыто талибов* не поддерживали. Группировка находилась под санкциями, и рисковать никто не хотел. Но в СМИ появлялась информация о фондах в странах Персидского залива, которые вели финансирование организации.

Экономический кризис

В августе США заблокировали доступ Афганистана к резервам Центрального банка, а МВФ отказался выделять талибам* деньги, так что экономику страны ждут тяжелые времена. Как новая власть будет решать новые проблемы, пока непонятно. Жители массово снимают деньги со счетов в банках, несмотря на заверения новых властей, что в их жизни ничего не изменится. Усугубляет ситуацию и массовый отток населения.

«Администрация талибов* находится в очень тяжелом экономическом положении. Финансовая система страны парализована. Она зависела от международных финансовых структур, которые ограничили свою деятельность. Талибы* пока не понимают, как они будут выходить из этого положения», — заявил Омар Нессар.

По его словам, экономические последствия станут видны в ближайшие недели. «Талибану»* необходимо будет платить зарплату жителям страны, чтобы хоть как-то заставить работать правительственный аппарат.

Эксперт пояснил, что развитие экономики Афганистана в последние 20 лет зависело от безопасности и стабильности. При наличии этих двух факторов финансовый сектор растет. У Афганистана есть хорошие аграрные ресурсы, а также полезные ископаемые, которые оцениваются в несколько триллионов долларов. Хорошее территориальное расположение позволяет заработать за счет транзита грузов.

«После прихода талибов* страна находится на перекрестке: справа — безопасность и стабильность, слева — продолжение войны с соответствующими последствиями для экономики», — подытожил Омар Нессар. Какой из путей выберет Афганистан, пока не известно.

*"Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России.