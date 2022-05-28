Помощь, приближающая победу. Как живет освобожденный Светлодарск

Колонна фур гуманитарной акции Подмосковья «Доброе дело», которую поддержал губернатор региона Андрей Воробьев, доехала из Донецка в освобожденный город Светлодарск. До 24 мая в окрестностях города шли бои, отступающие войска ВСУ заминировали окружающие поля. Сопровождала гуманитарный груз в дороге корреспондент «360» Елена Кононова.

Из Донецка колонна выехала утром в субботу, 28 мая. Машины пробирались по сельским дорогам, изрытыми воронками от взрывов. По обочине валялись снаряды. В какой-то момент у главной машины лопнуло колесо и сел аккумулятор. Поэтому времени в пути команда потратила много. После ремонта волонтеры поняли, что рейс был очень нужен, потому что на главной площади города собралась большая толпа людей. Несколько месяцев боялись выйти из дома из-за обстрелов.

Гуманитарный конвой из Московской области стал первым прибывшим в город после освобождения.

Украинские войска отступили из Светлодарска 24 мая, когда в населенном пункте встретились армии Донецкой и Луганской народных республик. Поняв, что они окажутся в окружении, украинские боевики отступили. По словам местных жителей, под свой штаб националисты переоборудовали музыкальную школу.

Жители Светлодарска встали в очередь за получением столь необходимых продуктов, лекарств, средств гигиены. Детям привезли игрушки из Московской области. Жизнь в освобожденном от украинских националистов городе начала налаживаться.

Источник фото: телеканал «360»

Светлодарск — это спутник крупного города Дебальцево. По приказу властей Донецкой Народной Республики оба населенных пункта объединят. Но пока задачи совсем другие.

«Работают специальные инспекции, чтобы людей быстро оформить, предоставить пособия и пенсии, поставить на учет все, чтобы жители чувствовали внимание, уход и заботу. Чтобы они понимали, что о них переживают», — рассказал глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич.

Он подчеркнул, коммунальные службы уже начали работать. Поэтому скоро жизнь в Светлодарске скоро наладится, а люди займутся своей работой и повседневными делами.

Бегущие боевики

Особое внимание в центре Светлодарска привлекает пустой постамент с подписью «Площадь мира». Боец с позывным Лакоста пояснил, что раньше там стоял памятник Ленину. Но когда город находился в подчинении Киева, его сняли.

«Местные говорят, что его где-то спрятали, то есть он невредимый где-то лежит. Местные жители хотят вернуть его на место, где он был», — поделился боец.

По оценке Лакосты, горожанам уже не стоит переживать. Все основные боевые действия сейчас происходят в направлении Луганска, где объединенные силы освобождают населенные пункты от украинских националистов.

«В скором времени граница выровняется. Все будет нормально. ВСУ уже осталось немного, они уже отходят, боятся попасть в очередное кольцо. Просто, как показала практика за последние восемь лет, они героически обстреливают мирные города и поселки, а когда уже противник подходит в лоб, они спешно бегут, опасаясь за свои жизни», — подчеркнул Лакоста.

Источник фото: телеканал «360»

Ополченец отметил, что самое страшное в действиях украинских боевиков — это организация огневых позиций в жилых домах. Жителей они не выпускают, используя их в качестве живого щита. В качестве примера боец привел ситуацию в Мариуполе.

«Мы выбьем противника с нашей земли, именно с нашей законной земли, из нашего многострадального Донбасса. Люди говорят нам: „Мы вас долго ждали, с вами есть будущее.“ Для военнослужащих это очень приятные слова», — подчеркнул он.

Боец поблагодарил жителей Подмосковья за собранную гуманитарную помощь. Лакоста подчеркнул, что это приближает совместную победу в Донбассе.