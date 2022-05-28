Помощь, приближающая победу. Как живет освобожденный Светлодарск
Фуры «Доброго дела» из Подмосковья привезли гуманитарную помощь жителям Светлодарска
Колонна фур гуманитарной акции Подмосковья «Доброе дело», которую поддержал губернатор региона Андрей Воробьев, доехала из Донецка в освобожденный город Светлодарск. До 24 мая в окрестностях города шли бои, отступающие войска ВСУ заминировали окружающие поля. Сопровождала гуманитарный груз в дороге корреспондент «360» Елена Кононова.
Из Донецка колонна выехала утром в субботу, 28 мая. Машины пробирались по сельским дорогам, изрытыми воронками от взрывов. По обочине валялись снаряды. В какой-то момент у главной машины лопнуло колесо и сел аккумулятор. Поэтому времени в пути команда потратила много. После ремонта волонтеры поняли, что рейс был очень нужен, потому что на главной площади города собралась большая толпа людей. Несколько месяцев боялись выйти из дома из-за обстрелов.
Гуманитарный конвой из Московской области стал первым прибывшим в город после освобождения.
Украинские войска отступили из Светлодарска 24 мая, когда в населенном пункте встретились армии Донецкой и Луганской народных республик. Поняв, что они окажутся в окружении, украинские боевики отступили. По словам местных жителей, под свой штаб националисты переоборудовали музыкальную школу.
Жители Светлодарска встали в очередь за получением столь необходимых продуктов, лекарств, средств гигиены. Детям привезли игрушки из Московской области. Жизнь в освобожденном от украинских националистов городе начала налаживаться.
Светлодарск — это спутник крупного города Дебальцево. По приказу властей Донецкой Народной Республики оба населенных пункта объединят. Но пока задачи совсем другие.
«Работают специальные инспекции, чтобы людей быстро оформить, предоставить пособия и пенсии, поставить на учет все, чтобы жители чувствовали внимание, уход и заботу. Чтобы они понимали, что о них переживают», — рассказал глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич.
Он подчеркнул, коммунальные службы уже начали работать. Поэтому скоро жизнь в Светлодарске скоро наладится, а люди займутся своей работой и повседневными делами.
Бегущие боевики
Особое внимание в центре Светлодарска привлекает пустой постамент с подписью «Площадь мира». Боец с позывным Лакоста пояснил, что раньше там стоял памятник Ленину. Но когда город находился в подчинении Киева, его сняли.
«Местные говорят, что его где-то спрятали, то есть он невредимый где-то лежит. Местные жители хотят вернуть его на место, где он был», — поделился боец.
По оценке Лакосты, горожанам уже не стоит переживать. Все основные боевые действия сейчас происходят в направлении Луганска, где объединенные силы освобождают населенные пункты от украинских националистов.
«В скором времени граница выровняется. Все будет нормально. ВСУ уже осталось немного, они уже отходят, боятся попасть в очередное кольцо. Просто, как показала практика за последние восемь лет, они героически обстреливают мирные города и поселки, а когда уже противник подходит в лоб, они спешно бегут, опасаясь за свои жизни», — подчеркнул Лакоста.
Ополченец отметил, что самое страшное в действиях украинских боевиков — это организация огневых позиций в жилых домах. Жителей они не выпускают, используя их в качестве живого щита. В качестве примера боец привел ситуацию в Мариуполе.
«Мы выбьем противника с нашей земли, именно с нашей законной земли, из нашего многострадального Донбасса. Люди говорят нам: „Мы вас долго ждали, с вами есть будущее.“ Для военнослужащих это очень приятные слова», — подчеркнул он.
Боец поблагодарил жителей Подмосковья за собранную гуманитарную помощь. Лакоста подчеркнул, что это приближает совместную победу в Донбассе.