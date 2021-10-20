Жительницу Рязани не могут найти ни следователи, ни экстрасенсы. В ее исчезновении винят мужа

В середине лета в Рязани пропала Елена Логунова. Женщина ушла в магазин и не вернулась. Местная полиция не торопилась с поисками, а родственники пропавшей и ее мужа успели рассориться, высказывая взаимные обвинения. Помогло лишь обращение в СМИ: дело забрал главк СК. Но и там пока не готовы рассказать, куда три месяца назад пропала молодая женщина.

Елена Логунова исчезла в июле 2021 года. Родные женщины обратились в полицию, затем дело о безвестном исчезновении жительницы Рязани передали в Главное следственное управление СК России. Мать двух маленьких девочек, одной из которых нет и года, до сих пор не найдена.

Елену Логунову убили?

Мать пропавшей Наталья Кошелева последний раз говорила с дочерью утром 25 июля. Та рассказала, что ночью не слишком хорошо выспалась из-за того, что у одной из дочерей болел живот. В остальном разговор был вполне обыденным. Примерно в 15:00 Елена уложила спать дочерей и вышла в магазин, оставив детей на супруга, рассказало РИА «Новости».

Больше женщину домочадцы не видели. Вечером муж позвонил в полицию, следователи осмотрели квартиру, но ничего подозрительного не обнаружили. Кинолог с собакой прибыл через четыре дня, а опрос соседей и другие следственные мероприятия провели лишь через месяц после исчезновения. Поскольку телефон пропавшей был отключен, следователи предположили убийство.

Записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку от дома Елены, тоже не смогли помочь. Отчаявшись дождаться каких-то результатов от полиции, родственники Логуновой начали самостоятельные поиски: по городу расклеили листовки, разместили сообщения в интернете, обратились к волонтерам, которые занимаются розыском людей.

Откровения перед камерами

Родители пропавшей женщины обратились на телевидение. В эфире канала «Россия 1» они рассказали, что сами затребовали детализацию телефона дочери и выяснили, что он был отключен уже в 09:00. Никто из соседей не видел, как днем она выходила из подъезда.

Зато люди заметили мужа пропавшей, который грузил к себе в машину какие-то чемоданы. Частный детектив рассказала, что вечером 25 июля Александр Логунов хаотично ездил по городу на своем автомобиле. Кроме того, по словам Натальи Кошелевой, муж ее дочери вел себя довольно безразлично, он и его родня распространяли слухи, что жена сбежала с любовником.

Вторая сторона настаивает на том, что мать пропавшей отлично знает, где скрывается Логунова. Незадолго до исчезновения она передала родителям документы, крупную сумму денег и ценные вещи. После исчезновения жены Александр Логунов перестал общаться с родственниками супруги и вместе с детьми переехал к своим родителями.

Ни сам Логунов, ни его родители не позволяют общаться близким жены с внучками. Журналисты выяснили, что семья мужа Елены Логуновой — старообрядцы. Глава семьи, бабушка, возглавляет старообрядческое движение в Рязани. Отец Александра Логунова работает в службе безопасности крупного городского предприятия.

Логуновы активно помогали следствию

Ответом на ток-шоу стало открытое письмо Ирины Логуновой, которое было напечатано на сайте «Рязанские новости». Свекровь пропавшей женщины назвала передачу балаганом. Она напомнила, что всегда относилась к невестке как к своей дочери, а все члены семьи считали ее родной и очень радовались свадьбе.

Женщина обратила внимание на бездоказательность некоторых прозвучавших утверждений. Например, неясно, как был получен маршрут передвижений автомобиля Александра Логунова в день пропажи жены. Также Логунова заявила, что на снимке с бензозаправки изображен не ее сын.

Адвокат Логунова Иван Беззубцев подчеркнул, что его клиент с родственниками активно помогают следствию. Они дали согласие на осмотр всех принадлежащих им жилых и нежилых помещений, предоставили все интересующие предметы и документы. Мужа пропавшей неоднократно допрашивали с использованием полиграфа.

«Сейчас в СМИ и соцсетях озвучивают версию, что в первой половине дня 25 июля Логунов ехал на машине по Рязани и заезжал в район Сысоевского кладбища. Однако эту информацию опровергает то, что автомобиль Александра оборудован охранным комплексом с функцией отслеживания как по GSM, так и по GPS, а корректировку мест передвижения исправить невозможно», — процитировало защитника РИА «Новости».

Резонанс призвал СК к действию

Однако и родители пропавшей, и семья ее мужа согласны в одном: следствие велось спустя рукава. В результате скандала, который после вмешательства СМИ вышел на федеральный уровень, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела из Рязани в центральный аппарат ведомства.

Волонтеры до сих пор проводят поисковые экспедиции по разным уголкам города и пригорода Рязани, в частности на Сысоевском кладбище. Люди нашли крыло автомобиля с нацарапанной надписью: «Труп лежит в овраге». Однако внимательное прочесывание ближайших балок не дало никаких результатов.

Участники поисков нашли несколько предметов одежды: джинсы и перчатки, которые передали следователям. Также стало известно, что родственники пропавшей обращались к экстрасенсам, но они не смогли прояснить ситуацию. Елена Логунова не найдена до сих пор.