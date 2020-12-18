Жительница Твери чуть не потеряла зрение после наращивания ресниц. В ответ на жалобы ее выставили проституткой

Жительница Твери Наталья, по ее словам, чуть не потеряла зрение из-за наращивания ресниц. Она уверена, что мастер использовал для процедуры не специальный клей, а обычный, который привел к проблемам с глазами и отеку лица. Вскоре после этого в соцсетях появилось объявление, где женщину выставили проституткой.

Наталья рассказала «360», что Елену ей посоветовали как мастера маникюра. Первый раз она сделала у девушки ногти, и во время разговора Елена рассказала, что занимается еще и наращиванием ресниц и делает татуировки. Наталья несколько раз делала у мастера маникюр, а потом записалась и на ресницы.

Опасное наращивание

«Елена нарастила мне ресницы. По приезду домой я обнаружила у себя на ресницах белый налет и засохшие капли клея. Все это мне очень резало глаза. Я позвонила Елене и попросила, чтобы она переделала свою работу, на что она мне сказала приходить послезавтра. 8 декабря она мне сделала, 9 я мучилась, никуда не выходила, сульфацил капала, а 10-го числа к ней приехала, уже с красными глазами», — рассказала Наталья.

Елена предложила снять эти, или нарастить новые — прямо на них. В результате она «с недовольством» согласилась переделать свою прошлую работу и нанесла на ресницы какую-то жидкость, чтобы снять ресницы.

«Ресницы не снимались. Эта жидкость попала мне в глаза, мне было очень больно. С горем пополам она их сняла и начала наращивать новые — я стала задыхаться от клея. Я не аллергик, ничем не болею, но обоняние у меня плохое. Но здесь я слышала резкий запах клея и начала задыхаться. В итоге она нарастила мне ресницы — левый глаз не открывался, его полностью перекосило», — отметила Наталья.

У меня было только одно желание — поскорее оттуда уйти, потому что мне нечем было дышать, я задыхалась. У меня сложилось впечатление, что Елена наращивала ресницы не ресничным клеем, или клеем очень низкого качества. По дороге домой глаза слезились, их резало и пекло Наталья.

Из дома Наталья позвонила мастеру и высказала претензии. Елена сказала, что переделает свою работу еще раз, однако потерпевшая отказалась и попросила вернуть деньги за процедуру. Она подчеркнула, что не хотела раздувать скандал и рассказывать всем о случившемся. Мастер пообещала, что переведет ей сумму на карту, но только на следующей неделе. Она позвонила Елене еще раз и сказала, что ей нужны деньги сейчас — чтобы найти мастера, который все это исправит.

«У меня начались проблемы с глазами. Пленка была в глазах, периодически появлялась, я не могла смотреть», — отметила она.

Могла остаться без зрения

Елена отказалась переводить деньги сейчас, однако Наталья не могла ждать, когда она их перечислит, и стала искать того, кто поможет ей исправить работу мастера. Она нашла салон в центре города и записалась.

Ресницы были как стеклянные, никакая жидкость не могла их размягчить. Клей был похож на суперклей. Я не знаю, что это был за клей, но в салоне, когда это снимали, все были в шоке. Никакая жидкость не могла размягчить эти ресницы Наталья.

В результате в салоне смогли снять наращенные ресницы — вместе с натуральными. После этого Наталья поехала к офтальмологу.

«Врач сказала, что я могла остаться без зрения вообще. Сказала: „Моли Бога, чтобы ты утром проснулась и хоть что-то видела“. Все обошлось, но я продолжаю капать капли, делать примочки на глаза», — рассказала Наталья.

Она отметила, что рассказала свою историю в социальной сети «ВКонтакте». На нее отреагировали дочери Елены, которые попытались сделать виноватой Наталью. Они написали, что она «ослепла до прихода в квартиру к маме», назвали ее аллергиком.

После этого Наталья написала заявление в полицию и Роспотребнадзор, была в прокуратуре.

Месть мастера

Вечером ей начали писать незнакомые мужчины. Один из них рассказал, что нашел ее номер на странице в социальной сети — там было сказано, что женщина предлагает услуги проститутки. Был указан и прайс с «новогодними скидками». На странице были выложены ее фотографии, адрес и номер телефона. Наталья уверена, что это дело рук Елены, которая таким образом решила отомстить своей клиентке за обращение в полицию.

«360» связался с представителем мастера Максимом. Он отказался комментировать ситуацию и предложил приехать в Тверскую область, чтобы разобраться в происходящем.