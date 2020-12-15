Жителям Ухани разрешили ходить без масок. Как сейчас живет колыбель коронавируса

Пока в мире ужесточают ограничения перед Новым годом, в Ухани разрешили ходить без масок. Многие все равно носят их, но в остальном город возвращается к нормальной жизни. Там даже открылась музейная выставка, посвященная победе города над коронавирусом.

Маски больше не являются обязательными для ношения в Ухане. Об этом сообщил журналист Шарль Пеллегрен в репортаже для France24. Однако многие продолжают их носить. Причины на это разные — одним в них теплее, а другие не хотят лишний раз рисковать своим здоровьем.

До и после: Уханьский Спортивный центр, использовавшийся как временная больница для #COVID19 пациентов в марте. Центр вновь открылся с более чем 7500 посетителями баскетбольного матча. Ухань вернулся！

Еще год назад Ухань был городом, в котором обнаружили первый в мире случай COVID-19. Его полностью изолировали на несколько месяцев, закрыв все предприятия и заперев людей в домах. Теперь город свободен от коронавируса, а жизнь возвращается в нормальное русло. Жители могут выйти из дома, чтобы сделать покупки, сходить на рынок, насладиться ночной жизнью и даже посетить вечеринки у бассейна.

Житель города Ань Ань сказал Business Insider, что Ухань перезапустился и жизнь вернулась к той, что была прежде.

Ухань, через год после первых случаев #COVID19

«Каждый кто живет в Ухане, чувствует себя непринужденно», — заявил он.

Здесь пандемия — это уже что-то оставшееся в прошлом. В городе проходит новая музейная выставка, посвященная победе Уханя над эпидемией. В одном баре даже есть крафтовое пиво под названием Wuhan Stay Strong, что переводится как «Ухань оставайся сильным». А если оторвать этикетку, то на обратной стороне можно будет увидеть изображения тех дней, когда город был на 76-дневной изоляции.

Ухань в феврале/марте и декабре

«Мы хотели найти способ рассказать людям нашу историю о том, что пережили город и его жители», — сказал владелец пивоварни Ван Фань.

Жителю по имени Ян Юаньинь пришлось закрыть свой ресторан в январе. Тогда он поехал в недавно построенную больницу для зараженных, чтобы готовить еду для персонала и пациентов. Его жена и мама не хотели, чтобы он уезжал.

Железнодорожный вокзал Ухань Ханькоу. Тогда и сейчас.

«Я сказал жене: „У тебя мой сберегательный счет, пожалуйста, расти нашего ребенка, пока он не станет взрослым, на случай, если я не вернусь“», — рассказал мужчина.

Однако он вернулся и вновь открыл свой ресторан после того, как Ухань вышел из изоляции в апреле. Возобновить бизнес было непросто, и все происходило постепенно. Главная ставка была на еду навынос и постоянных клиентов. Поначалу в ресторан мало кто приходил, но в июле он снова стал заполняться по выходным.

Город Ухань в январе и декабре, когда он был в красной зоне, и сейчас

Сейчас ничего в городе не напоминает о том, что когда-то там бушевала пандемия. Школы и университеты открыты, магазины работают в привычном режиме, а люди посещают выставки и вечеринки.