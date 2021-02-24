В Гонконге в этом году местным жителям выдадут электронные купоны по пять тысяч гонконгских долларов (47,5 тысячи рублей). Так власти решили поддержать местное потребление и, соответственно, экономику. Ее пошатнули масштабные протесты и распространение коронавируса. Это не первый случай, когда правительство прибегает к таким мерам.

О ваучерах заявил министр по финансовым вопросам Пол Чан во время выступления с бюджетным посланием в Законодательном совете.

«После тщательного рассмотрения мною было решено выдать электронные ваучеры на сумму пять тысяч гонконгских долларов каждому резиденту Гонконга в возрасте от 18 лет для стимулирования внутреннего потребления», — пояснил чиновник.

Выплаты гражданам в виде ваучеров будут способствовать росту потребительских расходов. Это должно поддержать рестораны и бизнес, связанный с туризмом. Эта сфера сильнее остальных пострадала из-за пандемии. Всего власти планируют потратить порядка 36 миллиардов долларов. Также выплаты получат безработные, а для предпринимателей предусмотрели понижение налогов.

Предыдущий опыт

В прошлом году в специальном административном районе объявили о единовременной выплате местным жителям наличными. Она составила 10 тысяч гонконгских долларов (почти 95 тысяч рублей). Сумму получили постоянные жители Гонконга в возрасте от 18 лет. По мнению Чана, так власти стимулировали местное потребление и поддержали экономику.

«Принимая во внимание нынешнюю особую ситуацию, правительству следует эффективно использовать бюджетные резервы для активизации рынка, стимулирования экономики и содействия скорейшему восстановлению потребительского рынка и других экономических сегментов», — сказал министр.

Тогда власти также снизили налоги и оплатили один месяц аренды для малоимущих, которые снимали государственное жилье. Также были дополнительные выплаты пенсионерам и инвалидам. Для разъяснения действий правительства выпустили даже специальный ролик.

Чан отметил, что прошедший год был сложным для административного района. Он пообещал, что бюджет на 2020–2021 годы составлен с учетом помощи бизнесу и местным жителям. Всего на помощь населению планируют потратить 15 миллиардов долларов. Деньги выделят из фонда, специально созданного ранее из-за ухудшения экономических условий и проблем с занятостью населения.

К схожей стратегии прибегли власти ряда китайских городов, в том числе Пекина. В июне прошлого года там решили выдать гражданам ваучеры на покупки в магазинах. На это выделили 12,2 миллиарда юаней (1,7 миллиарда долларов). Причем воспользоваться предложением можно было в течение двух недель после получения купона. Полученные ваучеры местные жители могли использовать как в офлайн-магазинах, так и на интернет-площадках для покупок в сфере туризма, образования, культуры, спорта и общественного питания.

Влияние на экономику

Всего через несколько дней власти ощутили эффект от выдачи купонов: это привело к экономическому росту в 750 миллионов юаней. При этом большинство ваучеров использовали в супермаркетах и ресторанах.

«Я думаю, что выпуск купонов — это разумная идея, потому что потребители больше готовы тратить с некоторыми скидками», — заявила жительница Китая Кью Линг.

Директор Института финансов и ценных бумаг Уханьского университета науки и технологии Донг Денксин отметил, что предоставление финансов и выдача купонов может оказаться едва не лучшим решением властей. Такое стимулирование вливается в реальную экономику и оказывает нужный эффект на потребление.

С точки зрения потребления это действительно наиболее оптимальный вариант. Об этом в разговоре с «360» заявил экономист и политолог, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Это напрямую каждому конкретному человеку выплаты. Естественно, он имеет полное право тратить. Получается более короткий способ активизации спроса. У человека есть ресурс — он его так или иначе реализует. Финансирование именно компаний — это уже другие формы поддержки. Они связаны с поддержанием занятости, кредитными программами и так далее. С точки зрения потребления выдача средств людям, конечно, наиболее оптимальный вариант», — пояснил собеседник.

По его словам, суть действий властей — разогреть потребительский спрос. Если у человека появились дополнительные средства, он их, естественно, тратит. Так развивается экономика и поддерживается спрос. При этом что именно выдавать — наличные или ваучеры — не так важно, считает Масленников.

«Думаю, здесь все связанно с ментальностью людей, их потребительскими привычками. Гонконг все-таки изначально был территорией, где рыночные отношения складывались десятилетиями. Есть деньги — как хочу, так и трачу. А ваучеры — это некие оговорки <…> Для континентального Китая это в большей степени нормально, для Гонконга это все же чересчур, какое-то ущемление прав», — заявил экономист.

Причины экономических проблем в Гонконге

С начала июня 2019 года в Гонконге не утихали массовые протесты. Участники акций выступали против закона об экстрадиции. Он позволил бы Гонконгу выдавать подозреваемых в совершении преступлений материковому Китаю, Тайваню и Макао. Местные жители опасались, что это подорвет автономию региона и ограничит права граждан. Осенью власти отозвали законопроект, но демонстрации это не остановило.

Митингующие расширили перечень требований и призывали к реформам, а также к расследованию действий правоохранителей во время разгона участников протестов.

Немаловажную роль в упадке экономики Гонконга сыграла и пандемия. В декабре в мегаполисе закрыли все развлекательные заведения, спортзалы, салоны красоты и даже музеи. После шести вечера рестораны стали работать исключительно навынос. Власти также ввели штраф для нарушителей масочного режима — 645 долларов США.