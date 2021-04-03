Жителя Петербурга избили после интервью о жизни с ВИЧ. До этого ему присылали угрозы

Неизвестный мужчина избил в центре Санкт-Петербурга Илью Бронского, рассказавшего о своем ВИЧ-статусе изданию TJournal. Врачи диагностировали у пострадавшего сломанный нос и смещение перегородки. Сам он написал заявление в полицию. Илья Бронский рассказал «360», что сразу после публикации интервью в личных сообщениях к нему поступали угрозы.

Раскрытие ради просвещения

Диагноз ВИЧ Илье Бронскому поставили около 1,5 лет назад. Как он сам пояснил, скрывать этого он не захотел, так как достаточно известен в социальных сетях. Он в открытую заявил о своем положительном статусе и решил, что сделает эту информацию полезной.

Для этого в своем Twitter-аккаунте он сделал серию постов о том, как он узнал о своем диагнозе, как справлялся. Рассказывал о ситуациях своих знакомых и делился о том, как проходит лечение.

«Всячески старался развеять мифы и предрассудки касательно этой темы. Старался подать образовательный материал, который сможет помочь кому-то, кто с этим столкнулся. В нашей стране это довольно табуированная тема, о которой предпочитают не говорить и не замечать. Я счел, что чем больше людей об этом будут говорить, тем лучше», — поделился Илья.

Спустя год на связь с ним вышла редакция TJournal, которая готовила материал о жизни россиян с ВИЧ-положительным статусом. С какими сложностями они сталкиваются сегодня. Илья согласился стать одним из героев этой статьи. По его словам, он понимал, что последствия после публикации будут, но не ожидал, что настолько серьезные.

«Буквально на следующий день <после публикации> в личные сообщения в Twitter мне начали приходить довольно-таки оскорбительные высказывания. Я не буду вдаваться в подробности, какие слова были использованы. <…> Еще чуть позже, буквально на следующий день мне пришли сообщения от одного лица, который мне всячески угрожал мне расправой, если я не удалюсь из всех социальных сетей и не перестану говорить на эту тему», — поделился Илья.

Он пояснил, что угрозы счел абсолютно пустой вещью. С негативом к себе из-за ВИЧ он сталкивался и ранее. В период, когда у него не было отношений, то в анкете приложений для знакомств он сразу поставил отметку о положительном статусе. В ответ получал сообщения с хейтом.

«Но меня это мало волновало. Если ты пишешь в социальные сети и не готов к негативу, то не стоит тебе этого писать. Все угрозы я воспринял исключительно, как пустое место и всего-лишь пугалку» — пояснил Илья. Но сегодня все закончилось серьезно. В момент нападения он возвращался с рабочей встречи, когда сначала его окрикнул неизвестный мужчина, назвав ««спидозный *****». После этого Илья получил удар в лицо.

«Я упал на колени и увидел, как этот мужчина просто спокойно удаляется. То есть даже не убегает, а просто спокойным шагом уходит», — подчеркнул он. Нападавшего Илья увидел только боковым зрением. Это был полноватый парень лет 25−30 с рыжими или окрашенными в красный цвет волосами.

Илья отметил, что сначала он вызвал такси и на автомате отправился домой и только после этого поехал в травмпункт. Врачи заключили, что у Ильи перелом костей носа и деформация носовой перегородки.

Источник фото: телеканал «360»

С медицинским заключением он отправился в полицию. Илья отметил, что в экстренных службах он столкнулся с забавными случаями.

В травмпункт он пришел с окровавленным носом, так как боялся его трогать. На что тут же получил отповедь от врача-рентгенолога, чтобы в следующий раз он приходил уже умытым. В полиции никто из сотрудников не рассказал, как писать заявление. Илье пришлось консультироваться у друга-юриста по телефону.

«Бумаги вместе со справкой из травмы я отдал, на что мне сказали: „ожидайте“. Я говорю: мне ждать здесь или где? — „Хотите ожидайте здесь, хотите — где-нибудь в ресторане. Мне все равно“», — пересказал разговор Илья. В результате заявление у него приняли и пообещали с ним связаться.

Жизнь с ВИЧ



В России на сегодняшний день с ВИЧ живут более одного миллиона человек. Антиретровирусную терапию, блокирующую действие вируса иммунодефицита на организм, получают 70% пациентов с положительным ВИЧ-статусом. При этом до 80% тех, кто лечится — фактически достигает ремиссии с неопределяемой вирусной нагрузкой. Такие данные привели участники совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России.

В конце прошлого года власти утвердили стратегию по борьбе по профилактике и борьбе с инфекцией. Один из ключевых моментов, который нужно решить это лекарства. В некоторых регионах с препаратами из-за проблем с логистикой возникают перебои. В случае с ВИЧ непрерывность терапии очень важна. Прерывать лечение нельзя, иначе возбудитель может стать нечувствительным к лечению.

Сегодня человек с ВИЧ ничем не отличается от остальных. Вирус иммунодефицита люди смогли взять под контроль. Знать о нем и способах защиты нужно. Полностью побороть его не удалось, но делать это нужно явно не кулаками и ненавистью.