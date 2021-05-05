Жители Углича прославили разбитую трассу с ямами. Власти пообещали все исправить

Несколько дней назад недовольные автомобилисты засняли на видео, как выглядит сейчас трасса Углич — Рыбинск. Дорога вся залатанная и в ямах. Местные власти заявили, что потратят на ремонт почти 600 миллионов рублей.

Сила интернета

Трассу между Угличем и Рыбинском решили отремонтировать после скандала в соцсетях. Местные жители жалуются, что дорога выглядит как после бомбежки. Чтобы объехать многочисленные ямы, нужно двигаться по обочине. Однако порядок пообещали навести только после публичного недовольства водителей.

Ролики начали появляться в начале недели. На одном из них видно, что дорога находится в очень плохом состоянии. Машины едут по ней медленно и осторожно. Но в салоне все равно трясет. Проезжая часть полностью состоит из ям и многочисленных заплаток.

«Смотрите, какие у нас дороги на трассе Рыбинск — Углич. Между прочим, Углич — город Золотого кольца. Вот так мы тут пробираемся. Это серьезно, вот это — трасса. Такая вот дорога», — прокомментировала автор видео.

Таких роликов в интернете уже десятки. Все они начали появляться в начале мая. На кадрах везде одна картина — разрушенная дорога. И эмоции у людей почти одинаковые.

«Стыдобища, возят сюда экскурсии, иностранцев возят, господи! Что же они о нас думают, о руководителях этих, которые допускают такое. Безобразие!» — заявила другая жительница.

Дорога будет, нужно только подождать

Видеозаписи увидели не только пользователи соцсетей, но и правительство Ярославской области. Они выразили обеспокоенность региональными дорогами и заявили, что скоро станет лучше. Нужно только немного подождать.

«В Ярославской области в рамках нацпроекта начали ремонтировать трассу Сергиев Посад — Калязин — Углич — Рыбинск — Череповец. В порядок приведут 22,5 километра автодороги в четырех районах региона: Мышкинском, Угличском, Рыбинском и Пошехонском. На работы потратят 585,5 миллиона рублей», — предал сайт «ЯР Новости» слова представителя пресс-службы.

По предварительным данным, восстанавливать дорогу начнут в мае. Первый этап должен завершиться в сентябре этого года. До 2024 года поэтапно планируется отремонтировать 60 километров дороги.