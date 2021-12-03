В Пензе бывшие сожители пять лет судятся из-за якобы украденной спермы. Алексей Чеховской обвинил экс-возлюбленную в том, что она завела от него детей через ЭКО помимо его воли, украла биоматериал, а его новая супруга и вовсе уверена, что соперница не является биологической матерью собственных детей. Но показания свидетелей говорят о том, что история была совсем другой.

Украла сперму?

История Елены Терентьевой и Алексея Чеховского началась в Пензе почти 15 лет назад — столько они прожили вместе. Пара хотела завести детей, но естественным путем ничего не получалось. После этого отношения якобы испортились, Алексей заявляет, что ушел от гражданской супруги и начал встречаться с другой. Но Терентьева якобы пришла с просьбой попробовать ЭКО еще раз.

«Она упрашивала встретиться. Получила квоту, опять хочется попробовать, а никого нет из доноров. Она уговаривала, я в конце концов согласился. Она сказала, что нужно прийти и сдать анализ спермы», — рассказал он «360», добавив, что после этого еще долго не видел бывшую возлюбленную

Но спустя некоторое время она якобы объявила, что ждет двойню, — это было в 2016 году. Признать отцовство, по словам Чеховских, Алексея заставили едва ли не силой. Елена Терентьева якобы рассказала, что ей, как матери-одиночке, не полагаются льготные лекарства для больных дочек.

Новая жена Чеховского Елизавета и вовсе уверена, что Елена Терентьева — не мать своих детей. Супруги якобы нашли на даче старую расческу бывшей сожительницы Алексея и решили провести экспертизу.

В результате нам приходит ответ, что Алексей является биологическим отцом, но биологической матерью гражданка Терентьева не является ни для той, ни для другой девочки Елизавета Чеховская.

Другая история отцовства

Елена Терентьева рассказала «360» другую историю. По ее словам, на третью процедуру ЭКО гражданские супруги тоже шли вместе, по обоюдному желанию завести общих детей. Она вспоминает, что всю беременность гражданский муж находился рядом с ней, ходил на все обследования, на Новый год торжественно объявляли о будущем пополнении родителям.

«Так как у нас был незарегистрированный брак, при рождении он записал на себя детей, дал им свою фамилию, хотя никто его не заставлял», — уверена Терентьева.

Она показала «360» запись торжественной выписки из роддома.

«Вскоре после выписки у детишек был плановый медицинский осмотр, диагностировали заболевания: у первой дочки была доброкачественная опухоль печени, а у второй — порок сердца и образование в левой почке», — рассказала Елена Терентьева.

После этого мама с детьми провела в больнице около полугода. Сначала, по ее словам, Чеховской их навещал, потом встречи становились все реже, а затем супруг и вовсе исчез, сменив номер телефона.

В конце он мне заявил, что не будет всю жизнь содержать и воспитывать больных детей. И пропал Елена Терентьева.

После этого, по словам Терентьевой, у нее начались проблемы. Так как Чеховской был записан отцом детей, для получения декретных выплат и других документов ей нужна была его подпись. На контакт он якобы не шел, так что искать пришлось через органы опеки.

«Его нашли, он дал документы, но потом заявил, что больше ничего предоставлять не будет и, если от него нужны будут какие-то справки, я должна буду ему за это платить. Я обратилась в социальные органы, мне посоветовали подать на алименты. Тем самым общение бы происходило через судебных приставов», — рассказала Терентьева.

Война против матери

Дальше алименты начали копиться. В октябре 2021 года долг составил почти 450 тысяч. Сама Елена Терентьева уверяет, что ничего от Чеховского не требовала. Но спустя два года после рождения дочек он с новой женой подал иск о непризнании отцовства.

На первом суде, в соответствии с официальными документами (имеются в распоряжении «360»), Чеховской не отрицал своего отцовства и не отказывался от исполнения родительских обязанностей. Он утверждал, что алименты платил наличными, а также покупал одежду и мебель для дочек, хотя и работал на четверть ставки.

На все суды, по словам Терентьевой, ходила Екатерина Чеховская «с армией адвокатов». Терентьева уверена, что новая возлюбленная Чеховского оказалась очень обеспеченной.

«На [другом] заседании она заявила, что он бесплоден, предоставила медицинские документы и заявила, что нужно провести судмедэкспертизу. Ее провели, она показала, что с вероятностью 99,9% он отец этих детей», — рассказала Терентьева «360».

Первый суд вынес решение в пользу матери. Но на этом история не закончилась: Чеховские начали выдвигать новые версии развития событий.

Сначала они заявляли, что без его ведома была взята сперма, потом они заявляли, что якобы он давал баночку спермы, но не знал, для каких целей. Судья даже пошутила, что, наверное, для косметических. Все суды они проиграли Елена Терентьева.

Апофеозом стала история о том, что Елена Терентьева не является биологической матерью собственных детей. Помимо этого, она рассказала, что приходили неизвестные мужчины — в детский сад к детям, к ней на работу и домой. Они якобы пытались вызнать что-то о ней, оставляли угрозы.

«Они решили путем угроз и запугивания заставить меня согласиться на их условия: я должна собственноручно признаться в том, что насильно сделала его отцом, и выплатить моральную компенсацию за адвокатов, расследования, за всех нанятых людей», — сказала она.

Вопросы следствия

Одна из претензий Чеховских к Елене Терентьевой, по ее словам, заключается в том, что она завела детей и подала на алименты в корыстных целях. Но пока гражданские супруги были вместе, уверена Терентьева, брать с Чеховского было нечего — ни денег, ни имущества у него не было.

Да и сейчас даже, по данным, которые Чеховский предоставлял в суд, денег у него не прибавилось. По его же признанию, зарабатывает он 13 тысяч в месяц, а в 2016 и 2017 годах было и того меньше.

По словам Елены Терентьевой, суды, СК и прокуратура долго занимались их делом — проводили в том числе и графические экспертизы, чтобы доказать, что Чеховский собственноручно подписывал согласия на все ЭКО и другие процедуры. Почему сейчас его новая супруга хочет перевернуть эту ситуацию с ног на голову, Терентьева, по ее же признанию, не понимает.

Моя единственная цель сейчас — лишить его родительских прав и юридически защитить своих детей и себя Елена Терентьева.

«Настойчивостью, с которой она ходит в правоохранительные органы, она показывает себя очень одержимой женщиной. Недаром она в своем интервью сказала, что вместо того, чтобы заниматься мной, ее проверяют на психическую вменяемость», — сказала Терентьева.

Действительно, в разговоре с «360» Екатерина Чеховская подчеркнула, что «самое интересное» в этой истории то, что следователь якобы хочет ее «устранить».

«Без моего ведома и согласия следователь сделал запрос в отношении меня на предмет моего психического и наркологического здоровья», — сказала она.

Пока история противостояния Чеховских и Елены Терентьевой не закончена. Мать двойняшек не знает, когда это прекратится. Но хочет она только одного — чтобы ее с семьей оставили в покое.