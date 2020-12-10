«Люди ходят злые, голодные и больные». Что жители Баку думают о словах Алиева про азербайджанский Ереван

Рахиля Музаффарова

Баку, имя изменено

Я думаю, что можно было в своей речи воздержаться от подобных высказываний. Мы уже вернули Карабах, и заострять внимание на том, что мы когда-то проживали в Ереване, не стоит. Призывы к военным действиям, если такие будут, я также не поддерживаю. После возвращения наших земель нужно уже выстраивать или пытаться выстраивать хоть какие-то дружественные отношения с Арменией.

Тем более в Азербайджане очень тяжелая ситуация с пандемией. У нас опять вводится режим самоизоляции. Мне кажется, что уже самое время переключить свое внимание обратно на внутренние проблемы в стране.

Джаваншир Маммедов

Баку, имя изменено

Концепт «исторических земель» не что иное, как популизм. Нас со школьной скамьи учат, что армяне — это пришлый этнос, что эти территории исконно принадлежат азербайджанцам и что мы как бы подарили эти территории им в 1918 году.

Тут важно отметить, что высказывание о насильно выселенных азербайджанцах с этих земель, безусловно, является фактом. Трудно не согласиться с этим, когда только из Армении вынуждены были бежать около 200 тысяч азербайджанцев.

Сейчас Ильхам Алиев пропихивает этот тезис вперед, как бы говоря: «Смотрите, я историю хорошо знаю, и вы тоже должны хорошо знать и помнить». Так он заигрывает с народом и армянам, естественно, предупреждение кидает о том, что если что, «можем повторить».

Его высказывание — это не призыв к военным действиям, а, скорее, предупреждение. Опять-таки подъем патриотического пыла — и не более.

Вообще, уже давно пора обратить внимание на внутренние проблемы в стране. Особенно учитывая, что на медицину сейчас взвалена дополнительная нагрузка — огромное количество раненых гражданских и военных лиц. И все это в разгар пандемии коронавируса.

Рустам Касумов

Баку, имя изменено

К словам президента отношусь отрицательно. Странно это слышать от главы государства, который еще недавно пытался весь мир убедить, что войну ведет на своей территории и не имеет территориальных претензий ни к Армении, ни к кому бы то ни было другому.

Националисты и так мечтают о возрождении своего Великого Азербайджана. В этом они недалеко ушли от своих товарищей из Армении. Идеологически накачанные представители народа, который появился на Кавказе последним — и в этом нет ничего постыдного или плохого, — имеют территориальные претензии абсолютно ко всем соседним государствам.

Слова Алиева — не призыв к военным действиям сегодня или завтра, потому что за Арменией стоит Россия. Да и одно дело воевать за непризнанный Бантустан, за который даже Армения не может впрягаться и который находится формально на территории Азербайджана, а другое — напасть на суверенное, признанное государство. Это высказывание — очередное доказательство того, что когда Ильхам Алиев говорит о мире, о том, что армяне смогут нормально жить в Азербайджане, он, так скажем, лукавит.

Тридцать лет государственная пропаганда промывала мозги гражданам, используя кровавый конфликт и связанные с ним травмы не только для реваншистских настроений, но и для распространения ксенофобии и ненависти к целому народу. Получается, что эта вражда будет продолжаться.

На возвращении Карабаха не можно, а нужно остановиться, потому что это скользкая дорожка, по которой идут многие фашистские режимы, когда их аппетиты только растут. Претензии на Карабах были законны, так как это международно признанная территория Азербайджана, но дальше уже будет сложно убедить мир в справедливости своих требований. Впрочем, в регионе есть Россия, которая не допустит дальнейшей агрессивной политики Азербайджана.

Можно сказать, что он это сказал просто так. Это было то, что хотел услышать народ. За этими словами не будет действий, по крайней мере в ближайшем будущем. Это просто символ того, что антиармянская риторика будет продолжаться.

Что до обстановки внутри страны, то ситуация с вирусом становится все хуже и хуже. И, похоже, государству все равно, раз они решили провести парад, зная, что масса людей пойдет его смотреть. Толпы в центре города были с самого утра — и ни о какой дистанции речи не шло. Этот парад можно было провести позже.

Ощущение того, что властям нужно перевести внимание на вирус, было с самого начала пандемии, но как в начале, так и сейчас они ограничились только полумерами, которые не изменили ситуацию. Очевидно, что власти, которые не привыкли грамотно работать и не имеют мотивации это делать, не смогут правильно себя вести при чрезвычайной ситуации. А то, что внимание людей отвлечено на войну и парад, только играет им на руку.

Айнур Алхасова

Баку, имя изменено

Я считаю, что такие высказывания — это уже слишком. Окей, исконную территориальную целостность восстановили. Теперь можно успокоиться. Даже если эти земли и были азербайджанскими когда-то, во времена динозавров, то сейчас это не должно иметь значения.

Мне даже стало как-то внутри неприятно от этого высказывания. Мне оно кажется довольно глупым. С другой стороны, если хорошенько призадуматься, то становится понятно, что Ильхам Алиев не дурак. Эти слова явно были сказаны специально. Возможно, даже не всерьез, а просто с целью задеть армянскую сторону или что-то в этом стиле.

Знаете, правительству пора уже разуть глаза на происходящее внутри страны. Обстановка у нас, мягко говоря, так себе с начала карантина. У многих нет ни работы, ни денег. Все сферы столкнулись со сложностями. Власти не обращают внимания на нелогичные законы и штрафы, а люди ходят злые, голодные и больные.

Война была отвлечением от этого всего. И вот победа прошла, а ***** (ситуация, когда все плохо — прим. ред.) снова появился. Мы живем, как заключенные.