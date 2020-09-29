«Хотим мира, но это уже дело принципа». Жители Армении и Азербайджана рассказали о настроениях в своих странах

Власти Азербайджана заблокировали соцсети и мессенджеры на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В то же время в Армении ввели военное положение. Жители обеих стран рассказали «360», что собирают гуманитарную помощь, готовы к мобилизации и не собираются сдаваться.

Азербайджан

По данным организации Netblocks, которая отслеживает доступность интернета в мире, под блокировку попали Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype и Zoom, а также YouTube.

При этом 27 сентября Министерство транспорта, связи и высоких технологий страны предупреждало о возможном ограничении Сети, однако не уточнило, о каких именно социальных сетях и мессенджерах идет речь. Директор российской некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев пояснил, что соцсети в Азербайджане доступны через VPN, однако такими сервисами в государстве пользуются далеко не все жители.

Но для многих VPN — единственный способ оставаться на связи, рассказала «360» жительница Баку Наиля. «Интернета нет по всей стране. Социальные сети не работают. Многие пользуются VPN, чтобы поддерживать связь друг с другом», — подчеркнула она.

По ее словам, люди в Азербайджане настроены воинственно. В военкоматах много желающих отправиться на фронт, но есть и те, кто не хочет войны. Правда, тех, кто ратует за мир, крайне мало, утверждает собеседница.

Из знакомых пока только один человек мобилизован, военный. Но многие готовятся к войне и полной мобилизации, к возвращению оккупированных земель. Конкретно меня вопрос Нагорного Карабаха задел еще в 90-х, так как историческая родина моей семьи — Шуша (город в Нагорном Карабахе — прим. «360»). Мы с домашними едем сдавать кровь Наиля жительница Баку.

Другая жительница столицы Азербайджана отметила, что люди обеспокоены и не знают, чего ожидать. По словам Виктории, кто-то настроен патриотично, кто-то — скептически.

«Все это влияет на жизнь. Из-за ограничений с Сетью сложно дозвониться и дописаться до близких. Врубили комендантский час с 21:00 до 06:00, в котором, если честно, лично я не вижу логики. Говорят, чтоб беспорядков не было, но ведь и днем их можно устроить при желании», — добавила Виктория.

При этом в светлое время суток людей на улице меньше не стало, почти все работают в обычном режиме. Правда, именно во время комендантского часа работают лишь определенные организации и патрулирует полиция, часто ездит скорая помощь. По словам Виктории, рейсы отменили — уехать куда-либо сейчас практически невозможно.

Из-за частичной мобилизации волнуюсь, как бы не сделали всеобщую. Испытываю злость из-за того, что людей на смерть отправляют, как пушечное мясо, хотя все можно было бы решить иначе. Только зря люди гибнут. Среди знакомых многих призвали уже. Были слухи, что некоторых забрали прям с улицы в военком. Не хочу войны, не люблю войну Виктория жительница Баку.

Виктория особенно переживает из-за того, что могут забрать ее мужа. Он сержант, к тому же радист. Эта специальность сейчас востребована.

«Радистов, кстати, всегда убивают первыми. Если завтра к нам кто-то заявится и скажет: „Один звонок близким и поехали“ <…> Просто не знаю, что мне дальше делать», — сказала она.

Жителя Баку Тимура не так сильно обеспокоила ситуация с мобилизацией. Он утверждает, что 30-летняя «суматоха» всем порядком надоела.

«Народ готовится к победе, к новым перспективам и возможности обжиться на своей территории. Откроется колоссальное количество рабочих мест, экономика пойдет на лад после военного кризиса — он неизбежен. Переживем и это, не такое переживали. Горе от потерь, конечно, никуда не деть. Но уже подписываюсь на участие в боевых действиях в случае всеобщей мобилизации», — подчеркнул он.

Армения

Боевое настроение и у жителей Армении. Жительница Еревана Анаит утверждает, что люди сплотились и демонстрируют единство. При этом, по ее словам, в стране все относительно спокойно: люди ходят, гуляют, посещают кафе. Однако по всему Еревану собирают гуманитарную помощь: коробки с едой, медикаментами и так далее.

«Мой друг, например, продает собак. Все полученные деньги отправляет в Карабах сейчас. Помогают, кто и как может. Я собачку приобрела, буду перечислять деньги. Мы, как та женщина, которую муж избивает, а она терпит, терпит. Мой народ вот уже веками в этом амплуа ходит. Многим это уже просто надоело. Мы хотим мира над землей, но это уже дело принципа. Жду победы», — заявила собеседница «360».

Анаит призналась, что ей тяжело: много знакомых и друзей ушли воевать, а если призовут всех, то пойдет и ее троюродный брат. Перед обострением конфликта мужчина собирался жениться. Жительница Армении подчеркнула, что очень помогают армяне из России, переводят деньги. Сейчас, отметила Анаит, открыли разные чартерные рейсы: Москва — Ереван, Краснодар — Ереван.

Люди приезжают. Такого никогда не было, если честно. Приезжают, чтобы пойти воевать, помочь. Разные цели, но все так встали и сплотились Анаит жительница Армении.

Перебоев с интернетом в Армении нет. Власти ввели военное положение, которое ограничивает право на собрания, а также на распространение информации, как минимум относящейся к последним событиям. Об этом рассказал Грант Микаэлян, житель Еревана.

«Видел кадры, на которых была пробка из нескольких тысяч машин с людьми, которые направлялись добровольцами в Карабах. В Армении это все воспринимается как война за выживание. Очень много вестей люди получают о том, что их родные ранены или погибли. Никто не понимает, как долго это продлится. Сначала ожидали, что это будет похоже на апрельскую войну 2016 года, но приходит понимание, что это будет дольше, серьезнее и глубже», — заключил Грант.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Конфликт Азербайджана и Армении обострился в июле. Власти обоих государств обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Две недели страны обменивались ударами, однако ситуация все же стабилизировалась.

Утром 27 сентября боевые действия возобновили. Каждая из сторон конфликта винит в этом другую. Азербайджан сообщил о масштабных обстрелах населенных пунктов Арменией вдоль границы двух стран. Армения, в свою очередь, заявила, что Азербайджан первым устроил обстрел в Нагорном Карабахе. Погибшие и пострадавшие есть с обеих сторон.

В Азербайджане объявили о частичной мобилизации, а МЧС Армении сообщило о закрытии связывающей республику и Карабах трассы. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян ввел на территории военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.