Жителей России все меньше. Коронавирус и скудные семейные бюджеты сократили население на рекордные полмиллиона

В начале 2020 года россиян было 146 миллионов 748 тысяч человек, но к началу этого года количество населения уменьшилось на 510 тысяч. Более существенное сокращение населения было зафиксировано последний раз в 2005 году, а с 2017-го показатель не опускался ниже 146,8 миллиона. Столь резкое снижение количества жителей Федеральная служба государственной статистики зафиксировала впервые.

Предсказанное сокращение

Однако полной неожиданностью такую картину назвать сложно: в сентябре 2020 года Минэкономразвития спрогнозировало снижение численности населения России до 146,5 миллиона человек. Предсказания коснулись и изменений состава общества: по мнению экономистов, в будущем численность трудоспособного населения вырастет, а тех, кто уже не работает, — снизится.

Также появилась информация, что проект Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года предусматривал к концу 2020 года сокращение количества россиян на 352,5 тысячи человек. На ухудшение статистики повлияет как естественная убыль населения (превышение числа смертей над рождениями), так и замедление миграционного потока. Начало прироста населения ожидается не раньше 2030 года.

Коронавирус как панацея

Такие новости сами подсказывают вечные вопросы: кто виноват и что делать? По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, на смертность в России повлияло распространение коронавирусной инфекции — к декабрю 2020 года естественный прирост численности населения наблюдался лишь в 11 регионах страны. Один из таких примеров — Якутия, где в 2020 году рождаемость повысилась впервые за шесть лет.

А вот Олег Дерипаска склонен винить экономику: в своем Telegram-канале миллионер назвал сокращение населения еще одним печальным итогом работы нашего Центробанка.

Независимый демограф-эксперт Алексей Ракша в беседе с «360» отметил, что данные Росстата лишь оценка ситуации за 11 месяцев, в то время как декабрь 2020 года стал наихудшим месяцем по количеству смертей. Эксперт также не склонен винить в снижении численности населения низкую рождаемость или эмиграцию.

«Напротив, по сравнению с 2019 годом прирост практически не изменился, а вот навсегда уезжать из страны люди стали в три раза реже, чем в позапрошлом году», — отметил Ракша.

Алексей Ракша согласен с тем, что причиной высокой смертности 2020 года стал коронавирус. По мнению независимого демографа, Россия — одна из наиболее пострадавших от пандемии стран.

С этим отчасти согласен и ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. Он рассказал «360», что, кроме повышения смертности, пандемия коронавируса ограничила миграции. А именно благодаря ей, а не рождаемости коренного населения в последнее время росло количество людей в России.

Беби-бума не будет

Андрей Колганов также уверен, что всплеска рождаемости ждать не приходится.

«Пособия, конечно, поддерживают некоторый уровень благополучия семей с детьми, но не могут поднять его до уровня семей без детей. Государство смягчает этот разрыв, но не устраняет. Пара, которая принимает решение завести ребенка, фактически принимает решение о снижении своего уровня благосостояния. И стремление иметь детей далеко не всегда перевешивает риск потери благополучия», — считает экономист.

Эксперт также отметил: когда пандемия сойдет на нет, восстановится ситуация, которая ей предшествовала, и будет сохраняться такое же хрупкое равновесие, что царило последние 10 лет.