Житель Саратова убил отца и теперь отправится в психбольницу. Это уже не первый подобный случай за год

Год назад житель Саратова зарубил отца топором и покалечил родственников. Сегодня его отправили на принудительное лечение.

Убийство произошло в сентябре 2019 года. Его виновник жил в садоводческом товариществе в Татищевском районе Саратовской области вместе с родителями. Во время семейного застолья 28-летний мужчина набросился с ножом на своего пожилого отца. Однако молодого человека смогли остановить гости — сестра нападавшего и ее муж. По другим данным, родственники приехали на звонок перепуганной матери, которая стала свидетельницей семейной ссоры.

Вмешательство родственников вызвало новые приступы ярости у мужчины, и он набросился с подвернувшейся под руку ножовкой уже на сестру и нанес ей легкие травмы в область руки и уха, а ее мужу порезал кисть. Тем не менее дебошира оттащили и вытолкали из дома. Тогда тот взял штыковую лопату, разбил окно и влез в дом. После этого он схватил топор, несколько раз ударил им отца по голове, отчего тот упал на пол, а потом добил лопатой в шею.

На нападавшего завели уголовное дело сразу по нескольким статьям: об убийстве с особой жестокостью, а также о причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью.

В течение года местный Следственный комитет пытался установить причину столь внезапной агрессии. В итоге судебная психиатрическая экспертиза выявила у мужчины психическое расстройство — следовательно, в момент убийства тот не осознавал своих действий. Поэтому суд признал убийцу невменяемым и вместо тюрьмы отправил его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Убийства в Саратовской области

За последний год в Саратовской области произошло несколько аналогичных случаев. Например, в июле житель поселка имени Карла Маркса Энгельсского района во время семейной ссоры убил своего отца, ударив его ножом в живот, а затем нанес ранение в бедро своей матери. Сообщается, что ссору спровоцировали упреки родителей в адрес непутевого сына — тот часто злоупотреблял алкоголем.

В июне арестовали 62-летнего жителя Лысогорского района, обвиняемого в убийстве собственного сына. Обычная бытовая ссора завершилась тем, что отец несколько раз ударил сына ножом в шею. Сразу после этого убийца позвонил соседу и вызвал скорую.

Наиболее резонансный случай, очень похожий на инцидент в Татищевском районе, произошел весной в городе Балашове Саратовской области. Там 46-летний мужчина в порыве немотивированной агрессии избил черенком от швабры 72-летнюю мать и 81-летнюю тетю, которые находились с ним в одной квартире. И если мать успела добежать до квартиры соседей и вызвать полицию, то тете повезло меньше — с многочисленными травмами ее увезли в больницу, где она и скончалась.

В процессе расследования выяснилось, что приступы ярости случались с мужчиной и раньше: в апреле этого года он угрожал соседке убийством и метал дротики в ее машину. Тем не менее, никто не занимался его лечением и не обращался по этому поводу в компетентные органы. В итоге за убийство житель Балашова наказания также не понесет — судебная экспертиза признала его невменяемым и направила на лечение в психиатрическую клинику.