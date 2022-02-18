Жить в пригороде стало удобнее, чем в центре. Три примера из московского региона

Все больше людей понимают прелести жизни вдали от центра мегаполисов. Современные жилые кварталы строят вдали от шумного центра, при этом есть все для комфорта: планировка, продуманная инфраструктура, хорошая экология. Но главное — такое жилье реально купить.

Пригород — территория комфорта

Сегодня в большинстве развитых стран мира горожане сознательно отказываются от жилья в центре мегаполисов. Например, в Брюсселе происходит массовый отток населения в пригород. Жителей одной из самых комфортабельных столиц Европы можно понять: бельгийцы ценят покой и удобство жизни подальше от городской суеты.

Россияне также давно поняли плюсы почти загородной жизни, тем более что при строительстве домов планка качества поднимается все выше. Все уже понимают, как делать дома удобными — что в них нужны колясочные и консьержные, а вход должен быть удобным для мам с детьми и пожилых людей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев даже сделал это стандартом жилищного строительства.

Решен вопрос и с транспортной доступностью: ее заранее продумывают при постройке новых жилых комплексов. Теперь быстро добраться до центра Москвы не составит труда. А во время пандемии стало понятно, что большинству людей необязательно ездить в офис — можно работать удаленно, из дома.

«360» рассказывает о нескольких жилых комплексах, которые на своем примере показывают все преимущества пригорода.

ЖК «Южная Битца»

Один из таких современных районов столичного региона — жилой комплекс комфорт-класса «Южная Битца». Он расположен всего в трех километрах от Москвы, между Варшавским и Симферопольским шоссе. Здесь предусмотрена вся необходимая инфраструктура: четыре детских сада, две школы, поликлиника.

В комплексе сочетаются преимущества жизни около лесного массива и возможность быстро добраться в любую точку столицы. Рядом три станции метро: «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского», «Улица Старокачаловская», а также две станции Московских центральных диаметров.

В проекте реализована концепция «дворы без машин», обустроены подземный и наземный паркинг. Во дворах — детские и спортивные площадки, есть где отдохнуть и прогуляться. В каждом подъезде предусмотрены лапомойки, детские комнаты и место для консьержа.

Здесь широкий выбор планировок и возможность выбрать квартиру с отделкой. При этом «Южная Битца» — не только современное, но и доступное жилье. Ставка ипотеки составляет 1,95% на весь срок, есть возможность оплаты материнским капиталом или с помощью субсидий. Также для будущих жильцов предусмотрена рассрочка, а для тех, кто сразу внесет всю сумму, — скидки.

«Первый Лермонтовский»

Другой пример — жилой комплекс «1-й Лермонтовский». Он расположен вблизи Октябрьского и Лермонтовского проспектов, неподалеку от Новорязанского шоссе. Рядом три станции метро и железнодорожная станция. В двух шагах от дома — лесопарк, а закрытые дворы без машин создают безопасную зону.

При этом дворы, дома, все общественные пространства и планировка квартир хорошо продуманы и решены в современной манере с учетом комфорта жителей. Социальная инфраструктура обеспечивает не только муниципальную школу и детский сад, но и магазины, кафе, даже салоны красоты.

Многочисленные акции и программы лояльности делают доступными квартиры с широким выбором планировок и ремонтом под ключ. Позволить себе жить в «1-м Лермонтовском» могут и молодые семьи: банк-партнер предлагает ипотеку с первоначальным взносом от 15% на срок от года до 30 лет, при этом есть возможность снизить банковскую ставку и ежемесячный платеж.

Кстати, в счет оплаты за новую квартиру можно сдать свой старый автомобиль, мотоцикл, а также некоторые виды грузовой техники. Оценка стоимости автомобиля проводится бесплатно и занимает 30 минут, при этом все это можно сделать онлайн. Достаточно заполнить заявку и прикрепить фото автомобиля или мототехники.

«Первый Ленинградский»

Новый жилой комплекс комфорт-класса на Ленинградском шоссе «1-й Ленинградский» заставит влюбиться в север Москвы. Всего в 15 минутах пешком станция МЦД-3 Молжаниново, в трех минутах от комплекса есть автобусная остановка, откуда курсирует несколько автобусов до метро «Планерная» и «Речной вокзал». Совсем рядом Бурцевские пруды.

Во дворах комплекса детские зоны отделены от взрослых, есть спортивные площадки и зоны воркаута. В домах все продумано до мелочей, даже вход в подъезд находится на уровне земли. Есть комнаты консьержа, хранения колясок, помещение для мытья лап питомцев, а на цокольном этаже расположены кладовые помещения.

В каждом доме два лифта — грузовой и пассажирский. В квартирах застройщиком «1-го Ленинградского» установлена система «Умная квартира» в базовой комплектации. Она помогает контролировать возможные протечки, управляет освещением. Также жильцы получают умную колонку Алиса.

Купить квартиру можно в ипотеку или рассрочку, воспользовавшись предложениями банков-партнеров. В рамках государственной программы «Семейная ипотека» можно получить процентную ставку от 0,01% годовых, она фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Те, кто не попадает под действие программы, могут выбрать ставку от 5,49% годовых, срок кредита также до 30 лет.

Евромодуль сделает квартиру уникальной

Есть в «1-м Ленинградском» еще одна уникальная особенность — дома этого комплекса будут первыми, в которых применили технологию «Евромодуль». Она разработана вместе с итальянскими архитекторами и обеспечивает широкий выбор планировок. Это альтернатива монолитному домостроению.

Будущие жильцы получают квартиры по индивидуальному проекту: можно выбрать планировку из более чем 20 различных вариантов. При этом все они легко корректируются, что позволяет внести индивидуальный штрих, обустроить жилье под нужды и особенности каждого хозяина квартиры.

Это касается не только комнат, но и кухонь, а также вспомогательных помещений: кладовок, санузлов и лоджий. Получается персональное жилье, созданное специально для своих хозяев.