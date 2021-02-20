Трудно жить с богом. Ким Кардашьян все же уйдет от Канье Уэста

Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся — теперь точно. Супруги разойдутся без скандалов, брачный договор оспаривать не будут, а воспитывать детей продолжат вместе. Причиной разлада звездной пары стало поведение рэпера после попытки баллотироваться в президенты США.

Суперзвезда Ким Кардашьян, сделавшая карьеру на реалити-шоу о своей семье, подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Первые слухи о расставании пары появились еще в январе: тогда Ким якобы начала искать адвокатов, а Канье — вывозить вещи из общего особняка.

Журналисты узнали, что расходятся супруги мирно, а право на опеку над четырьмя общими детьми останется у обоих.

Оспаривать право на совместно нажитое имущество звезды тоже не станут: брачный договор, который заключила самая обсуждаемая пара шоу-бизнеса в 2014 году, останется в силе. Совместное состояние Ким и Канье оценивается в несколько миллиардов долларов. У Кардашьян есть собственная линейка косметики и белья, а у Уэста, помимо карьеры одного из самых успешных рэперов мира, бренд одежды и обуви.

Жизнь без прикрас

Проблемы у звездной пары были уже давно. Канье Уэст не первый год страдает биполярным расстройством, а в 2020-м начал выступать со странными заявлениями. После успеха альбома 2019 года исполнитель подался в христианство, а затем объявил, что намерен стать президентом. Свое решение он менял несколько раз.

В 2020 году Канье Уэст принял участие в выборах президента США. Он баллотировался как независимый кандидат, поскольку место от Республиканской партии было занято Дональдом Трампом. За Уэста в США проголосовали около 60 тысяч человек. Он получил поддержку в 12 штатах, но в каждом из них набрал менее 1% голосов избирателей. Лучший результат зафиксировали в штате Теннеси — 0,3%, написал «Интерфакс».

Канье Уэст не скрывал, что проголосовал за себя. Рэпер признал свое поражение, но намекнул, что будет участвовать в выборах в 2024 году.

Еще в 2013 году, до свадьбы, Канье заявил о том, что считает себя богом. Это высказывание вызвало много разговоров как среди обычных людей и журналистов, так и в высших кругах американской элиты. Затем в аэропорту Лос-Анджелеса напал на фотографа. Исполнителя обвинили в избиении, осудили условно и обязали пройти курс по контролю гнева.

Во время избирательной кампании Канье Уэст высказался против абортов. Он признался, что его чуть самого не убили еще в утробе, потому что отец требовал от матери избавиться от ребенка. Более того, рэпер и сам предлагал Ким Кардашьян сделать аборт, когда та была беременна их дочерью Норт.

В истории с запретом абортов Ким Кардашьян не поддержала мужа. К концу года она перестала носить кольцо, а новогодние праздники Канье Уэст провел отдельно от остальной семьи.

Слухи о разводе звездной четы появились еще в прошлом году. Новость подогрелась вирусным постом в соцсетях о том, что Канье Уэст изменил теледиве с блогером, певцом и стилистом Джеффри Старом. Эта новость вышла в тренды Twitter, и блогеру даже пришлось ее опровергать, передает The Insider. Это, кстати, не первый слух об изменах в паре. Но в прошлый раз пищу для размышлений дал сам Канье Уэст, написав, что уже два года пытается развестись с Ким Кардашьян из-за ее неверности.