Жить дорого, а не здорово. Депутат захотел отомстить Елене Малышевой за «золотые» медцентры

Многие знают Елену Малышеву как ведущую программы «Жить здорово», но помимо карьеры на телевидении у нее еще ряд проектов, в том числе частные медицинские центры. Депутат Максим Сурайкин предложил национализировать эти учреждения, потому что посчитал, что они берут слишком много денег за услуги. В деталях работы медицинских центров Малышевой (и ценах) разбирался «360».

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил национализировать частные медицинские центры телеведущей Елены Малышевой после ее слов о том, что в учреждениях не ждут людей с пенсией в 23 тысячи рублей.

«Все частные клиники Малышевой надо национализировать и присоединить к бюджетным медицинским учреждениям», — сказал Сурайкин, отметив, что своими речами Малышева подтвердила, что обслуживает только богатых и тем самым нарушает клятву Гиппократа. Кроме того, по мнению депутата, в своих телепрограммах ведущая скрыто рекламирует клиники. В связи с этим Сурайкин предложил отстранить Малышеву от эфира.

При этом сама Малышева заявила, что впервые слышит о претензиях политика: «Я вообще не понимаю, о чем идет речь, искренне. Поэтому, увы, не смогу это прокомментировать».

История про 23 тысячи рублей началась с того, что одна из подписчиц Малышевой поделилась, что ее мать-пенсионерка не может попасть на прием к кардиологу в одной из клиник телеведущей. Дело в том, что консультация стоит 20 тысяч рублей, а пенсия ее матери не превышает 23 тысячи. В ответ на это сообщение Малышева предложила пойти в бесплатную клинику, чтобы платило государство.

Жить дорого

Ведущая является совладелицей Медицинского центра Елены Малышевой в Москве. Помимо клиники в центре столицы учреждения есть в Твери, Фрязине, Ижевске. Еще есть отделения по снижению веса — они в Барнауле, Волгограде, Иркутске, Самаре, Петербурге.

Московский центр позиционирует себя как элитный: первичная консультация там стоит от пяти до 20 тысяч рублей в зависимости от врача. В то же время этот бизнес несет убытки. В 2016 году доход компании ООО «Диета Елены Малышевой» составил 104 миллиона рублей, а в 2017-м — 48 миллионов. По другим данным, чистый убыток медцентра в 2017 году составил 34,5 миллиона рублей, а по итогам 2018-го ему удалось выйти на минимальную чистую прибыль в 1,8 миллиона рублей. В то же время постоянный бизнес-партнер ведущей Дмитрий Щиглик заявил, что этот бизнес приносит почти миллиард рублей в год. Как Щиглик относится к медцентру? Дело в том, что он является соучредителем клиники. Только сначала организация была зарегистрирована как рекламное агентство «Бренд консалтинг», а клиникой стала в 2015 году.

В московском Медицинском центре Елены Малышевой работают специалисты по направлениям терапии и кардиологии, персонифицированной медицины, женского здоровья, лечения вен и сосудов, пищеварения и гастроэнтерологии, болезней уха, горла и носа. Есть даже Клиника управления болью, реабилитации и снижения веса.

Как выяснилось в 2019 году, далеко не у всех специалистов этих направлений есть необходимый стаж работы, да и сам центр работает с нарушениями. Арбитражный суд Москвы в 2019 году оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой на 100 тысяч рублей из-за отсутствия необходимого оборудования. Впоследствии Малышева заявила, что все нарушения устранены.

Возвращаясь к дорогостоящим услугам этого медцентра, отметим, что на сайте указаны цены за те или иные услуги. Так, гистероскопию (обследование полости матки) можно сделать минимум за 37, а максимум за 50 тысяч рублей.

Самая дорогая услуга в медцентре Малышевой стоит 220 тысяч рублей — баллонная синусопластика, которую лично сделает некий врач-оториноларинголог Горин Д. С. Эта процедура применяется для лечения хронических или острых воспалений пазух носа.

Вторая по дороговизне услуга называется «Артроскопия — пластика ПКС в комбинациях с другими связками или сложными реконструкциями менисков, фиксацией фрагментов». Ее цена — 209 тысяч рублей. Организация «Семейный доктор» тоже делает такую процедуру, но берет за нее от 60 тысяч рублей. Да и самая дорогая операция в этом учреждении стоит 90,7 тысячи рублей.

Другой сайт собрал примерные цены в медцентре Малышевой за прием врачей разных направлений. Например, чтобы попасть к кардиологу, придется отдать минимум 20 тысяч рублей. То же самое с терапевтом. Записаться на прием к гастроэнтерологу, травматологу, гинекологу, ЛОРу можно за сумму от 10 до 15 тысяч рублей.