Жить долго и активно!

Пенсия — не повод сидеть дома. Наоборот, в это время полезно заводить знакомства, узнавать новое, заботиться о себе и путешествовать. Чтобы помочь пенсионерам найти занятие по душе, в Подмосковье запустили проект «Активное долголетие».

По словам зампреда правительства Подмосковья Ольги Забраловой, программа уже полюбилась старшим жителям региона. Она включает медицинскую поддержку, посещений «Клуба активного долголетия», бесплатные экскурсии и спортивные активности.

Места притяжения

Проект «Активное долголетие» предлагает всем пожилым жителям Московской области посещать специально созданные площадки, где им предложат различные программы — начиная от занятий спортом, заканчивая творческими студиями и обучением компьютерной грамотности. Такими местами станут Центры социального обслуживания, физкультурно-оздоровительные центры, дома культуры и библиотеки. Так, в Балашихе уже открыли пять площадок, где будут проводить мероприятия для пенсионеров.

Глава городского округа Сергей Юров заявил, что сейчас в муниципалитете живут 93 тысячи пожилых людей. При этом в проекте «Активное долголетие» участвуют около двух тысяч человек.

«Надеемся, что с появлением новых площадок активных граждан пожилого возраста станет в нашем городе намного больше», — отметил он.

В Подмосковье откроют 64 «Клуба активного долголетия». Здесь можно посмотреть фильм, заняться рисованием или лепкой и поиграть с друзьями в настольные игры;

В специальных центрах все желающие смогут пройти курсы компьютерной грамотности, позаниматься дыхательной гимнастикой, а также поучаствовать в творческой работе специальных кружков и секций. Все это абсолютно бесплатно.

Участникам проекта, которые хотят узнать расписание занятий, нужно зайти на сайт проекта «Активное долголетие». В разделе «Активности» можно выбрать свой муниципалитет и найти себе занятие по душе.

В городском округе Балашиха в ближайшие дни пройдут занятия йогой, скандинавской ходьбой, плаванием, лечебной гимнастикой, а также танцами и пением. Здесь же можно записаться на понравившиеся курсы.

Через сайт можно скачать специальное приложение «Соцуслуги» и установить его на свой смартфон. После этого нужно пройти регистрацию и указать свой населенный пункт. Приложение покажет все доступные занятия, а также позволит записаться на них.

Здоровье и льготы

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Главной заботой жителей пожилого возраста остается здоровье. На сайте проекта «Активное долголетие» можно уточнить, где пройти диспансеризацию, а также каких врачей можно посетить, чтобы узнать о состоянии своего здоровья. Тут же можно найти адреса всех поликлиник Подмосковья.

Если же до медицинского учреждения жителям ехать достаточно далеко, то для их обследования на место по установленному расписанию приедет мобильный фельдшерско-акушерский пункт. С начала следующего года пожилых людей старше 65 лет в поликлиники на обследования начнут доставлять специальные машины социальных служб.

На сайте проекта «Активное долголетие» можно найти аптеки, где лекарства продают по льготным ценам. Для этого достаточно ввести номер рецепта без серии. Там же можно узнать, какие льготы полагаются каждому пожилому жителю Московской области, а также какие шаги нужно предпринять, чтобы их получить.

Путешествия по Подмосковью

Кроме занятий спортом и творчеством, пожилые люди могут отправиться в настоящее путешествие по самым интересным местам Московской области. Для этого в городских округах Химки, Красногорск и Балашиха запустили специальный транспорт — «Добробус». Каждое утро, кроме воскресенья, группы пожилых граждан отправляются на экскурсии.

Для удобства пожилых туристов салон автобуса оснастили туалетом и телевизором. По дороге участников поездки кормят. Сопровождают путешественников экскурсовод и медик. На экскурсию можно записаться через сайт проекта «Активное долголетие». Еще адрес можно найти на сайте администрации муниципалитета.

В городском округе Химки очередь на экскурсии в «Добробусе» уже собрала шесть тысяч человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что опыт таких поездок распространят и на другие городские округа. «Мы такие автобусы будем делать в ряде муниципалитетов», — отметил он.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

В данный момент в рамках проекта «Активное долголетие» разработали 23 туристических маршрута. К примеру, во время поездки в Коломну приехавшие пожилые туристы смогут посетить местный Кремль, Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь и Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь.

Проект «Активное долголетие» начал действовать в Московской области с 2019 года. О его необходимости заявил губернатор региона Андрей Воробьев. В проекте функционирует система бесплатных занятий для пожилых граждан, чтобы они могли вести активный образ жизни.