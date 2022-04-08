В Москве похоронили лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Утром в храме Христа Спасителя прошла церемония отпевания. За девять лет до смерти Владимир Жириновский рассказал, какими будут его похороны. Он представлял, что люди будут провожать его в последний путь в Колонном зале Дома союзов, на фасаде которого висит его портрет, а перед гробом лежат награды. Его предсказание в точности сбылось.

В Москве прошло прощание с Владимиром Жириновским. В 8:00 в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел отпевание политика, он лично выразил желание провести церемонию.

На отпевание пришли близкие Жириновского, его окружение и коллеги. Среди присутствующих были спикер Госдумы Вячеслав Володин, исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава международного комитета Леонид Слуцкий и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Источник фото: РИА Новости

Перед началом церемонии патриарх Кирилл назвал Владимира Жириновского важным политиком в России и напомнил, что россияне уважали его из-за честности и желания отстаивать убеждения. По его словам, лидер ЛДПР был дипломатом по образованию, но всегда говорил то, что думал. Именно бескомпромиссность и честность вызывали симпатию людей.

«Был ярким человеком, когда, поднимаясь на трибуну, выражал свою точку зрения. Что явилось причиной высокого уважения, которое снискал покойный в нашем народе, а у многих и любовь, — это та искренность, с которой он отстаивал свои убеждения», — отметил он.

Источник фото: РИА Новости

Он призвал людей, которые конфликтовали с Жириновским, простить его, потому что душа усопшего должна «покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым».

Прощание с почестями

После отпевания гроб повезли в Дом союзов, где прошла гражданская панихида. На его фасаде вывесили черно-белый портрет Жириновского, такие же находятся на автобусах ЛДПР. Ранее в Доме союзов с почестями провожали выдающихся политиков СССР.

Владимир Жириновский умел прогнозировать события. В 2013 году в интервью Татьяне Арно политик предсказывал свои похороны. Жириновский предположил, что панихида будет в Колонном зале Дома союзов, а на фасаде будет висеть его портрет. Перед гробом должны лежать его награды. После прощания его должны похоронить на Новодевичьем кладбище.

Жириновский признавался, что хотел бы, чтобы на панихиде о нем говорили как об олицетворении истории России конца XX — начала XXI века и как о человеке, за которого миллионы россиян голосовали десятки лет.

Перед Домом союзов выстроились огромные очереди из желающих попрощаться с Владимиром Жириновским. Часть людей собралась у Госдумы, а другая — у Большой Дмитровки. Среди них пенсионеры, молодежь, сторонники ЛДПР, земляки и те, кто с ним когда-то работал. В руках они держали букеты красных роз и гвоздик.

Многие запомнили его как харизматичного и яркого политика, который болел за Родину и умел предсказывать события. Жириновский всегда имел четкую позицию и не боялся ее отстаивать.

«Он всегда отстаивал интересы России. Он старался решать проблемы народа, проблемы РФ. Непонятно, как страна будет без такой оппозиции двигаться», — отметил желающий проститься с политиком.

Жириновский отличался политически долголетием — он был популярным как у старого поколения, так и у молодых людей. В этом ему помогала энергичность и честность.

Гроб с телом Жириновского в Колонном зале Дома союзов увенчали российским триколором, а вокруг него разместили венки от президента России, правительства, губернаторов и членов ЛДПР. У подножия лежали государственные награды, которые заслужил политик.

Президент России Владимир Путин первым приехал на прощание с Жириновским. Он возложил цветы к гробу, мысленно простился с политиком и перекрестился. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что глава государства простился с лидером ЛДПР раньше всех для того, чтобы не прерывать очередь и проход тех людей, которые хотели проводить Владимира Жириновского в последний путь.

На траурное мероприятие прибыл зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он возложил букет красных роз к гробу политика.

Жириновского в последний путь пришли проводить глава Министерства обороны, вице-премьер Татьяна Голикова, министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин. Пришли и главные оппоненты Жириновского: лидер КПРФ Геннадий Зюганов и коммунист Николай Коломейцев. На церемонии прощания Михаил Дегтярев поблагодарил политика за создание старейшей партии в стране и пообещал, что его дело будет жить.

Источник фото: РИА Новости

На гражданской панихиде напомнили, что Жириновский одним из первых выступал против советского режима и считал, что общество должно развиваться свободно.

Панихида в Колонном зале завершилась в 13:00. После этого гроб с телом лидера ЛДПР перевезли на Новодевичье кладбище. Жириновского похоронили рядом с бывшим председателем правительства Евгением Примаковым.

Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В начале февраля политика госпитализировали с двусторонней пневмонией на фоне ковида.