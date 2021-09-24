Линда Евангелиста стала жертвой косметической процедуры. Из-за «побочки» жир модели восстал против нее

Карьера супермоделей 1990-х годов сейчас переживает новый взлет. Поклонников красавиц того времени давно удивляло отсутствие на подиумах Линды Евангелисты, одной из самых красивых женщин своего поколения. Более того, уже несколько лет ее не видно на общественных мероприятиях. Она старается не попадаться на глаза папарацци, а на фотографиях прячет свое лицо под шляпами и платками.

Наконец 56-летняя женщина набралась храбрости и рассказала своим подписчикам в Instagram, почему она так себя ведет. Евангелиста сообщила, что пять лет назад она прошла косметическую процедуру CoolSculpting Zeltiq по сжиганию жира на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. В последние годы стало очень популярным использование низких температур для уменьшения жировых отложений в определенных частях тела. Тех, что не поддаются коррекции упражнениями и диетой.

Из-за редкого побочного эффекта она осталась «навсегда изуродованной». Канадская модель рассказала, что перенесла «две болезненные, безуспешные корректирующие операции». Но процедура, известная также как «контурная пластика тела» дала противоположный эффект.

Однако процедура не только разрушила жизнь супермодели и похоронила ее надежды на возвращение в профессию. Евангелиста впала в депрессию и превратилась в затворницу. Она испытывала стыд и отвращение к себе, ведь в прессе начали писать, что модель стала неузнаваемой.

Помимо опустошающей депрессии модель преследуют и финансовые проблемы. Она призналась, что с 2016 года не заработала ни цента. Дорогая косметическая процедура опустошила ее и так не очень толстый кошелек.

Линда Евангелиста обратилась в федеральный суд Нью-Йорка с иском в отношении компании Zeltiq на 50 миллионов долларов в качестве компенсации за потерянный доход и эмоциональные страдания. Она утверждает, что ее не предупредили о возможных побочных эффектах.

Мировые звезды, актеры певцы, стилисты и дизайнеры поддержали Линду Евангелисту.

Опасные ухищрения

Популярная процедура CoolSculpting охлаждает клетки жира до температуры замерзания. Они отмирают и выводятся через печень. У Евангелисты развилась после процедуры гиперплазия жировой ткани. Она начала расти, а не сокращаться.

Поклонники криополиза почти единодушно считают CoolSculpting лучшим выбором для коррекции фигуры. Нехирургическая процедура в 2010 году получила одобрение американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Она давно уже стала рутинной, но врачам хорошо известно, что у 1% клиентов был зафиксирован процесс увеличения числа жировых клеток. Как правило, это чаще встречается у мужчин. Линде Евангелисте действительно не повезло.

Однако отрицательный эффект могут вызвать многие другие косметологические процедуры. Даже хорошо известные. Например, плазмотерапия. Безоперационная блефаропластика (коррекция кожи век — прим. ред.) горячей плазмой иногда приводит людей в ожоговые центры. Омолаживающие инъекции способны выжигать куски кожи.

Очень опасны кислотные и абразивные пилинги. Они могут вызвать стойкую пигментацию и рубцевание кожи.

По данным исследователей, далеко не безопасна липосакция, которую по большому счету нельзя называть косметической процедурой. Это полноценная операция, которая провоцирует изменение обмена веществ. В результате «жировые ловушки» возникают уже на других частях тела.

Весьма сомнительна полезность применения в косметологии стволовых клеток. Несмотря на недостаточную изученность их действия, приверженцы процедуры утверждают, что она поворачивает время вспять и омоложение продолжает не менее 20 лет после ее проведения. Считается, что она якобы безопасна. Ученые уверены, что внедрять в организм человека можно только его собственные клетки. Кроме того, сама процедура слишком сложна, чтобы проводить ее в салонах красоты. Там просто нет соответствующего оборудования.

Страшно красивые

В СМИ довольно давно муссируются слухи о том, что известные отечественные актеры, внезапно помолодевшие в рекордно короткое время, делали себе инъекции стволовых клеток. Причем вскоре у них якобы находили рак, с которым не могли совладать лучшие врачи страны.

Ничего подтвержденного учеными сказать о связи стволовых клеток и онкологии пока нельзя. Слишком мало информации. Но жертвами процедур косметологов стали многие публичные люди. Сомнения отпадают при взгляде на их фотографии.

Всему миру известна женщина-кошка Джоселин Уалденстейн. Ее зависимость от пластической хирургии началась в 1970-х годах. Она решила удержать в семье своего мужа, страстного кошатника. Он все-таки ушел к молодой сопернице, но женщина уже не смогла остановиться. За прошедшие года она потратила на операции более четырех миллионов долларов.

Своего рода зависимостью от пластической хирургии определенно страдал и Майкл Джексон. Даже если не вспоминать про отбеливание кожи, певец перенес более десяти операций на носу. Он начал проваливаться на лице, превратив Джексона в посмешище.

Известный модельер Донателла Версаче тоже давно превратилась в злую карикатуру на саму себя. Она вставила грудные импланты, изменила форму носа и увеличила губы. Женщина постоянно делает инъекции коллагена и ботокса. Ее лицо из-за них огрубело и распухло.

Светская львица Михаэла Романини известна неофициальным титулом «самые большие губы Италии». Не обладающие больше никакими выраженными талантами 45-летняя женщина определенно злоупотребляет ботексом и силиконом.

Фактически потерял собственное лицо из-за пластики актер Микки Рурк. Получив мировую известность, он решил исправить следы боксерского прошлого. Ему сделали пять операций на сломанном носу, одну — на разбитой скуле. Затем последовали несколько круговых подтяжек лица, которые тоже не добавили ему привлекательности. Актер признавался, что не может смотреть на себя в старых фильмах.