Жильцы квартир от ПИКа в Зеленограде смогут обратиться в суд. Их транслировали в Сети с камер наблюдения

Жильцы ЖК «Жемчужина Зеленограда» попали под прицел уличной видеокамеры прямо у себя дома. Она подсматривала в освещенные и незашторенные окна, особенно если в комнатах были люди. ГК «ПИК» объяснила это техническим сбоем. Юристы говорят, что в любом случае ответить за подсматривание придется.

20 октября жильцы построенного ГК «ПИК» жилого комплекса «Жемчужина Зеленограда» обнаружили, что за ними следит камера видеонаблюдения.

«На сайте ГК „ПИК“ оператор развлекается, наводит камеру прямой трансляции в окна, увеличивает. Рассматривает заселенные квартиры. Многие еще не поставили занавески. Будьте внимательны», — предупредил жильцов автор Telegram-канала «Жемчужина Зеленограда» и житель ЖК Артем Журавский.

Изображения с двух уличных камер транслировались в прямом эфире прямо на сайте девелопера. В течение как минимум двух часов, рассказал Журавский «360», цветная камера с хорошим зумом «ездила» по освещенным окнам четырех корпусов, хотя в части квартир не было штор и находились люди.

«Особенно хорошо было видно одну квартиру в доме № 33А, корпус 1. Было видно, что там семья — мужчина, женщина, собака, есть маленький ребенок. Мужчина смотрел футбол, мы вместе с ним и с тем, кто управлял камерой, посмотрели футбол», — добавил Журавский.

В чате мессенджера жильцы выложили скрин заявки, которую еще утром направили в службу техподдержки ГК «ПИК». К семи вечера ничего не изменилось. Трансляцию отключили только после многочисленных звонков застройщику, на которые он не отвечал, и беседы Журавского с участковым.

«Я предполагаю, что это какой-то дебил-оператор развлекался. Я дал участковому информацию и пока размышляю, стоит ли писать заявление. Чего я собираюсь точно добиться, так это того, чтобы эти камеры с домов сняли», — подчеркнул мужчина.

Технический сбой

В пресс-службе ПИК РИА «Новости» заявили, что слежка за жильцами была случайной, а камера сменила ракурс из-за технического сбоя. Изначально устройство показывало изображение со стройки школы и детсада возле жилых домов. В компании утверждают, что соблюдают права людей на неприкосновенность частной жизни. Артем Журавский считает объяснение попыткой сделать хорошую мину при плохой игре. Камера, по его словам, ездила вполне «осмысленно», подглядывая за теми квартирами, где лучше всего было видно людей.

Генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер в разговоре с «360» выразил сомнение, что слежка только за освещенными окнами без занавесок стала результатом сбоя. Если бы с камерой было что-то не так, устройство перестало бы передавать изображение. Скорее всего, оператор подглядывал сознательно либо систему видеонаблюдения взломали хакеры. А девелопер вполне мог не знать о произошедшем. Отследить взлом трудно: камеры не оснащены системой безопасности и оповещения о проникновении.

«Цели в подавляющем большинстве таких случаев — бытовые. Это развлечение. Существуют ресурсы, которые позволяют смотреть изображение с миллиона камер со всей планеты, на которых стоят либо стандартные логины и пароли, либо очень простые. Это может сделать любой человек. Не исключено, что такая же ситуация была с камерами ПИКа», — пояснил Геллер.

Ответственность за слежку

Как сообщил «360» адвокат международной правозащитной организации «Агора» Станислав Селезнев, продолжительность и прицельность слежки указывает на то, что технического сбоя, скорее всего, не было. Вряд ли устройство случайно сдвинули оператор или птица. Если правоохранители докажут, что камеру двигали умышленно, против оператора камеры возбудят дело по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». А из-за того, что в интернет попали кадры из квартиры с ребенком, наказание виновникам может быть суровым — до шести лет лишения свободы.

Кроме того, изображения россиян охраняются законом о персональных данных. За нарушение его положений оператору камеры может грозить отдельный штраф. Параллельно пострадавшие жильцы вправе через суд потребовать компенсацию морального вреда из-за нарушения статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ «Охрана изображения гражданина». Она не запрещает съемку вне общественных мест, но ограничивает распространение материалов. Обнародовать частные фото или видео без согласия участников нельзя.

«Вправе обратиться в суд и те граждане, которые проживают в квартирах, доступных для этой видеокамеры. Поскольку есть основания предполагать, что их частная жизнь тоже была зафиксирована и на протяжении какого-то времени распространялась. Но будут проблемы с доказыванием этого обстоятельства», — заключил Селезнев.