Россиянам посоветовали не покупать жилье в новостройках. Ипотека становится все дороже

Глава «Дома.РФ» Виталий Мутко спрогнозировал рост ставок по ипотеке в 2022 году. Инфляцию они превысить не должны, хотя и поднимутся где-то на процент. Эксперты в сфере недвижимости считают, что рост будет больше, но наступающий год все равно останется благоприятным для покупки жилья, если это уже было в планах. Предпочтение советуют отдавать вторичке, хотя она дороже.

Прогноз по ипотеке на 2022 год

В 2022 году ставки по ипотеке снова вырастут, уверен глава института развития в жилищной сфере «Дома.РФ» Виталий Мутко. По его мнению, стоит ожидать роста до 10-10,2% в новостройках, а для вторичного рынка эти цифры будут еще на 0,25-0,5% выше. Причина в том, что Банк России в очередной раз поднял ключевую ставку — до 8,5%.

Руководитель аналитического центра ООО «Русипотека» Сергей Гордейко уверен, что ипотечные ставки по предложению будут выше 10% и даже будут стремиться к 12%. Вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин согласился с тем, что к прогнозу Мутко можно прибавить 2-3%.

Уже сейчас на вторичку ставки 10,5-11%, а на новостройки пока действует льготная ипотека, но ее отменят в начале 2022 года Александр Саяпин.

Независимый риелтор, эксперт по недвижимости Иван Солдатенков напомнил, что Центробанк ужесточил правила в отношении суммы залога для заемщиков. Это тоже отразилось на росте ставок.

Сергей Гордейко подчеркнул, что, несмотря на рост ставок, банки продолжат проводить маркетинговые акции, которые позволят россиянам получить ипотеку на более выгодных условиях.

«Прогноз не является очень пессимистичным. Пока ЦБ не изменит политику, все будет немножко подрастать. Но так как это не катастрофа, когда сразу рост на 3%, то и объемы будут примерно прежние, то есть 2022 год будет на уровне 2021-го», — уверен Саяпин.

Почему растут ставки на ипотеку

Иван Солдатенков подчеркнул, что ставки по ипотеке начали расти уже сейчас во всех ключевых банках. Связано это с повышением ставки рефинансирования, добавил Александр Саяпин.

«Напрямую рост ставок по ипотеке зависит от ставки рефинансирования, потому что под эти деньги государство дает банкам средства, а банки добавляют к тому 2-3% и раздают деньги населению», — сказал он.

Сергей Гордейко добавил, что размер ставок, в том числе по ипотеке, зависит от депозитной базы банка, фонда заимствований на финансовом рынке, а также заложенных рисков.

Общая тенденция такова: если на рынке растут стоимость депозитов и ставка ЦБ, то ставка по ипотеке вырастет Сергей Гордейко.

При оформлении ипотеки Сергей Гордейко посоветовал ориентироваться не на ставку кредитования, а на реальную сумму денег, которая останется в бюджете после выплаты займа.

«Потому что ставку не съешь, а сколько денег останется — это важно. Если сумма, которая остается на руках, может прокормить семью, такой кредит можно брать всегда — вне зависимости от ставки и времени года», — уверен он.

Также эксперты посоветовали смотреть на тарифный план и возможности досрочного и частичного погашения ипотеки, чтобы эти процессы были простыми и понятными.

Брать или не брать ипотеку?

Александр Саяпин заявил, что 2022 год должен стать удачным для покупки жилья.

«Цены должны пойти вниз наконец-то», — уверен он.

Однако новых кредитов, по мнению Виталия Мутко, в 2022 году будут выдавать меньше.

Брать нужно точно не новостройки, потому что будет очень много разорений застройщиков: себестоимость растет, а потребительская активность очень сильно упала, плюс рекордное кредитование было в последние два года, то есть население перекредитовано Александр Саяпин.

При этом в каждом конкретном случае все зависит от района, где вы собираетесь приобрести жилье, потому что цены разнятся в зависимости от места. Саяпин добавил, что наиболее перспективной в ближайшем будущем может стать покупка дома, а не квартиры, так как там цены еще не достигли пика.

«Они тоже поднялись, но не так сильно, как квартиры, поэтому я думаю, что они теперь тоже будут плавно догонять, пока есть шанс купить дом по сниженной цене», — заключил он.