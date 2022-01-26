Близко к столице, но дешевле и просторнее. Где в Подмосковье можно купить жилье по адекватной цене

Многие люди стремятся переехать в Подмосковье — нередко даже москвичи готовы выбраться из столицы поближе к природе. Активное развитие региона позволяет жить с комфортом, при этом за меньшую стоимость здесь можно приобрести гораздо более просторную и комфортную недвижимость, чем в Москве. Как не ошибиться с выбором и не прогадать с ценой, разобрался «360».

Начало года — традиционное время замирания на рынке недвижимости. Компании подводят итоги предыдущего года, строят планы на будущее. Покупателям жилья не стоит в это время рассчитывать на скидки, акции или бонусы — их время прошло вместе с новогодними праздниками. К тому же, учитывая сложную экономическую ситуацию и постоянное наличие спроса, застройщики не стремятся снижать цены.

По мнению независимого риелтора, эксперта по недвижимости Ивана Солдатенкова, ситуация может измениться к началу весны.

«Январь и февраль — традиционное время такого замирания [на рынке], поэтому надо ждать марта. Плюс сейчас банки повысили процентные ставки по ипотечным кредитам, множатся слухи о девальвации рубля и росте курса доллара», — объяснил ситуацию на рынке эксперт.

При этом он посоветовал не ждать возможного снижения цен и рассматривать покупку уже сейчас. Особенно если у потенциальных покупателей есть сумма денег, которую они готовы потратить на улучшение своей жилищной ситуации.

«Всегда надо ориентироваться по ситуации: если есть деньги и цена подходящая, покупайте. Ждать подешевения или подорожания — всегда неблагоприятная ситуация, если вы покупаете для себя, а не как инвестор», — подчеркнул риелтор.

Член российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков уточнил, что в будущем квартиры, скорее всего, подорожают.

«Если посмотреть на три сценария: падение цены, рост цены или остановка роста цен, то максимальная вероятность у сценария „остановка роста цен“ или по крайней мере нахождении их в росте не более уровня инфляции. Второе место я бы дал росту цен выше 10% за год. А последнее место по вероятности — падению цены», — отметил он.

Где лучше?

При выборе квартиры люди ориентируются на несколько наиболее значимых факторов: это удаленность от Москвы, предлагаемая инфраструктура, наличие удобных транспортных развязок, экологическая ситуация и возможность найти работу ближе к дому.

Специалисты в первую очередь следуют обращать внимание на такой фактор, как транспортная доступность. Не секрет, что многие жители Подмосковья работают и учатся в столице, поэтому вопрос комфортной поездки на работу или учебу два раза в день пять дней в неделю стоит весьма остро. Особенно для тех, кто пользуется общественным транспортом.

Иван Солдатенков порекомендовал при выборе ориентироваться на наличие в городе железнодорожных станций: на электричке в пробке не застрянешь. Среди городов, на которые стоит обратить внимание, он посоветовал обратить внимание на Мытищи, Пушкино, Видное, Подольск и Наро-Фоминск.

При этом эксперт подчеркнул, что во всех городах, где активно развивается транспортная инфраструктура, стоимость квадратного метра неуклонно будет расти.

Также не стоит забывать и о внутригородской инфраструктуре, наличии школ и больниц.

«Все, что я перечислил, это такие древние, как у нас говорят, спальные районы, там инфраструктура очень богатая. В плане медицины — Видное, Мытищи, Наро-Фоминск, потому что там военные базы крупные. Школы сейчас развиваются во всех районах, даже самых удаленных», — рассказал эксперт.

Цена вопроса

Вопрос стоимости квартиры — это краеугольный камень, очень часто играющий решающую роль при окончательном выборе нового места жительства. При этом квартиры в Подмосковье выбирают не только местные жители или приезжие из удаленных регионов — часто за МКАД перебираются и москвичи.

Цены на недвижимость в Московской области хотя и растут, но все еще остаются гораздо ниже, чем в столице. Барсуков отметил, что совсем близко к Москве хорошая двушка будет стоить от 10 до 12 миллионов. При этом он подчеркнул, что все зависит от района.

По словам экспертов, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Московской области площадью от 52 квадратных метров стартует от пяти миллионов рублей. В столице по такой цене не всегда встретишь и малогабаритную однушку. Поэтому за одни и те же деньги жилье в Подмосковье будет однозначно просторнее и комфортнее.