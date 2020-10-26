Жигунов второй раз развелся с женой. И его новая подруга напомнила поклонникам Заворотнюк

Отношения Сергея Жигунова и Веры Новиковой окончательно разладились после второго развода. Первый раз актер отдал предпочтение коллеге по съемочной площадке Анастасии Заворотнюк. Роман долго не протянул, и Жигунов вернулся в семью. А теперь ему приписывают отношения с очень похожей на «прекрасную няню» журналисткой.

Семейная жизнь звезды фильма «Гардемарины, вперед!» началась в 1985 году. Жигунов женился на актрисе Вере Новиковой, родившей ему дочь Марию. Также пара воспитывала Анастасию — дочь актрисы от предыдущего брака. Разлад в спокойную семейную жизнь артистов принесла роль Жигунова в нашумевшем сериале «Моя прекрасная няня». Во время съемок актер играл возлюбленного героини Анастасии Заворотнюк. В 2007 году Жигунов развелся с женой ради интрижки, которая вскоре сошла на нет.

«Оказалось, что я сильно погорячился, поспешил. Не в плане того, что моя новая жизнь была какой-то дурной. Нет. Она была довольно искренней, романтичной, было много новых и приятных ощущений, это было радостно», — признавался позже актер.

После расставания Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, с которым живет до сих пор. Жигунов же вернулся к первой жене. В октябре 2020 года Новикова рассказала, что супруг изменял ей не только с Заворотнюк. Каждый раз актрисе приходилось находить в себе силы для прощения.

«Настя была у нас в гостях, мы ее прекрасно приняли. Потом Сережа говорил, что какие-то взаимоотношения у них возникли только к концу съемок [«Моей прекрасной няни]. Эта ситуация была очень сильна подогрета прессой. Возможно, она бы развивалась по-другому сценарию, не будь вмешательства СМИ», — заявила Новикова в эфире канала «Россия 1».

По ее словам, о романе Жигунова и Заворотнюк она узнала от журналистов. Сам актер до последнего скрывал измену. Неверность мужа актриса объяснила недостаточным восхищением со стороны семьи.

Мне Сережка постоянно говорил, мол, меня так все любят, а домой я прихожу и не чувствую такой любви. Мы к нему не относились как к персонажу, а как к мужу, папе… Было очень обидно Вера Новикова

Несмотря на измену, актриса простила супруга и согласилась на еще одну свадьбу. Она подчеркнула, что тогда у нее было ощущение незаконченности истории с Жигуновым.

«Я теперь понимаю, что такое семейные ценности, любовь на протяжении десятков лет, что такое способность прощать и понимать», — говорил сам актер.

Второй развод

Слухи о разладе в семье Жигунова и Новиковой гуляли по соцсетям и СМИ давно. Все домыслы подтвердились в ночь на 26 октября после новой публикации в Instagram актера. Подписчики увидели на странице Жигунова свидетельство о разводе.

«Пусть полежит здесь», — кратко подписал фотографию артист.

Никаких объяснений Жигунов делать не стал, а комментарии к публикации отключил. При этом мать Новиковой назвала развод артистов их личным делом.

«Я мама Веры. Никаких комментариев я не даю. Это их личное дело! Всего доброго!» — сказала женщина «Московскому комсомольцу».

Новая избранница

Сейчас Жигунову приписывают роман с Викторией Ворожбит — журналисткой и директором фестиваля многосерийных художественных фильмов «Утро родины». К слову, актер занимает должность президента того же фестиваля. Отношения Ворожбит и Жигунова вскрылись после сопоставления фотографий в соцсетях. Предполагаемые возлюбленные пока никаких официальных заявлений не делали, но регулярно выкладывают кадры из одинаковых мест.

Летом коллеги вместе отдыхали в Крыму, а затем показывали фото с котом Пыней. Хвостатый живет с матерью актера в селе Абрамцево. Сейчас Воробжит и Жигунов проводят время на берегу Оки в Поленово, уверены поклонники.

«Всерьез думаю о том, не перебраться ли в Поленово. Здесь хорошо. Здесь яблоки», — написал артист в соцсети.

«Утро на берегу Оки. Прекрасное Поленово и Таруса. Место, идеальное для самоизоляции и вообще для жизни», — появилось сообщение журналистки в Instagram.

Источники фото: instagram.com/vikavorozhbit, instagram.com/zhigunov_sergey

Перед переездом в Москву Воробжит жила и работала во Владивостоке. Брак с местным медиамагнатом Виктором Сухановым закончился разводом. Поклонники Жигунова сразу же заметили поразительное сходство женщины с Заворотнюк. Об этом они не раз писали в соцсетях, но Воробжит пресекала эти разговоры.

«Вы ошибаетесь. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты», — ответила она на один из комментариев.

При этом под постами Жигунова многие отметили, что журналистка является для него прекрасной парой.