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    18 мая 2022, 23:15

    Жгучая мощь. Лазерный комплекс «Задира» устроит нацистам на Украине горячий прием

    Вице-премьер Борисов презентовал новый лазерный комплекс «Задира»

    Полина Созыкина

    Общественности представили новый лазерный комплекс, способный «прожигать» объекты на расстоянии пяти километров. По словам вице-премьера Юрия Борисова, первые образцы уже используются в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о новом российском лазерном оружии «Задира».

    Жгучая мощь. Лазерный комплекс «Задира» устроит нацистам на Украине горячий прием

    Что известно о «Задире»

    Из технических характеристик про «Задиру» известно, что он способен поражать цель на расстоянии до пяти километров и «абсолютно свободно» сбивает беспилотники, прожигая их внутренности за пять секунд. Лазерное оружие воздействует направленным тепловым потоком высокой мощности.

    «Это оружие не убивает, а выжигает электронику у вражеской техники», — отметил Борисов в кулуарах марафона «Новые горизонты» после презентации комплекса на Первом канале.

    Принципиальным отличием «Задиры» от его предшественника «Пересвета» является то, что он не ослепляет электронику, а уничтожает ее. Новое оружие отлично зарекомендовало себя в ходе испытаний, отметил вице-премьер.

    Лазерный комплекс "Пересвет"Источник фото: Минобороны РФ

    «Задира» на Украине

    Использование лазерного оружия нового поколения позволит российским вооруженным силам «не расходовать дорогостоящие ракеты» типа «Панцирь» и «Тор», отметил Борисов. По его словам, «Задиру» производят «практически серийно». Лазерное оружие нового поколения уже поступило на вооружение российской армии, участвующей в спецоперации на Украине.

    «Они (комплексы лазерного оружия — прим. ред.) уже начинают поступать [в армию]. Первые образцы уже используются [в ходе специальной военной операции]», — заявил вице-премьер.

    Впервые о «Задире» заговорили в августе 2017 года на форуме «Армия — 2017», там были озвучены принципы работы лазерного комплекса нового поколения. Там же был подписан контракт на опытно-конструкторскую разработку комплекса между Минобороны РФ и Российским федеральным ядерным центром, который входит в корпорацию «Росатом». Центр находится в закрытом городе Саров в Нижегородской области и Мордовии.

    Лазер — от указки до «Задиры»

    Первый импульсный твердотельный лазер был изобретен в 1960 году, с того момента было создано множество способов получения лазерного излучения. Существуют твердотельные, газовые, на красителях, на свободных электронах, волоконные, полупроводниковые и другие лазеры. Различные конструкции приборов позволяют получить на выходе излучение разных длин волн, от мягкого рентгеновского до инфракрасного спектра.

    Для применения в военной области есть возможность выбрать лазер с излучением такой длины волны, которая минимально поглощается атмосферой планеты. Также важным компонентом в создании лазерного оружия является разработка систем наведения и удержания луча на цели. Для этого подходят высокоточные и высокоскоростные приводы, способные обеспечивать слежение лучом за целью по данным системы наведения.