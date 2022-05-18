Жгучая мощь. Лазерный комплекс «Задира» устроит нацистам на Украине горячий прием

Общественности представили новый лазерный комплекс, способный «прожигать» объекты на расстоянии пяти километров. По словам вице-премьера Юрия Борисова, первые образцы уже используются в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о новом российском лазерном оружии «Задира».

Что известно о «Задире»

Из технических характеристик про «Задиру» известно, что он способен поражать цель на расстоянии до пяти километров и «абсолютно свободно» сбивает беспилотники, прожигая их внутренности за пять секунд. Лазерное оружие воздействует направленным тепловым потоком высокой мощности.

«Это оружие не убивает, а выжигает электронику у вражеской техники», — отметил Борисов в кулуарах марафона «Новые горизонты» после презентации комплекса на Первом канале.

Принципиальным отличием «Задиры» от его предшественника «Пересвета» является то, что он не ослепляет электронику, а уничтожает ее. Новое оружие отлично зарекомендовало себя в ходе испытаний, отметил вице-премьер.

Источник фото: Минобороны РФ

«Задира» на Украине

Использование лазерного оружия нового поколения позволит российским вооруженным силам «не расходовать дорогостоящие ракеты» типа «Панцирь» и «Тор», отметил Борисов. По его словам, «Задиру» производят «практически серийно». Лазерное оружие нового поколения уже поступило на вооружение российской армии, участвующей в спецоперации на Украине.

«Они (комплексы лазерного оружия — прим. ред.) уже начинают поступать [в армию]. Первые образцы уже используются [в ходе специальной военной операции]», — заявил вице-премьер.

Впервые о «Задире» заговорили в августе 2017 года на форуме «Армия — 2017», там были озвучены принципы работы лазерного комплекса нового поколения. Там же был подписан контракт на опытно-конструкторскую разработку комплекса между Минобороны РФ и Российским федеральным ядерным центром, который входит в корпорацию «Росатом». Центр находится в закрытом городе Саров в Нижегородской области и Мордовии.

Лазер — от указки до «Задиры»

Первый импульсный твердотельный лазер был изобретен в 1960 году, с того момента было создано множество способов получения лазерного излучения. Существуют твердотельные, газовые, на красителях, на свободных электронах, волоконные, полупроводниковые и другие лазеры. Различные конструкции приборов позволяют получить на выходе излучение разных длин волн, от мягкого рентгеновского до инфракрасного спектра.

Для применения в военной области есть возможность выбрать лазер с излучением такой длины волны, которая минимально поглощается атмосферой планеты. Также важным компонентом в создании лазерного оружия является разработка систем наведения и удержания луча на цели. Для этого подходят высокоточные и высокоскоростные приводы, способные обеспечивать слежение лучом за целью по данным системы наведения.