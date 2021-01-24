Жгли машины, били стекла, крушили вокзалы. Главное о протестах ковид-диссидентов в Нидерландах

Утром на центральную площадь города вышли около 1,5 тысячи человек, которые потребовали отменить карантинные меры. Когда полиция призвала их разойтись или надеть маски, то в них полетели файеры и камни.

В дело вмешался конный патруль, после полиция перешла на водометы. После разгона участники протеста разбились на несколько групп, которые разбежались по городу.

Беспорядки которые начались на площади переместились на Центральный вокзал.

Внутри вандалы разгромили магазины и разрушили навесы для велосипедов.

Протестующих буквально выкурили из здания вокзала при помощи слезоточивого газа. Железнодорожное движение остановили. Протестующие начали переворачивать машины и поджигать их.

Власти призвали жителей не появляться в центре Эйндховена.

По данным полиции, арестовано около тридцати человек. Еще большая группа людей снова собралась в районе площади. Для усмирения в центр города вошел ОМОН. Бунтовщики разбились на маленькие группы, которые сейчас отлавливают.