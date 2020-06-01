Жестокое убийство по законам кровной мести. Бизнесмена из Ингушетии расстреляли за преступление брата

На федеральной трассе «Кавказ» неизвестные изрешетили машину и расстреляли в упор водителя, жителя села Яндаре. Одна из основных причин убийства — кровная месть. Об этом уже официально сообщили в МВД. Кому перешел дорогу мужчина, и откуда тянется вендетта — в материале «360».

Все случилось утром 1 июня. Видео жестокого убийства попало в сеть.

На кадрах видно, как машина Башира Падиева собирается выезжать на трассу «Кавказ», ее догоняет иномарка — тут же раздается автоматная очередь. Автомобиль Башира продолжает двигаться, и судя по видео, в этот момент водитель уже без сознания — машина врезается в ограждение. Но преступникам этого мало — они догоняют авто и расстреливают его в упор.

В МВД практически сразу назвали преступление кровной местью, хотя тех, кто это совершил, еще не поймали.

Брат за брата?

В 2014 году брат погибшего Башира Хизир Падиев ранил в перестрелке троих братьев Олиговых. Один из них не выжил. В итоге Хизир оказался в тюрьме. По предварительным данным, семья Олиговых решила отмстить, и спустя шесть лет ответить за это убийство пришлось Падиеву. Хотя никакого отношения к той перестрелке в 2014-м он не имел.

Давняя традиция

Кровная месть — обычай, который тянется испокон веков на Кавказе и передается из поколения в поколение. Суть его в том, что родственники погибшего обязаны отомстить убийце. В древности так называемая вендетта осуществлялась только в отношении самого виновника преступления. В XIX веке закон скорректировали: теперь пострадавшая сторона могла сама выбирать, кто попадет «под раздачу». Причем в расчет не берутся женщины и родня по материнской линии.

Кровная месть в XXI веке

С годами эта традиция не угасает — скорее, наоборот. Как пишет издание «Кавказский узел», в 2000-х годах около 15% всех убийств и покушений в Чечне были связаны именно с кровной местью. Доходило даже до того, что преступника убивали его собственные родные, чтобы избежать дальнейших кровопролитий.

Возможно ли примирение?

На Кавказе были случаи, когда семья виновного выступала с просьбой примириться и закончить вражду. Для этого процесса тоже есть специальный обычай.

К кровным врагам отправляется посредник и заявляет о желании примириться. Спустя время представители семей встречаются в назначенном месте и выполняют древний обряд. Ближайший родственник убитого бреет голову и бороду убийцы. Если во время этого процесса никто не погибает — семья убийцы считается прощенной.