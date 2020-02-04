Дети в Москве жили с жестоким отчимом. Он их бил, а мать все скрывала

Отчим избил пятилетнего пасынка в Москве. Мать уверяет — такое произошло всего второй раз в их семейной жизни. Но родственники не согласились: издевательства были постоянными. Просто о них никто не знал. Детей пугали детским домом, чтобы они не рассказали о зверствах тетям и бабушке.

28 января житель Москвы Мурат Шхануков жестко побил пятилетнего пасынка. Он заставил плачущего мальчика приседать. А когда тот падал, бил и угрожал расправой.

Знакомый семьи пояснил «360», что герой видео — второй муж матери ребенка Риты. В первом браке у нее родились трое детей. В столицу супруги приехали из Кабардино-Балкарии. Но недавно женщине пришлось вернуться на похороны отца. Детей она оставила на Мурата и 19-летнюю сестру, которая и сняла шокирующее видео. А мальчик получил гематому губы, ушибы мягких тканей и потерял зуб из-за удара о мусорное ведро.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы уезжали на похороны, оставили младшую сестру смотреть. Что она сделала бы? Если бы она что-то предприняла, он бы мог ее просто убить — и все», — рассказала «360» тетя избитого ребенка Оксана Мургова.

По ее словам, Мурат разозлился на то, что пасынок плохо ел. Он заставлял его доедать, наказывал физическими упражнениями, не давал спать по ночам, кормил раз в два дня. И такого рода издевательства продолжались те два года, что Рита с Муратом жили вместе, рассказала собеседница «360. Но никто об этом не знал. Правда вскрылась, когда Мурат сорвался на пасынка при тете. Та показала ролик сестрам и матери, и все вместе они поговорили с девочками и мальчиком. По словам другой сестры, Ренаты, узнали много ужасающих подробностей.

До этого она (мать — прим. ред.) их тоже лупила. Когда дети к нам приходили или ходили гулять, они специально их уговаривали: «Если вы расскажете, что вас бьют, мы вас отдадим в интернат» Рената Тохова сестра Риты, тетя избитого мальчика.

Отпустили, а потом возбудили дело

Родственники написали заявление, отчима задержали, но через сутки отпустили и он ударился в бега. Вероятно, прятался у своего брата Марата в Подольске. Тогда Оксана выложила ролик во «ВКонтакте» и попросила его распространить.

Мы вызвали полицию, они ничего не сделали. И мы на следующий день тоже вызвали полицию, участковый сказал, мы будем помогать, чем сможем. Они вызвали его, подержали сутки — и то не хотели его задерживать, потому что жена говорила, что у них в доме все хорошо. А когда мама сказала, что вызовет телевидение, они его задержали Оксана Мургова сестра Риты, тетя избитого мальчика.

Позднее правоохранители проверили видео и возбудили против садиста дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Но мужчина успел удариться в бега. Пока готовилась эта статья, источник «360» в правоохранительных органах сообщил о задержании Шханукова. Мужчина находится в ОВД Даниловского района.

Всего второй раз

Сама Рита сказала «360», что она только однажды видела жестокое обращение мужа с детьми.

Передо мной реально не было. Он мог по жопе бить, поругать их или вот, приседания. Но я ему говорила: «Никогда передо мной этого не делай. И не разрешу, и не разрешала. Никогда, чтобы больше этого не было». Он мне сказал: «Хорошо, последний раз, больше не будет». Это второй раз повторилось Рита Шханукова мать избитого мальчика.

По словам женщины, в семье все было хорошо, помощь им не требуется. Она работает, старшие девочки уже самостоятельные могут разогреть еду в микроволновке. Но родственники им не помогают.

Знала и покрывала

После публикации видео к детям приехали органы опеки. Скорее всего, их передадут бабушке со стороны матери. Племянники признались Оксане, что Мурат бил пасынка руками, книгой, линейкой и подушкой. Ее сестра Рита прекрасно знала об измывательствах, но ничего с этим не делала.

Она закрывала на это глаза. Она на защите своего мужа. Старшая сестра написала заявление. Его задержали, подержали сутки и отпустили. А сейчас он исчез. Если бы, честно, был у меня адрес, мы бы, наверное, поехали и «задушили» его Оксана Мургова тетя избитого мальчика.

Даже после избиения сына женщина продолжала защищать супруга. Увидев кадры избиения, осталась спокойной. Как сказала Рената, только спросила Мурата, почему он так сильно бьет малыша. На что тот ответил, что он так воспитывает детей. По словам сестры, Рита жила ради Мурата. Выйдя за него замуж, раздала его немалые долги, не думая о том, как живут дети.

Кстати, женщина однажды расходилась с супругом. Но брат Мурата объяснил ей, что мужчина женился не на детях. Тогда женщина отправила их в интернат, а сама вернулась к супругу. Позднее по настоянию родственников мать все же вернула дочерей и сына. А дома при попустительстве Риты издевательства продолжились, говорит Рената. Девочек не выпускали на улицу, с мальчиком поступали как в ролике. Поэтому верить словам сестры нельзя.

Никто не простит

До задержания Шхануков выложил в соцсети видео, в котором сказал, что впервые поднял руку на мальчика.

Он извинился за произошедшее перед всеми россиянами и отдельно перед земляками и жителями Кавказа. Это неслучайно. Как сообщил ТАСС, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков взял ситуацию на контроль.

«Я простить его не готова. И не только я, наша семья его не простит. И люди, которые нам помогают, не простят. Это нельзя так отпускать. Сестра просила не ломать ее жизнь. Я ее жизнь не трогаю, я трогаю жизнь детей, я за них только переживаю. Мы детей сами можем воспитать, пусть и дальше со своим Муратиком живет», — заявила Оксана.